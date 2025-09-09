В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего девочку на велосипеде
ДТП произошло на улице Свечникова
09 сентября 2025, 15:20, ИА Амител
Водитель сбил девочку и скрылся в Новосибирске / Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, Mash Siberia
В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил несовершеннолетнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
ДТП произошло 13 августа у дома № 2/1 по улице Свечникова в микрорайоне Родники Калининского района. Пострадавшая – девочка 2016 года рождения.
Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что водитель сначала остановился, но затем уехал, не выйдя из автомобиля.
15:24:44 09-09-2025
точно сбил, а не девочка ворон считала?
15:26:49 09-09-2025
Водитель таджик. Там даже маршрутки таджики водят, продавцы в М-Ра тоже таджики.
15:31:29 09-09-2025
она в него влетела
15:34:21 09-09-2025
Никого водила не сбивал. Видно же что она сама сбоку припечаталась. В телефон смотрела.
15:49:16 09-09-2025
Родакам данного ребенка выставить счет за ремонт машины.
16:07:43 09-09-2025
Водитель добрый человек, не стал ребёнка ругать, просто дальше поехал. Ну теперь пусть полностью родители компенсируют ремонт машины, плюс штраф.
17:48:00 09-09-2025
Гость (16:07:43 09-09-2025) Водитель добрый человек, не стал ребёнка ругать, просто даль... Похоже там велосипедная дорожка и он сбил велосипедиста.
08:36:00 10-09-2025
Гость (17:48:00 09-09-2025) Похоже там велосипедная дорожка и он сбил велосипедиста.... Велосипедистка влетела в заднее крыло, не в бочину даже. С тем же успехом могла в столб влететь. Или наличие велосипеда отменяет необходимость ПДД соблюдать?