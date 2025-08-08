Известный шансонье Евгений Росс может выступить на День города в Барнауле

Праздник пройдет 30 августа на площади Советов

08 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Шансонье Евгений Росс / Фото: с личной страницы Евгения Росса

Известный автор в стиле шансон Евгений Росс выступит на праздновании Дня города Барнаула. Как стало известно amic.ru, концерт исполнителя пройдет вечером 30 августа на площади Свободы.

2 августа Евгений Росс выступал на пляже "Лапа" на гребном канале в Барнауле и анонсировал свой концерт на День города. Якобы его об этом лично просил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Евгений Росс, к слову, уже становился одним из хедлайнеров Дня города Барнаула в 2014 году. Тогда вместе с ним также на празднике выступала Надежда Бабкина.

Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. Российский музыкант, исполнитель песен в жанре русский шансон. Четырежды лауреат премии "Шансон года". Окончил Барнаульское музыкальное училище по классу контрабаса. После армии работал музыкантом в ресторанах, потом – в театре. В 1999 году стал выступать сольно. В 2001 году записал свой первый альбом "Грешник". Позже переехал в Москву и начал активную карьеру. В 2005 году приказом Главкома ВДВ награжден юбилейной медалью "Генерал армии Маргелов" за поднятие патриотического духа воинов-десантников.

В репертуаре Евгения Росса есть песня о Барнауле, которая стала большим хитом.

В этом году второй раз подряд день рождения Барнаула отмечают календарным летом. Раньше торжественные мероприятия проводили в начале сентября. Основная программа пройдет на улице Мало-Тобольской и площади Свободы. Как и в прошлом году, барнаульцев ждет грандиозное шоу авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби. Они же прилетали в Барнаул и в 2020 году.

