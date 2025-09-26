НОВОСТИОбщество

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна после девяти месяцев комы и может ли он очнуться?

Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена тоже столкнулась с тяжелым диагнозом

26 сентября 2025, 15:26, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

С момента, когда Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, прошло уже девять месяцев. Все это время информацию о состоянии здоровья режиссера сообщала его жена Маргарита Симоньян. Теперь врачи борются и за ее жизнь: журналистка проходит лечение от рака. 

О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года и есть ли шанс, что скоро он выйдет из комы?

1

Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна к 26 сентября 2026 года?

Известно лишь, что никаких значимых изменений в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна не происходит. Судя по последним сообщениям Маргариты Симоньян, ее муж "по-прежнему в коме". Она неоднократно подчеркивала, что все новости о режиссере публикует лишь она сама. И если никаких новых сообщений появляется, то ничего значимого не происходит. Это мы сейчас и наблюдаем.
2

Улучшилось ли состояние здоровья Тиграна Кеосаяна за последние месяцы?

Нет. Никаких сообщений об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна его жена за последние месяцы не публиковала.
3

Правда ли, что Тигран Кеосаян очнулся и подает признаки сознания?

Нет. В августе такую информацию опубликовал ряд СМИ, но Симоньян опровергла эти слухи. Кеосаян по-прежнему находится в коме.
4

Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс выйти из комы и вернуться к нормальной жизни?

Однозначного мнения по этому вопросу нет. Множество врачей, известных на всю страну, высказывали разные предположения по поводу будущего Тиграна Кеосаяна. Все они сходятся в том, что если у режиссера и есть шанс вернуться к полноценной жизни, то очень небольшой. Более того, с каждым днем, проведенным в коме, эта вероятность снижается.
5

Что известно о проблемах со здоровьем у Маргариты Симоньян?

В сентябре Маргарита Симоньян сообщила, что врачи нашли у нее "страшное и тяжелое" заболевание. Днем позже она сообщила, что перенесла операцию, при этом не уточнив, что именно за диагноз ей поставили. Лишь несколько дней назад она заявила, что проходит лечение от рака. Впереди у журналистки курсы химиотерапии.
О том, что известно о состоянии Маргариты Симоньян и ее борьбе с онкологическим заболеванием, читайте в нашем материале.
Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале

"Стараюсь никогда не врать". Что Маргарита Симоньян рассказала о своем лечении от рака

Журналистка дала понять, что быстро победить заболевание не получится
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:36:34 26-09-2025

ооо, наконец-то!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:24 26-09-2025

Гость (15:36:34 26-09-2025) ооо, наконец-то!... Осталось уточнить, как там Наговицына. Дотянет до весны?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:01 26-09-2025

Бумеранг прилетел очень точно!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

18:14:52 26-09-2025

А что Титов ???

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

18:16:17 26-09-2025

Вот по чесноку, ни он ни его такая же супружница полагаю полагаю мало кого интересует. Тем более она хотела нас уничтожить ядерной бомбой.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пётр

18:31:56 26-09-2025

Яркий, колоритный, темпераментный. Настоящий армянин. Жаль, очень жаль.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:37:51 26-09-2025

умрет он, с отеком мозга то...о чем вообще все это время говорят?!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:40 26-09-2025

Умер уже

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:56 26-09-2025

Кто-то верил?

  4 Нравится
Ответить
