Источник: работников алтайских администраций обязали установить на свои телефоны Max

Соответствующее сообщение было разослано в рабочих чатах
04 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Работников алтайских администраций обязали установить на свои телефоны российский национальный мессенджер Max, сообщил источник amic.ru.
«Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам», – рассказал собеседник.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что государственным и муниципальным чиновникам рекомендовали активнее использовать Max. Первым субъектом РФ, который официально заявил о переходе на мессенджер, стал Санкт-Петербург – об этом 23 июля говорил губернатор Александр Беглов. Свои каналы в Max начали создавать и федеральные структуры, в частности Совет Федерации, Генпрокуратура, а также "Единая Россия".
Кроме того, с 1 июня чиновникам, банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Эту меру приняли в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.
15:30:09 04-08-2025
Это вид наказания?
15:49:04 04-08-2025
Гость (15:30:09 04-08-2025) Это вид наказания?...
Скорее, дополнительного подчинения с возможностью контроля.
00:38:35 07-08-2025
Гость (15:49:04 04-08-2025) Скорее, дополнительного подчинения с возможностью контро... Снова фейк. Проверяйте внимательно информацию. Своим сообщением Вы намеренно или непреднамеренно вводите в заблуждение.
07:46:23 06-08-2025
Гость (15:30:09 04-08-2025) Это вид наказания?... Это конец остатков свободы. Это ГЛОБАЛИСТСКИЙ новый мировой порядок. Россия в авангарде!
00:37:18 07-08-2025
Гость (15:30:09 04-08-2025) Это вид наказания?... Это называется использование своего ПО, которое превосходит западные аналоги. Всё, что будет сделано в MAX будет на благо всех жителей нашей страны.
15:53:35 04-08-2025
Кто обязал? Тот, кого самого обязали?
16:05:54 04-08-2025
«Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам», – рассказал собеседник./// А на каком сервисе у них рабочие чаты?)
16:17:18 04-08-2025
Гость (16:05:54 04-08-2025) «Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам»,... По СЭДу
16:45:59 04-08-2025
Гость (16:05:54 04-08-2025) «Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам»,... В телеге
Которую ума не хватило заглушить
17:57:32 04-08-2025
Гость (16:05:54 04-08-2025) «Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам»,... ВК же, ну.
16:27:36 04-08-2025
"А на каком сервисе у них рабочие чаты?)" ---- На Мэйл.ру
17:48:29 04-08-2025
Гость (16:27:36 04-08-2025) "А на каком сервисе у них рабочие чаты?)" ---- На Мэйл.ру... На танках.. или Вы против обороны и защиты?
18:20:11 04-08-2025
Так им и надо!
Ещё на разрешить ездить только Жигулях
23:26:43 04-08-2025
Гость (18:20:11 04-08-2025) Так им и надо!Ещё на разрешить ездить только Жигулях ... Дык и учителей обязали. А там о жигулях только мечтать))) уже пора рабочие телефоны выдавать для рабочих вопросов, у многих просто памяти уже в телефоне не хватает на это все.
22:35:54 06-08-2025
Гость (18:20:11 04-08-2025) Так им и надо!Ещё на разрешить ездить только Жигулях ... Оригинальное употребление предлога "на".
07:25:52 05-08-2025
Не ставь этот Макс если не хочешь, скажи памяти мало, телефон не тянет, как дети малые.
22:34:19 06-08-2025
Гость (07:25:52 05-08-2025) Не ставь этот Макс если не хочешь, скажи памяти мало, телефо... Подходит как временная отмазка, но норм. Нас пока не заставляют переходить на это "творение" (я не учитель, и не работаю в администрации), но я никогда туда не перейду, кроме как с новым телефоном, который куплю специально и только для макса
09:03:08 07-08-2025
Гость (07:25:52 05-08-2025) Не ставь этот Макс если не хочешь, скажи памяти мало, телефо... Значит надо купить новый телефон
09:14:37 07-08-2025
Гость (07:25:52 05-08-2025) Не ставь этот Макс если не хочешь, скажи памяти мало, телефо... Отказ установить следящего за каждым твоим шагом месынджыра Макса должен быть приравнен к измене Родине, и срок от 20 лет. А ну ещё и шторы в домах запретить.
08:26:57 05-08-2025
Начало тотального контроля☹️
09:06:42 05-08-2025
Контроль полный
21:22:21 06-08-2025
Как вариант второй телефон
22:37:12 06-08-2025
Пиу (21:22:21 06-08-2025) Как вариант второй телефон... Специально и только для макса (написал парой комментариев выше), только на свежем андроиде, чтобы дольше не покупать новый, и максимально недорогой. Хотя и такой вариант будет жалко портить установкой макса
10:04:21 07-08-2025
А почему российский месенджер пишется на английском? Ума не хватило придумать родное название?