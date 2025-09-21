НОВОСТИПроисшествия

Появилось видео момента наезда иномарки на юных самокатчиков в Барнауле

Оба несовершеннолетних получили травмы

21 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

20 сентября в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием электросамоката и автомобиля на улице Малахова. Видео с моментом столкновения уже появилось в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По информации полиции Алтайского края, 13-летний подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката. Более того, он вез пассажира – еще одного несовершеннолетнего.

В этот момент по дороге ехала "Тойота Авенсис" под управлением женщины 1985 года рождения. Машина сбила подростков.

Оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель самоката госпитализирован, его пассажиру помощь оказана амбулаторно.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Барнаул ДТП самокаты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:22:54 21-09-2025

Когда отсутствует инфраструктура для передвижения ни СИМ, отсутствует система обучения передвижения на СИМ, отсутствует система контроля права на управление и соблюдения ПДД, то такие СИМ являются бесконтрольным злом.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:11 21-09-2025

что делал 13 летний оболтус на дорогах общего пользования? нарушая все мыслимые правила?теперь водителю куча неприятностей,начиная от ремонта машины,заканчивая натягиванием совы н глобус гайцами и яжемамками.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:35 21-09-2025

Налицо отсутствие инстинкта самосохранения у самокатчиков.Раз их не запретили,тогда сами себя запретят

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:03 21-09-2025

Что ж музыка то такая арабско-нудная?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:48 21-09-2025

Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде остальные должны по правилам остановиться. Самокат был второй, т.е. он не выскочил неожиданно во вторую полосу, скорее всего водитель не смотрел на дорогу и нарушал ПДД.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:20:36 21-09-2025

Гость (18:41:48 21-09-2025) Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде ... вы глупый или троллите?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:20 21-09-2025

Гость (18:41:48 21-09-2025) Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде ...
К вашему сведению, у нас правостороннее движение и машина в правом ряду может и просто сделать остановку. Электросамокат с двумя ездоками именно выехали неожиданно, хотя выезжать им на пешеходный!!! переход вообще нельзя.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:28 22-09-2025

В данном случае самокатчик был водителем, который нарушил ПДД, передвигался ходом по пешеходнику, и теперь подростка надо закрыть в зиндан.
Водила авто не виноват ни в чём.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:17 22-09-2025

Гость (10:03:28 22-09-2025) В данном случае самокатчик был водителем, который нарушил ПД... Эта невиновная и простых пешиков также шмякнет, поверьте

  -4 Нравится
Ответить
