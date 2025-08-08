Известный шансонье Евгений Росс может выступить на День города в Барнауле
Праздник пройдет 30 августа на площади Советов
08 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Известный автор в стиле шансон Евгений Росс выступит на праздновании Дня города Барнаула. Как стало известно amic.ru, концерт исполнителя пройдет вечером 30 августа на площади Свободы.
2 августа Евгений Росс выступал на пляже "Лапа" на гребном канале в Барнауле и анонсировал свой концерт на День города. Якобы его об этом лично просил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Евгений Росс, к слову, уже становился одним из хедлайнеров Дня города Барнаула в 2014 году. Тогда вместе с ним также на празднике выступала Надежда Бабкина.
Евгений Росс (Евгений Чужой) родился 2 мая 1965 года в селе Акулово Первомайского района Алтайского края. Российский музыкант, исполнитель песен в жанре русский шансон. Четырежды лауреат премии "Шансон года". Окончил Барнаульское музыкальное училище по классу контрабаса. После армии работал музыкантом в ресторанах, потом – в театре. В 1999 году стал выступать сольно. В 2001 году записал свой первый альбом "Грешник". Позже переехал в Москву и начал активную карьеру. В 2005 году приказом Главкома ВДВ награжден юбилейной медалью "Генерал армии Маргелов" за поднятие патриотического духа воинов-десантников.
В репертуаре Евгения Росса есть песня о Барнауле, которая стала большим хитом.
В этом году второй раз подряд день рождения Барнаула отмечают календарным летом. Раньше торжественные мероприятия проводили в начале сентября. Основная программа пройдет на улице Мало-Тобольской и площади Свободы. Как и в прошлом году, барнаульцев ждет грандиозное шоу авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации с показательными полетами над акваторией Оби. Они же прилетали в Барнаул и в 2020 году.
Программу праздника можно узнать по ссылке.
09:19:07 08-08-2025
а может и не выступить
09:53:17 08-08-2025
Первый раз слышу-вижу известного шансонье...
10:06:13 08-08-2025
Шансонье? Блатняк гнать со сцены!
Включайте лучше Вагнера "Полёт валькирии".
10:10:32 08-08-2025
Я конечно понимаю, что если я не знаю человека, то это не значит, что его нет. Но всех людей (даже и "известных") знать просто невозможно. Этого я точно не знаю, поэтому не пойду.
10:14:51 08-08-2025
Так это же Лепс?
10:38:52 08-08-2025
Гость (10:14:51 08-08-2025) Так это же Лепс?... На минималках
11:21:40 08-08-2025
Гость (10:14:51 08-08-2025) Так это же Лепс?... ему до него еще бухать и бухать
13:05:40 08-08-2025
Гость (10:14:51 08-08-2025) Так это же Лепс?... Продукт лепсосодержащий идентичный натуральному
12:33:09 08-08-2025
а сколько он сменил фамилий за свою шансонную жизнь?
12:38:46 08-08-2025
Пусть пригласят Юру Своего. Дешевле обойдется во много раз.
13:09:21 08-08-2025
По зонам раньше все ездил, на шинке и куете был.
20:35:17 08-08-2025
А почему мы свои коллективы не приглашаем? Может быть у кого-то дети поют-танцуют? Есть ведь и действительно талантливые люди у нас. И шоу предложить. И очень будет приятно барнаульцам и гостям города увидеть на таких мероприятиях своих детей,знакомых и родственников. При чем, такие огромные деньги платить не понятно кому не придется. Хочу заметить, не всем нравится данный одиозный исполнитель.