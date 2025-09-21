Появилось видео момента наезда иномарки на юных самокатчиков в Барнауле

Оба несовершеннолетних получили травмы

21 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

20 сентября в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием электросамоката и автомобиля на улице Малахова. Видео с моментом столкновения уже появилось в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По информации полиции Алтайского края, 13-летний подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката. Более того, он вез пассажира – еще одного несовершеннолетнего.

В этот момент по дороге ехала "Тойота Авенсис" под управлением женщины 1985 года рождения. Машина сбила подростков.

Оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель самоката госпитализирован, его пассажиру помощь оказана амбулаторно.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.