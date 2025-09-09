НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего девочку на велосипеде

ДТП произошло на улице Свечникова

09 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Водитель сбил девочку и скрылся в Новосибирске / Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, Mash Siberia
В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил несовершеннолетнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

ДТП произошло 13 августа у дома № 2/1 по улице Свечникова в микрорайоне Родники Калининского района. Пострадавшая – девочка 2016 года рождения.

Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что водитель сначала остановился, но затем уехал, не выйдя из автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил детей, которые вдвоем ехали на электросамокате.

ДТП Новосибирская область дети

Комментарии 8

Гость

15:24:44 09-09-2025

точно сбил, а не девочка ворон считала?

  6 Нравится
Ответить
Гость

15:26:49 09-09-2025

Водитель таджик. Там даже маршрутки таджики водят, продавцы в М-Ра тоже таджики.

  -10 Нравится
Ответить
Гость

15:31:29 09-09-2025

она в него влетела

  1 Нравится
Ответить
Гость

15:34:21 09-09-2025

Никого водила не сбивал. Видно же что она сама сбоку припечаталась. В телефон смотрела.

  6 Нравится
Ответить
Гость

15:49:16 09-09-2025

Родакам данного ребенка выставить счет за ремонт машины.

  5 Нравится
Ответить
Гость

16:07:43 09-09-2025

Водитель добрый человек, не стал ребёнка ругать, просто дальше поехал. Ну теперь пусть полностью родители компенсируют ремонт машины, плюс штраф.

  5 Нравится
Ответить
Гость

17:48:00 09-09-2025

Гость (16:07:43 09-09-2025) Водитель добрый человек, не стал ребёнка ругать, просто даль... Похоже там велосипедная дорожка и он сбил велосипедиста.

  -15 Нравится
Ответить
Гость

08:36:00 10-09-2025

Гость (17:48:00 09-09-2025) Похоже там велосипедная дорожка и он сбил велосипедиста.... Велосипедистка влетела в заднее крыло, не в бочину даже. С тем же успехом могла в столб влететь. Или наличие велосипеда отменяет необходимость ПДД соблюдать?

  0 Нравится
Ответить
