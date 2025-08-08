Известный пляж под Барнаулом закрылся раньше срока из-за холодной погоды

Так рано, в начале августа, зона отдыха впервые прекратила принимать гостей

08 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Пляж "Солнечный" / Фото: solnechniy.su

Пляж, расположенный на территории парк-отеля "Солнечный", закрылся в связи с погодными условиями, сообщили amic.ru в администрации комплекса.

«Так рано, в начале августа, мы закрываемся впервые. Насколько сильно это повлияло на компанию, я сказать не могу, но посещаемость начала падать еще за несколько дней до закрытия», – отметила собеседница.

На сайте парк-отеля сообщается, что пляж закрыт и всех желающих отдохнуть ждут в гости в следующем году.

Как указывают популярные сервисы прогноза погоды, жары в Алтайском крае уже не предвидится и до конца лета будет пасмурно.