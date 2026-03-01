"Бывают какие-то хлопки". Жительница Барнаула рассказала о ситуации в Дубае на фоне войны

Женщина застряла в городе во время пересадки на самолет

01 марта 2026, 20:00, ИА Амител

Жительница Барнаула застряла в Дубае на неопределенное время из-за отмененного рейса. В Дубае у женщины должен была быть пересадка на самолет S7 до Новосибирска, но рейс переносили, а затем отменили.

«Должны были вылететь в Новосибирск, но рейс нам все время переносили, потом выяснилась ситуация, нам отдали багаж, мы прошли таможню заново, нас выпустили в город. Авиакомпания предоставила автобусы, всех развезли по отелям, поят, кормят, сидим ждем развития событий. Что происходит, мы не знаем, бывают какие-то хлопки, но что это, нам непонятно. <…> Пары часов не хватило, чтобы улететь», — рассказала Инесса Г.

Сначала авиакомпания сообщила, в связи с текущей ситуацией в Иране рейс будет выполняться с технической посадкой в Анталии для дозаправки топливом и воздушное судно прилетит в Дубай за сибиряками из Карачи (Пакистан). Позже в официальных сообщениях авиакомпания уточнила, что на данный момент новой информации нет.

«Воздушное пространство ОАЭ закрыто, оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы. Ожидаем дальнейших указаний от властей страны. Как только появятся новости, мы сразу вас проинформируем», — отметила женщина.

Инесса делится, что "все было организовано" и авиакомпания держала пассажиров в курсе всех изменений. На табло новосибирского аэропорта рейс из Дубая находится с пометкой "отменен".

Также женщина поделилась с amic.ru кадрами дыма над аэропортом — по всей видимости, из-за падения беспилотника на один из терминалов.

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе. На фоне эскалации взрывы были зафиксированы в Дубае и Абу-Даби, а аэропорты ОАЭ временно прекратили работу.