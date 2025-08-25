Если туристка жива, ее попытаются эвакуировать

25 августа 2025, 07:25, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

К российской альпинистке Наталье Наговициной, которая застряла на пике Победы, направят дрон 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию альпинизма России.

Ранее спасательную операцию по поиску и помощи Наговициной прервали из-за погодных условий. Однако, как рассказали в Федерации альпинизма, прогноз на ближайшее время все же позволяет направить к пострадавшей дрон.

«К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», – рассказал собеседник агентства.

Если выяснится, что спортсменка жива, ее попробуют спасти. Наговицину попытаются снять с вершины при помощи евродрона.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.