История челябинского курьера и бездомной собаки обернулась всероссийским скандалом

Мужчина укрыл дворняжку пледом в мороз и лишился работы

25 февраля 2026, 13:36, ИА Амител

Та самая собака Додобоня / Фото: Дарья Максимова / "КП-Челябинск"

Полтора года у пиццерии "Додо Пицца" в Челябинске жила бездомная дворняжка. Диковатая и осторожная, она держалась подальше от людей, но облюбовала закуток у входа, где спасалась от ветра и холода. Сотрудники пожалели бродяжку: подкармливали, а в лютые морозы укрывали фирменным пледом, чтобы ей было хоть немного теплее. Со временем собака получила прозвище Додобоня.

«Она не лаяла, не кидалась на прохожих. Мы даже пытались пристроить ее в приюты, но везде говорили одно: мест нет. А собака непростая — к людям относится настороженно, близко не подпускает», — вспоминают сотрудники в беседе с "КП-Челябинск".

Новое руководство и ультиматум

В феврале 2026 года в пиццерии сменилось руководство. Новая управляющая поставила жесткое условие: никаких пледов и помощи собаке, ослушавшихся ждет увольнение. Но в один из дней, когда столбики термометров опустились до -20 градусов, курьер Михаил увидел, что Додобоня лежит на снегу и дрожит.

«Она была вся в снегу и дрожала. Я не мог пройти мимо. Взял плед и укрыл ее. Это было человеческое решение», — расскажет он позже. И этот поступок стоил ему работы.

Взрыв в соцсетях

История мгновенно разлетелась по соцсетям, попала к популярным блогерам-зоозащитникам и вызвала настоящую бурю. В аккаунты "Додо Пиццы" посыпались сотни гневных комментариев. Люди требовали уволить управляющую, извиниться перед Михаилом и грозили бойкотом.

«Это жесть. Человека уволили за доброту. Я удаляю приложение и больше никогда не закажу у них пиццу», — писали пользователи.

Судьба собаки

Парадоксально, но именно скандал спас Додобоню. Если раньше приюты отказывались брать сложную собаку, то теперь десятки людей выразили готовность забрать ее домой.

Утром 23 февраля началась настоящая спасательная операция. Михаил, руководитель приюта "Того" Елена и специалист по гуманному отлову потратили семь часов, чтобы поймать Додобоню.

«У собачки очень тяжелая судьба. Она боится людей, может, ее били. Просто так руками поймать было невозможно. Пришлось дожидаться специалиста со снотворным дротиком. И тут тоже были сложности: она еще пять минут бегала, мы бежали за ней втроем. Если бы потеряли, она бы уснула, замерзла — и все», — рассказал Михаил.

Вечером Додобоню привезли в приют. Сейчас она в теплой бытовке, отогревается и приходит в себя после наркоза. Впереди — осмотр врача и долгая адаптация.

«Собака очень непростая. Люди думают, что заберут ее и все будет прекрасно, но с Додобоней так не получится. Она столько времени жила на улице. С ней нужно работать, заниматься с кинологом. Это все поправимо, но нужно дать ей время», — добавляет Михаил.

Реакция "Додо Пиццы"

Основатель сети Федор Овчинников публично извинился перед уволенным курьером и признал поведение управляющей недопустимым.

«Это недопустимо и неприемлемо в нашей сети. Мы никогда не будем защищать такое поведение», — заявил он.

При этом Овчинников призвал остановить травлю девушки: она уже временно отстранена, а из-за потока угроз ей пришлось уехать из города.

«Травля всем интернетом может разрушить конкретную жизнь. Жизнь ее уже не будет прежней. Но неправильно перекладывать всю ответственность на молодую управляющую, перед которой встала совершенно нетипичная задача», — добавил он.

Сеть объявила о серьезных изменениях: все пиццерии "Додо Пиццы" в России станут pet-friendly, компания возьмет на себя расходы на содержание Додобони в приюте и начнет системно помогать приютам по всей стране.

CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьев объяснил, что реакция управляющей была продиктована санитарными нормами, но признал ошибку в коммуникации.

«Ситуация получилась болезненной и неоднозначной. Курьер использовал пледы, чтобы помочь бездомной собаке. Управляющая переживала о соблюдении стандартов. Мы признаем, что нам не хватило гибкости и бережной коммуникации», — отметил он.

Однако Михаил сомневается, что компания действительно участвовала в спасении собаки:

«Вижу новости, что сначала "Додо" уволила сотрудника, а потом сама все решила и нашла собаке приют. Но этим занимались мы».

Курьер, ставший героем

Михаил, у которого раньше не было страниц в соцсетях, за сутки стал знаменитым. Ему пришлось завести аккаунты, чтобы рассказывать о судьбе Додобони. За короткое время на него подписались тысячи человек. Ему пишут из разных городов России, Казахстана, Германии, предлагают помощь, жилье и работу.

«Михаил, вы герой. Спасибо вам и вашим родителям за воспитание такого неравнодушного человека», — пишут пользователи.

23 февраля руководство "Додо Пиццы" связалось с Михаилом и выплатило зарплату за отработанный месяц. Основатель сети заявил, что был бы рад видеть его в компании — возможно, даже не курьером, а координатором программ помощи животным.

«Я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных», — сказал Овчинников.

Сам Михаил благодарит всех за поддержку и надеется, что история заставит общество задуматься.