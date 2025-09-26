Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена тоже столкнулась с тяжелым диагнозом

26 сентября 2025, 15:26, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

С момента, когда Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, прошло уже девять месяцев. Все это время информацию о состоянии здоровья режиссера сообщала его жена Маргарита Симоньян. Теперь врачи борются и за ее жизнь: журналистка проходит лечение от рака.

О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года и есть ли шанс, что скоро он выйдет из комы?

1 Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года? Известно лишь, что никаких значимых изменений в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна не происходит. Судя по последним сообщениям Маргариты Симоньян, ее муж "по-прежнему в коме". Она неоднократно подчеркивала, что все новости о режиссере публикует лишь она сама. И если никаких новых сообщений появляется, то ничего значимого не происходит. Это мы сейчас и наблюдаем.

2 Улучшилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна за последние месяцы? Нет. Никаких сообщений об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна его жена за последние месяцы не публиковала.

3 Правда ли, что Тигран Кеосаян очнулся и подает признаки сознания? Нет. В августе такую информацию опубликовал ряд СМИ, но Симоньян опровергла эти слухи. Кеосаян по-прежнему находится в коме.

4 Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс выйти из комы и вернуться к нормальной жизни? Однозначного мнения по этому вопросу нет. Множество врачей, известных на всю страну, высказывали разные предположения по поводу будущего Тиграна Кеосаяна. Все они сходятся в том, что если у режиссера и есть шанс вернуться к полноценной жизни, то очень небольшой. Более того, с каждым днем, проведенным в коме, эта вероятность снижается.