НОВОСТИПроисшествия

Иномарку навернуло на столб в результате аварии в Барнауле

Часть дороги и трамвайный переезд оказались перекрыты

29 сентября 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария с участием двух иномарок произошла на пересечении улицы Малахова с проспектом Космонавтов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

В результате столкновения одна из машин вылетела за пределы дороги и ударилась в столб. На месте работали пожарные.

На некоторое время отрезок проезжей части и переезд через трамвайные пути оказались перекрыты. 

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле. 

Барнаул ДТП

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:44:08 29-09-2023

Торопился

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:59 29-09-2023

Навернуло? Никогда не слышал..... Накрутило, это да, знаю.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров