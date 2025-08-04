Источник: работников алтайских администраций обязали установить на свои телефоны Max

Соответствующее сообщение было разослано в рабочих чатах

04 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Работников алтайских администраций обязали установить на свои телефоны российский национальный мессенджер Max, сообщил источник amic.ru.

«Соответствующее сообщение было разослано по рабочим чатам», – рассказал собеседник.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что государственным и муниципальным чиновникам рекомендовали активнее использовать Max. Первым субъектом РФ, который официально заявил о переходе на мессенджер, стал Санкт-Петербург – об этом 23 июля говорил губернатор Александр Беглов. Свои каналы в Max начали создавать и федеральные структуры, в частности Совет Федерации, Генпрокуратура, а также "Единая Россия".

Кроме того, с 1 июня чиновникам, банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Эту меру приняли в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.