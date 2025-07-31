НОВОСТИОбщество

Россиянам из регионов рекомендуют активнее использовать MAX

В первую очередь это касается чиновников

31 июля 2025, 20:20, ИА Амител

Человек во время обеда звонит по телефону / Иллюстративное фото amic.ru

Отечественный мессенджер Max посоветовали использовать активнее, начиная с конца июля-начала августа. Особенно это касается государственных и муниципальных чиновников, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, "близкие к региональным администрациям из разных федеральных округов". 

С 1 июня чиновникам, банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами:эту меру приняли в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Закон о национальном мессенджере был принят 10 июня Госдумой. По словам авторов, такая программа необходима для "повышения доступности услуг в различных сферах, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации".

Некоторые субъекты РФ проявляют дополнительную инициативу по развитию Max и своих каналов коммуникации в нем.Сами каналы еще находятся в разработке— сообщила компания VK "Ведомостям". Сейчас ими могут пользоваться крупные СМИ, блогеры и публичные личности. 

Из закона следует, что Max будет не просто мессенджером – он будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. Появится возможность подписания документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Кроме того, в мессенджер интегрируют Госуслуги. Также туда"переедут" родительские и домовые чаты, которые сейчас находятся в  VK.

Первым субъектом России, чьи муниципальные службы стали использовать национальный мессенджер, стал Санкт-Петербург – об этом 23 июля говорил губернатор Александр Беглов. За Питером последовала республика Коми, Врио ее главы Ростислав Гольдштейн поручил ускорить переход чиновников на Max. Сейчас мессенджером пользуются главы Кемеровской, Калининградской, Новосибирской областей, Краснодарскогокрая, ХМАО.

Свои каналы в Max начали создавать и федеральные структуры, в частности Совет Федерации, Генпрокуратура, а также "Единая Россия".

Гость
Гость

20:37:19 31-07-2025

А как правильно читать отечественный мессенджер? Он написан на кириллице или латинице? Если на кириллице Мах - сокращенно от Махмуд? Или Мах - скорость звука? Если на латинице Мах - максимальный? Но почему тогда отечественный мессенджер пишется не на русском? Может кто знает...

  36 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:11:05 01-08-2025

Гость (20:37:19 31-07-2025) А как правильно читать отечественный мессенджер? Он написан ... Руководитель федеральной Минцифры - Максуд Шадаев. Отсюда Макс, по английски Мах.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:04:42 01-08-2025

Гость (07:11:05 01-08-2025) Руководитель федеральной Минцифры - Максуд Шадаев. Отсюда Ма... А почему по английски ?

  8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:39:03 01-08-2025

Гость (07:11:05 01-08-2025) Руководитель федеральной Минцифры - Максуд Шадаев. Отсюда Ма...
У нас уже давно в написании имен и фамилий латинский Х вместо КС не применяется, а пишется латинскими KS.

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:17:03 31-07-2025

Рекомендуют))

  5 Нравится
Ответить
ВВП
ВВП

21:24:50 31-07-2025

Маху дали с названием, после запрета у нас англицизма

  21 Нравится
Ответить
Иван
Иван

22:04:00 31-07-2025

Назовите хоть один муниципальный чин, у муниципальных служащих нет чинов, следовательно они не чиновники.

  -6 Нравится
Ответить
Кхм...
Кхм...

23:03:12 31-07-2025

"Ну, ты дал...Маху..."

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

06:42:25 01-08-2025

Страшно, очень страшно, мы не знаем , что это такое, если бы мы знали... 🤔😁 Думают, что мошенники не доберутся до этого маха? В нынешних реалиях надо уже переходить на телеграф, будет безопаснее и надёжнее. 🤷"Уважаемый Иванов Иван Иванович зпт вам отказано в субсидии тчк" 😁

  8 Нравится
Ответить
