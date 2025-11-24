Известному треш-блогеру "Руки-Базуки" грозит ампутация конечностей
29-летнему блогеру нужно провести несколько операций по пересадке кожи, чтобы спасти руки
24 ноября 2025, 22:15, ИА Амител
Кириллу Терешину, более известному как треш-блогер "Руки-Базуки", грозит скорая ампутация конечностей. Все потому, что операции, которые могли бы спасти его руки, сейчас не проводят из-за плохих медицинских анализов, сообщает телеграм-канал Shot.
«Блогеру пришли плачевные анализы: в таком состоянии нельзя делать многочисленные операции по пересадке кожи, которые ему сейчас необходимы, чтобы спасти руки. Прежде чем приступать к серьезным хирургическим вмешательствам, необходимо стабилизировать состояние Терешина, но время сейчас работает против него», – пишет телеграм-канал.
Издание отмечает, что для проведения операций 29-летнему Терешину необходимы три специалиста. Это сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.
Терешин стал известен в интернете почти десять лет назад. Он получил популярность после того, как закачал себе в плечи синтол. В результате его бицепсы разбухли до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Однако со временем у него начались серьезные проблемы со здоровьем – одна из "базук" лопнула, на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить.
В июне блогеру провели первые операции, удалив около 70% синтола. На полное его удаление врачи не решились, так как это привело бы к мгновенной ампутации. Сейчас этот синтол убивает его ткани изнутри, пока врачи думают, как стабилизировать состояние пациента, чтобы можно было проводить сложные операции дальше, добавляет Shot.
К слову, несколько лет назад Терешин также делал "ноги-ракеты", накачав икры.
А зачем его вообще лечить?
05:20:41 25-11-2025
Ему надо ампутацию мозга сделать )))
07:49:26 25-11-2025
Пацан к успеху шел
08:34:24 25-11-2025
На самом деле много парней себе вкалывают масла в мышцы. Посетите крупные форумы качков, там подобных персонажей хватает даже из числа выступающих ббилдеров. Только не все они довели себя до таких последствий как Кирил.
13:38:07 25-11-2025
Гость (08:34:24 25-11-2025) На самом деле много парней себе вкалывают масла в мышцы. Пос... Это не масло, Вася, это синтол. Качки колят тестостерон. Умник😂
09:53:42 25-11-2025
Он сам выбрал себе этот путь.
Если честно, не жалко. Просто клоун очередной, который кривлялся накамеру, по факту пользы от него никакой. Разве что, наглядный пример, ка кделать НЕ надо.
10:07:04 25-11-2025
на самом деле это реальная проблема и дело не в этом парне
а дело в том что это вещество гарантирует проблемы со здоровьем и подрывает наше молодое поколение
парни в бодибилдинге кто то его использует, девки молодые губы и сиськи накачивают
а потом вместо того чтобы детей рожать как этот парнишка медленно гниют заживо и помирают
запрещено все это должно быть и реклама этого убрана
Вот очередной молодой пацан который загубил себя из за ошибки в юности но кто его подтолкнул к этой страшной ошибке вот вопрос
11:32:59 25-11-2025
про четвертого специалиста не упомянули - психиатр
13:36:56 25-11-2025
Дебил, он и в Африке дебил. Таких надо от общества изолировать навсегда.
13:41:12 25-11-2025
спасибо, стошнило
пс. а зачем его лечить?