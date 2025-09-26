Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна после девяти месяцев комы и может ли он очнуться?
Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена тоже столкнулась с тяжелым диагнозом
26 сентября 2025, 15:26, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
С момента, когда Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, прошло уже девять месяцев. Все это время информацию о состоянии здоровья режиссера сообщала его жена Маргарита Симоньян. Теперь врачи борются и за ее жизнь: журналистка проходит лечение от рака.
О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года и есть ли шанс, что скоро он выйдет из комы?
1
Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года?
Известно лишь, что никаких значимых изменений в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна не происходит. Судя по последним сообщениям Маргариты Симоньян, ее муж "по-прежнему в коме". Она неоднократно подчеркивала, что все новости о режиссере публикует лишь она сама. И если никаких новых сообщений появляется, то ничего значимого не происходит. Это мы сейчас и наблюдаем.
2
Улучшилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна за последние месяцы?
Нет. Никаких сообщений об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна его жена за последние месяцы не публиковала.
3
Правда ли, что Тигран Кеосаян очнулся и подает признаки сознания?
Нет. В августе такую информацию опубликовал ряд СМИ, но Симоньян опровергла эти слухи. Кеосаян по-прежнему находится в коме.
4
Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс выйти из комы и вернуться к нормальной жизни?
Однозначного мнения по этому вопросу нет. Множество врачей, известных на всю страну, высказывали разные предположения по поводу будущего Тиграна Кеосаяна. Все они сходятся в том, что если у режиссера и есть шанс вернуться к полноценной жизни, то очень небольшой. Более того, с каждым днем, проведенным в коме, эта вероятность снижается.
5
Что известно о проблемах со здоровьем у Маргариты Симоньян?
В сентябре Маргарита Симоньян сообщила, что врачи нашли у нее "страшное и тяжелое" заболевание. Днем позже она сообщила, что перенесла операцию, при этом не уточнив, что именно за диагноз ей поставили. Лишь несколько дней назад она заявила, что проходит лечение от рака. Впереди у журналистки курсы химиотерапии.
О том, что известно о состоянии Маргариты Симоньян и ее борьбе с онкологическим заболеванием, читайте в нашем материале.
15:36:34 26-09-2025
ооо, наконец-то!
16:24:24 26-09-2025
Гость (15:36:34 26-09-2025) ооо, наконец-то!... Осталось уточнить, как там Наговицына. Дотянет до весны?
17:00:01 26-09-2025
Бумеранг прилетел очень точно!
18:14:52 26-09-2025
А что Титов ???
18:16:17 26-09-2025
Вот по чесноку, ни он ни его такая же супружница полагаю полагаю мало кого интересует. Тем более она хотела нас уничтожить ядерной бомбой.
18:31:56 26-09-2025
Яркий, колоритный, темпераментный. Настоящий армянин. Жаль, очень жаль.
20:37:51 26-09-2025
умрет он, с отеком мозга то...о чем вообще все это время говорят?!
21:07:40 26-09-2025
Умер уже
21:27:56 26-09-2025
Кто-то верил?