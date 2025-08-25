К альпинистке Наговициной, застрявшей на пике Победы, направят дрон
Если туристка жива, ее попытаются эвакуировать
25 августа 2025, 07:25, ИА Амител
К российской альпинистке Наталье Наговициной, которая застряла на пике Победы, направят дрон 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию альпинизма России.
Ранее спасательную операцию по поиску и помощи Наговициной прервали из-за погодных условий. Однако, как рассказали в Федерации альпинизма, прогноз на ближайшее время все же позволяет направить к пострадавшей дрон.
«К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», – рассказал собеседник агентства.
Если выяснится, что спортсменка жива, ее попробуют спасти. Наговицину попытаются снять с вершины при помощи евродрона.
Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.
09:02:29 25-08-2025
сказочники... при температуре -20 , да со сломанной ногой. направят дрон . сказочники....
09:56:04 25-08-2025
Гость (09:02:29 25-08-2025) сказочники... при температуре -20 , да со сломанной ногой.... Дрон-то может долететь, есть мощные грузовые модели. Вопрос, как пострадавшая будет к нему цепляться, если обессиленная или без сознания (если жива, конечно, на что шансы нулевые)
10:24:43 25-08-2025
Гость (09:56:04 25-08-2025) Дрон-то может долететь, есть мощные грузовые модели. Вопрос,... Дрон цеплятеля и доставит
А потом заберёт (если погода не испортится)
09:30:20 25-08-2025
Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и промариновали тётку до смерти. Сразу надо было адекватные усилия предпринимать. Привлекать нужную технику и специалистов.
11:20:13 25-08-2025
Гость (09:30:20 25-08-2025) Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и пром... Оказывается, есть евродрон, а он только вчера появился?
14:16:20 25-08-2025
Гость (11:20:13 25-08-2025) Оказывается, есть евродрон, а он только вчера появился?... Нет евродрона. Он не существует. Это чьи-то фантазии. перепечатывают кто-то и в смысл не вникают.
11:35:58 25-08-2025
Гость (09:30:20 25-08-2025) Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и пром... Страховая тут причем? Они и не обязаны вовсе кого то эвакуировать. Выплатили страховку и гуляй вася.
12:29:52 25-08-2025
Гость (11:35:58 25-08-2025) Страховая тут причем? Они и не обязаны вовсе кого то эвакуи... Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не обязан, только деньги собирать уполномочены.
13:09:28 25-08-2025
Гость (12:29:52 25-08-2025) Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не об...
Надо все запретить, посадить всех по домам и не выпускать никогда! А то мало ли что!
14:23:25 25-08-2025
Гость (12:29:52 25-08-2025) Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не об... страховая ни разу не мчс, болезный запретитель.
11:34:33 25-08-2025
а говорят... из-за неё уже погиб какой-то иностранец, пошёл спасать, и разбили вертолёт...
за что купил, за то и продаю...
11:36:29 25-08-2025
А как дрон определит, что она жива, но без сознания? Прочитала, что дрон пока не отправляют из-за ветра! Эх! Ждут что-ли, что уж точно умрёт???
11:40:24 25-08-2025
википедия рулит...
11:57:33 25-08-2025
Надо было итальянцам и дрон свой привезти... не только вертолёт. А так... Сколько можно ждать? Всё плохо...
12:18:25 25-08-2025
Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , посмотреть, живая или нет, а спасать её вертолёт полетит, если живая
13:02:04 25-08-2025
Макс (12:18:25 25-08-2025) Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , пос...
Просто мегамозг! Как же без тебя не догадались! Или ты это по тиливизеру услашал?
14:08:23 25-08-2025
Макс (12:18:25 25-08-2025) Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , пос... Ну о чём ты? Какой дрон? Какой вертолёт? Назовут место под камнем "Наташкин приют", повесят табличку - и хватит на этом.
13:40:10 25-08-2025
Муж ее не отпускает от себя....
14:02:14 25-08-2025
Куда делись итальянцы? Вроде, они хотели заниматься спасательными операциями. Конечно же, с разрешения местных властей. Или киргизы отказали итальянцам? И дальше будут тянуть песню про непогоду... Чтобы точно убедиться, что всё - она мертва.
15:32:10 25-08-2025
Надежда (11:36:29 25-08-2025) А как дрон определит, что она жива, но без сознания? Прочита... дрон с тепловизором
18:52:44 25-08-2025
Гость (15:32:10 25-08-2025) дрон с тепловизором... Спасибо.
18:50:46 25-08-2025
Всё. Итальянцы улетели. Если бы с первых дней организовали международные спасательные операции, обязательно бы спасли, и, даже, ногу бы сохранили. Смерть в прямом эфире...
Боже, как грустно. Живого человека не смогли спасти в 21 веке!
Делаем оружие электронное, чтобы убивать, а чтобы спасать - не делаем! Стыдно, обидно и больно!