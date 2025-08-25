НОВОСТИПроисшествия

К альпинистке Наговициной, застрявшей на пике Победы, направят дрон

Если туристка жива, ее попытаются эвакуировать

25 августа 2025, 07:25, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash
К российской альпинистке Наталье Наговициной, которая застряла на пике Победы, направят дрон 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию альпинизма России. 

Ранее спасательную операцию по поиску и помощи Наговициной прервали из-за погодных условий. Однако, как рассказали в Федерации альпинизма, прогноз на ближайшее время все же позволяет направить к пострадавшей дрон.

«К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», – рассказал собеседник агентства.

Если выяснится, что спортсменка жива, ее попробуют спасти. Наговицину попытаются снять с вершины при помощи евродрона.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму. 

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

"Спасти сложно". Что известно об альпинистке, сломавшей ногу и застрявшей на пике Победы

Женщина отправилась в горы, чтобы почтить память мужа. Он погиб, покоряя очередную вершину
Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

09:02:29 25-08-2025

сказочники... при температуре -20 , да со сломанной ногой. направят дрон . сказочники....

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:04 25-08-2025

Гость (09:02:29 25-08-2025) сказочники... при температуре -20 , да со сломанной ногой.... Дрон-то может долететь, есть мощные грузовые модели. Вопрос, как пострадавшая будет к нему цепляться, если обессиленная или без сознания (если жива, конечно, на что шансы нулевые)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:43 25-08-2025

Гость (09:56:04 25-08-2025) Дрон-то может долететь, есть мощные грузовые модели. Вопрос,... Дрон цеплятеля и доставит
А потом заберёт (если погода не испортится)

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:20 25-08-2025

Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и промариновали тётку до смерти. Сразу надо было адекватные усилия предпринимать. Привлекать нужную технику и специалистов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:13 25-08-2025

Гость (09:30:20 25-08-2025) Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и пром... Оказывается, есть евродрон, а он только вчера появился?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:20 25-08-2025

Гость (11:20:13 25-08-2025) Оказывается, есть евродрон, а он только вчера появился?... Нет евродрона. Он не существует. Это чьи-то фантазии. перепечатывают кто-то и в смысл не вникают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:58 25-08-2025

Гость (09:30:20 25-08-2025) Страховая компания должна быть разорена. Взяли деньги и пром... Страховая тут причем? Они и не обязаны вовсе кого то эвакуировать. Выплатили страховку и гуляй вася.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:52 25-08-2025

Гость (11:35:58 25-08-2025) Страховая тут причем? Они и не обязаны вовсе кого то эвакуи... Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не обязан, только деньги собирать уполномочены.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:28 25-08-2025

Гость (12:29:52 25-08-2025) Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не об...
Надо все запретить, посадить всех по домам и не выпускать никогда! А то мало ли что!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:25 25-08-2025

Гость (12:29:52 25-08-2025) Запрещать значит надо такую деятельность. Никто ничего не об... страховая ни разу не мчс, болезный запретитель.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:33 25-08-2025

а говорят... из-за неё уже погиб какой-то иностранец, пошёл спасать, и разбили вертолёт...
за что купил, за то и продаю...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

11:36:29 25-08-2025

А как дрон определит, что она жива, но без сознания? Прочитала, что дрон пока не отправляют из-за ветра! Эх! Ждут что-ли, что уж точно умрёт???

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:24 25-08-2025

википедия рулит...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

11:57:33 25-08-2025

Надо было итальянцам и дрон свой привезти... не только вертолёт. А так... Сколько можно ждать? Всё плохо...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Макс

12:18:25 25-08-2025

Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , посмотреть, живая или нет, а спасать её вертолёт полетит, если живая

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:04 25-08-2025

Макс (12:18:25 25-08-2025) Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , пос...
Просто мегамозг! Как же без тебя не догадались! Или ты это по тиливизеру услашал?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:23 25-08-2025

Макс (12:18:25 25-08-2025) Объясняю всем, я читал, что дрон просто с тепловизером , пос... Ну о чём ты? Какой дрон? Какой вертолёт? Назовут место под камнем "Наташкин приют", повесят табличку - и хватит на этом.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:10 25-08-2025

Муж ее не отпускает от себя....

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

14:02:14 25-08-2025

Куда делись итальянцы? Вроде, они хотели заниматься спасательными операциями. Конечно же, с разрешения местных властей. Или киргизы отказали итальянцам? И дальше будут тянуть песню про непогоду... Чтобы точно убедиться, что всё - она мертва.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:10 25-08-2025

Надежда (11:36:29 25-08-2025) А как дрон определит, что она жива, но без сознания? Прочита... дрон с тепловизором

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:44 25-08-2025

Гость (15:32:10 25-08-2025) дрон с тепловизором... Спасибо.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

18:50:46 25-08-2025

Всё. Итальянцы улетели. Если бы с первых дней организовали международные спасательные операции, обязательно бы спасли, и, даже, ногу бы сохранили. Смерть в прямом эфире...
Боже, как грустно. Живого человека не смогли спасти в 21 веке!
Делаем оружие электронное, чтобы убивать, а чтобы спасать - не делаем! Стыдно, обидно и больно!

  -3 Нравится
Ответить
