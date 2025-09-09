В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего девочку на велосипеде

ДТП произошло на улице Свечникова

09 сентября 2025, 15:20, ИА Амител

Водитель сбил девочку и скрылся в Новосибирске / Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, Mash Siberia

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил несовершеннолетнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

ДТП произошло 13 августа у дома № 2/1 по улице Свечникова в микрорайоне Родники Калининского района. Пострадавшая – девочка 2016 года рождения.

Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что водитель сначала остановился, но затем уехал, не выйдя из автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил детей, которые вдвоем ехали на электросамокате.