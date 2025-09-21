Появилось видео момента наезда иномарки на юных самокатчиков в Барнауле
Оба несовершеннолетних получили травмы
21 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
20 сентября в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием электросамоката и автомобиля на улице Малахова. Видео с моментом столкновения уже появилось в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
По информации полиции Алтайского края, 13-летний подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с самоката. Более того, он вез пассажира – еще одного несовершеннолетнего.
В этот момент по дороге ехала "Тойота Авенсис" под управлением женщины 1985 года рождения. Машина сбила подростков.
Оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель самоката госпитализирован, его пассажиру помощь оказана амбулаторно.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
10:22:54 21-09-2025
Когда отсутствует инфраструктура для передвижения ни СИМ, отсутствует система обучения передвижения на СИМ, отсутствует система контроля права на управление и соблюдения ПДД, то такие СИМ являются бесконтрольным злом.
11:10:11 21-09-2025
что делал 13 летний оболтус на дорогах общего пользования? нарушая все мыслимые правила?теперь водителю куча неприятностей,начиная от ремонта машины,заканчивая натягиванием совы н глобус гайцами и яжемамками.
11:32:35 21-09-2025
Налицо отсутствие инстинкта самосохранения у самокатчиков.Раз их не запретили,тогда сами себя запретят
12:55:03 21-09-2025
Что ж музыка то такая арабско-нудная?
18:41:48 21-09-2025
Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде остальные должны по правилам остановиться. Самокат был второй, т.е. он не выскочил неожиданно во вторую полосу, скорее всего водитель не смотрел на дорогу и нарушал ПДД.
23:20:36 21-09-2025
Гость (18:41:48 21-09-2025) Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде ... вы глупый или троллите?
19:09:20 21-09-2025
Гость (18:41:48 21-09-2025) Машина в правом ряду остановилась перед пешеходником, вроде ...
К вашему сведению, у нас правостороннее движение и машина в правом ряду может и просто сделать остановку. Электросамокат с двумя ездоками именно выехали неожиданно, хотя выезжать им на пешеходный!!! переход вообще нельзя.
10:03:28 22-09-2025
В данном случае самокатчик был водителем, который нарушил ПДД, передвигался ходом по пешеходнику, и теперь подростка надо закрыть в зиндан.
Водила авто не виноват ни в чём.
11:09:17 22-09-2025
Гость (10:03:28 22-09-2025) В данном случае самокатчик был водителем, который нарушил ПД... Эта невиновная и простых пешиков также шмякнет, поверьте