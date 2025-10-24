Известный арбитр Захаров едва не сбил пешехода, а затем "удалил" его с дороги кулаками

Футбольный судья разозлился, потому что прохожий не пропустил его люксовое авто

24 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Игорь Захаров / Фото: футбольный клуб "Уфа"

В Казани футбольный судья Игорь Захаров стал участником дорожного конфликта, закончившегося дракой. По информации Telegram-канала Sport Baza, инцидент произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны.

Утверждается, что Захаров, управляя автомобилем BMW X6, не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть пешеходу. После словесной перебранки арбитр, выйдя из машины, атаковал пешехода, нанеся несколько ударов, в результате чего тот упал. Пострадавший написал заявление в полицию и обратился за помощью к врачам.

До этого стало известно, что Захаров совершил огромное количество нарушений ПДД за последние три года. В общей сложности ему выписали 1600 штрафов, в среднем это больше одного штрафа в день.