Журналистка дала понять, что быстро победить заболевание не получится

25 сентября 2025, 14:05, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале "Россия 1"

Маргарита Симоньян внесла ясность в ситуацию со своим здоровьем. Напомним, в начале сентября она в прямом эфире заявила, что врачи выявили у нее страшное заболевание, а днем позже сообщила о перенесенной операции. При этом точный диагноз журналистка какое-то время не называла. Теперь же она рассказала, что проходит лечение от рака.

О том, как идет борьба Маргариты Симоньян с онкологическим заболеванием и какие прогнозы на ее выздоровление дают врачи, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что у Маргариты Симоньян обнаружили рак? Да. "Тяжелым и страшным" заболеванием, о котором Симоньян в начале сентября рассказала в прямом эфире федерального телевидения, оказалась злокачественная опухоль. Об этом главный редактор RT сообщила в своем Telegram-канале : так она ответила на просьбу одного из подписчиков поделиться хорошими новостями. «Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака», – поделилась Маргарита Симоньян. Напомним, о своем заболевании журналистка рассказала 8 сентября. Тогда же она сообщила о грядущей операции и дала понять, что хирургическое вмешательство предстоит в области груди.

2 Что за операцию сделали Маргарите Симоньян? Что именно это была за операция, Маргарита Симоньян так и не уточнила. А потому все озвученные в СМИ версии – лишь домыслы. Журналистка только рассказала, как чувствует себя после вмешательства. «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала она 9 сентября.

3 Правда ли, что Маргарите Симоньян удалили грудь из-за рака? Точно не подтверждено: сама Симоньян никак не комментировала эту тему. Но в СМИ это одна из основных версий. Во-первых, мастэктомия (удаление груди) – распространенный способ лечения раковой опухоли молочных желез. Во-вторых, намек на это дала сама журналистка, рассказывая о своей болезни на ТВ. «Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь наживую – не под наркозом, как мне, а прямо на глазах – и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», – вспоминала она подвиги женщин во времена Великой Отечественной войны.

4 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян, которая проходит лечение от рака? 11 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что уже находится дома, но дала понять, что лечение на этом не закончено. «Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», – написала она в Telegram-канале. А 22 сентября журналистка намекнула, что ее ждет курс химиотерапии. «Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – написала в своих соцсетях Симоньян.