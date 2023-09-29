Иномарку навернуло на столб в результате аварии в Барнауле

Часть дороги и трамвайный переезд оказались перекрыты

29 сентября 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария с участием двух иномарок произошла на пересечении улицы Малахова с проспектом Космонавтов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

В результате столкновения одна из машин вылетела за пределы дороги и ударилась в столб. На месте работали пожарные.



На некоторое время отрезок проезжей части и переезд через трамвайные пути оказались перекрыты.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле.