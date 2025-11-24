Известному треш-блогеру "Руки-Базуки" грозит ампутация конечностей

29-летнему блогеру нужно провести несколько операций по пересадке кожи, чтобы спасти руки

24 ноября 2025, 22:15, ИА Амител

Треш-блогер Кирилл Терешин / Фото: rukibazukiofficial1996

Кириллу Терешину, более известному как треш-блогер "Руки-Базуки", грозит скорая ампутация конечностей. Все потому, что операции, которые могли бы спасти его руки, сейчас не проводят из-за плохих медицинских анализов, сообщает телеграм-канал Shot.

«Блогеру пришли плачевные анализы: в таком состоянии нельзя делать многочисленные операции по пересадке кожи, которые ему сейчас необходимы, чтобы спасти руки. Прежде чем приступать к серьезным хирургическим вмешательствам, необходимо стабилизировать состояние Терешина, но время сейчас работает против него», – пишет телеграм-канал.

Издание отмечает, что для проведения операций 29-летнему Терешину необходимы три специалиста. Это сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.

Терешин стал известен в интернете почти десять лет назад. Он получил популярность после того, как закачал себе в плечи синтол. В результате его бицепсы разбухли до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Однако со временем у него начались серьезные проблемы со здоровьем – одна из "базук" лопнула, на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить.

В июне блогеру провели первые операции, удалив около 70% синтола. На полное его удаление врачи не решились, так как это привело бы к мгновенной ампутации. Сейчас этот синтол убивает его ткани изнутри, пока врачи думают, как стабилизировать состояние пациента, чтобы можно было проводить сложные операции дальше, добавляет Shot.

К слову, несколько лет назад Терешин также делал "ноги-ракеты", накачав икры.