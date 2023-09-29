Иномарку навернуло на столб в результате аварии в Барнауле
Часть дороги и трамвайный переезд оказались перекрыты
29 сентября 2023, 12:19, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жесткая авария с участием двух иномарок произошла на пересечении улицы Малахова с проспектом Космонавтов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
В результате столкновения одна из машин вылетела за пределы дороги и ударилась в столб. На месте работали пожарные.
На некоторое время отрезок проезжей части и переезд через трамвайные пути оказались перекрыты.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле.
12:44:08 29-09-2023
Торопился
15:48:59 29-09-2023
Навернуло? Никогда не слышал..... Накрутило, это да, знаю.