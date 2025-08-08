НОВОСТИОбщество

Известный пляж под Барнаулом закрылся раньше срока из-за холодной погоды

Так рано, в начале августа, зона отдыха впервые прекратила принимать гостей

08 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Пляж "Солнечный" / Фото: solnechniy.su
Пляж "Солнечный" / Фото: solnechniy.su

Пляж, расположенный на территории парк-отеля "Солнечный", закрылся в связи с погодными условиями, сообщили amic.ru в администрации комплекса.

«Так рано, в начале августа, мы закрываемся впервые. Насколько сильно это повлияло на компанию, я сказать не могу, но посещаемость начала падать еще за несколько дней до закрытия», – отметила собеседница.

На сайте парк-отеля сообщается, что пляж закрыт и всех желающих отдохнуть ждут в гости в следующем году.

Как указывают популярные сервисы прогноза погоды, жары в Алтайском крае уже не предвидится и до конца лета будет пасмурно.

Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Лета больше не будет. Алтай ждут дожди и осенняя погода в августе

Беспросветные дожди до конца уходящего календарного лета
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:29:25 08-08-2025

Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяева себе на Бали меньше времени позволят провести. Прям трогедия!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:02:25 08-08-2025

Гость (21:29:25 08-08-2025) Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяе... Не боись, сотрудникам меньше заплатят да и всё.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:31:30 09-08-2025

Гость (21:29:25 08-08-2025) Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяе... Откуда информация про Бали, у них недвижимость в Испании.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:23 09-08-2025

Гость (06:31:30 09-08-2025) Откуда информация про Бали, у них недвижимость в Испании.... Вот как патриоты своей страны наворовать смогли! Аж на недвигу в Испании!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:02 09-08-2025

Этот известный пляж уже месяц закрыт для купающихся, к так посидеть на песочке и поесть шашлыка можно. Кстати рядом с пляжем фитнес клуб с большим бассейном и сауной, не реклама)

  -7 Нравится
Ответить
