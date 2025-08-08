Известный пляж под Барнаулом закрылся раньше срока из-за холодной погоды
Так рано, в начале августа, зона отдыха впервые прекратила принимать гостей
08 августа 2025, 13:00, ИА Амител
Пляж "Солнечный" / Фото: solnechniy.su
Пляж, расположенный на территории парк-отеля "Солнечный", закрылся в связи с погодными условиями, сообщили amic.ru в администрации комплекса.
«Так рано, в начале августа, мы закрываемся впервые. Насколько сильно это повлияло на компанию, я сказать не могу, но посещаемость начала падать еще за несколько дней до закрытия», – отметила собеседница.
На сайте парк-отеля сообщается, что пляж закрыт и всех желающих отдохнуть ждут в гости в следующем году.
Как указывают популярные сервисы прогноза погоды, жары в Алтайском крае уже не предвидится и до конца лета будет пасмурно.
21:29:25 08-08-2025
Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяева себе на Бали меньше времени позволят провести. Прям трогедия!
23:02:25 08-08-2025
Гость (21:29:25 08-08-2025) Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяе... Не боись, сотрудникам меньше заплатят да и всё.
06:31:30 09-08-2025
Гость (21:29:25 08-08-2025) Какая бяда!!! Помойка закрылась раньше времени,теперь хозяе... Откуда информация про Бали, у них недвижимость в Испании.
11:26:23 09-08-2025
Гость (06:31:30 09-08-2025) Откуда информация про Бали, у них недвижимость в Испании.... Вот как патриоты своей страны наворовать смогли! Аж на недвигу в Испании!
06:34:02 09-08-2025
Этот известный пляж уже месяц закрыт для купающихся, к так посидеть на песочке и поесть шашлыка можно. Кстати рядом с пляжем фитнес клуб с большим бассейном и сауной, не реклама)