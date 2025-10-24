НОВОСТИПроисшествия

Известный арбитр Захаров едва не сбил пешехода, а затем "удалил" его с дороги кулаками

Футбольный судья разозлился, потому что прохожий не пропустил его люксовое авто

24 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Игорь Захаров / Фото: футбольный клуб "Уфа"
Игорь Захаров / Фото: футбольный клуб "Уфа"

В Казани футбольный судья Игорь Захаров стал участником дорожного конфликта, закончившегося дракой. По информации Telegram-канала Sport Baza, инцидент произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны.

Утверждается, что Захаров, управляя автомобилем BMW X6, не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть пешеходу. После словесной перебранки арбитр, выйдя из машины, атаковал пешехода, нанеся несколько ударов, в результате чего тот упал. Пострадавший написал заявление в полицию и обратился за помощью к врачам.

До этого стало известно, что Захаров совершил огромное количество нарушений ПДД за последние три года. В общей сложности ему выписали 1600 штрафов, в среднем это больше одного штрафа в день.

ДТП Спорт Дороги

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:14:38 24-10-2025

Хорошо судьи живут. Если посчитать каждый штраф по 1000 рублей, то получается 1,6 млн. рублей только на штрафы потрачено.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:07 27-10-2025

Гость (15:14:38 24-10-2025) Хорошо судьи живут. Если посчитать каждый штраф по 1000 рубл... Некоторым закон не писан(

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:48 24-10-2025

Судить договорные матчи и делать ставочки на договорные матчи очень прибыльно. Можно не только БМВ Х6 себе позволить и про ПДД не вспоминать. А вот бить лицо незнакомому довольно опрометчиво, можно и ответку пропустить...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:03 24-10-2025

"О спорт! Ты-радость!" П. Кубертен.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:01 24-10-2025

Не знаю как в Казани...
А вот у нас лично видел как одна особа, переходя перекресток на свой зелёный, шла еле еле, и при этом ещё весело разговаривала по телефону!... Я конечно открыл окно и вежливо попросил её поскорее пересечь проезжую часть, и не задерживать автомобили поворачивающие направо, т.к. для нас тоже горит зелёный... А она начала возмущаться!... На что я ей, опять же вежливо намекнул, что она всё-таки пересекает проезжую часть! А не гуляет по тротуару...! Но кажется она так и не поняла...
Вот я теперь и думаю... Может надо было как Захаров...!?

  4 Нравится
Ответить
