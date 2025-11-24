НОВОСТИОбщество

Известному треш-блогеру "Руки-Базуки" грозит ампутация конечностей

29-летнему блогеру нужно провести несколько операций по пересадке кожи, чтобы спасти руки

24 ноября 2025, 22:15, ИА Амител

Треш-блогер Кирилл Терешин / Фото: rukibazukiofficial1996
Треш-блогер Кирилл Терешин / Фото: rukibazukiofficial1996

Кириллу Терешину, более известному как треш-блогер "Руки-Базуки", грозит скорая ампутация конечностей. Все потому, что операции, которые могли бы спасти его руки, сейчас не проводят из-за плохих медицинских анализов, сообщает телеграм-канал Shot.

«Блогеру пришли плачевные анализы: в таком состоянии нельзя делать многочисленные операции по пересадке кожи, которые ему сейчас необходимы, чтобы спасти руки. Прежде чем приступать к серьезным хирургическим вмешательствам, необходимо стабилизировать состояние Терешина, но время сейчас работает против него», – пишет телеграм-канал.

Издание отмечает, что для проведения операций 29-летнему Терешину необходимы три специалиста. Это сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.

Терешин стал известен в интернете почти десять лет назад. Он получил популярность после того, как закачал себе в плечи синтол. В результате его бицепсы разбухли до неестественных размеров и стали твердыми, как камень. Однако со временем у него начались серьезные проблемы со здоровьем – одна из "базук" лопнула, на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить.

В июне блогеру провели первые операции, удалив около 70% синтола. На полное его удаление врачи не решились, так как это привело бы к мгновенной ампутации. Сейчас этот синтол убивает его ткани изнутри, пока врачи думают, как стабилизировать состояние пациента, чтобы можно было проводить сложные операции дальше, добавляет Shot.

К слову, несколько лет назад Терешин также делал "ноги-ракеты", накачав икры.

медицина блогеры

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

00:30:53 25-11-2025

А зачем его вообще лечить?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

05:20:41 25-11-2025

Ему надо ампутацию мозга сделать )))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:26 25-11-2025

Пацан к успеху шел

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:24 25-11-2025

На самом деле много парней себе вкалывают масла в мышцы. Посетите крупные форумы качков, там подобных персонажей хватает даже из числа выступающих ббилдеров. Только не все они довели себя до таких последствий как Кирил.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:07 25-11-2025

Гость (08:34:24 25-11-2025) На самом деле много парней себе вкалывают масла в мышцы. Пос... Это не масло, Вася, это синтол. Качки колят тестостерон. Умник😂

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:42 25-11-2025

Он сам выбрал себе этот путь.
Если честно, не жалко. Просто клоун очередной, который кривлялся накамеру, по факту пользы от него никакой. Разве что, наглядный пример, ка кделать НЕ надо.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

10:07:04 25-11-2025

на самом деле это реальная проблема и дело не в этом парне
а дело в том что это вещество гарантирует проблемы со здоровьем и подрывает наше молодое поколение
парни в бодибилдинге кто то его использует, девки молодые губы и сиськи накачивают
а потом вместо того чтобы детей рожать как этот парнишка медленно гниют заживо и помирают
запрещено все это должно быть и реклама этого убрана
Вот очередной молодой пацан который загубил себя из за ошибки в юности но кто его подтолкнул к этой страшной ошибке вот вопрос

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:59 25-11-2025

про четвертого специалиста не упомянули - психиатр

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ог

13:36:56 25-11-2025

Дебил, он и в Африке дебил. Таких надо от общества изолировать навсегда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:41:12 25-11-2025

спасибо, стошнило
пс. а зачем его лечить?

  0 Нравится
Ответить
