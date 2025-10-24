Известный арбитр Захаров едва не сбил пешехода, а затем "удалил" его с дороги кулаками
Футбольный судья разозлился, потому что прохожий не пропустил его люксовое авто
24 октября 2025, 14:35, ИА Амител
В Казани футбольный судья Игорь Захаров стал участником дорожного конфликта, закончившегося дракой. По информации Telegram-канала Sport Baza, инцидент произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны.
Утверждается, что Захаров, управляя автомобилем BMW X6, не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть пешеходу. После словесной перебранки арбитр, выйдя из машины, атаковал пешехода, нанеся несколько ударов, в результате чего тот упал. Пострадавший написал заявление в полицию и обратился за помощью к врачам.
До этого стало известно, что Захаров совершил огромное количество нарушений ПДД за последние три года. В общей сложности ему выписали 1600 штрафов, в среднем это больше одного штрафа в день.
15:14:38 24-10-2025
Хорошо судьи живут. Если посчитать каждый штраф по 1000 рублей, то получается 1,6 млн. рублей только на штрафы потрачено.
09:35:07 27-10-2025
Гость (15:14:38 24-10-2025) Хорошо судьи живут. Если посчитать каждый штраф по 1000 рубл... Некоторым закон не писан(
15:16:48 24-10-2025
Судить договорные матчи и делать ставочки на договорные матчи очень прибыльно. Можно не только БМВ Х6 себе позволить и про ПДД не вспоминать. А вот бить лицо незнакомому довольно опрометчиво, можно и ответку пропустить...
15:17:03 24-10-2025
"О спорт! Ты-радость!" П. Кубертен.
17:18:01 24-10-2025
Не знаю как в Казани...
А вот у нас лично видел как одна особа, переходя перекресток на свой зелёный, шла еле еле, и при этом ещё весело разговаривала по телефону!... Я конечно открыл окно и вежливо попросил её поскорее пересечь проезжую часть, и не задерживать автомобили поворачивающие направо, т.к. для нас тоже горит зелёный... А она начала возмущаться!... На что я ей, опять же вежливо намекнул, что она всё-таки пересекает проезжую часть! А не гуляет по тротуару...! Но кажется она так и не поняла...
Вот я теперь и думаю... Может надо было как Захаров...!?