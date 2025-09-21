Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Новоалтайске

Пострадавшая лежала на нерегулируемом пешеходном переходе

21 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

В Новоалтайске на улице Анатолия произошло ДТП с наездом на пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидцы опубликовали кадры происшествия, на которых видно женщину, лежащую на нерегулируемом пешеходном переходе. В нескольких метрах от нее стоит автомобиль Subaru с включенной аварийной сигнализацией.

Подробности случившегося и состояние пострадавшей пока не уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства аварии.

