До сих пор ушедшие в поход красноярцы не дали о себе знать

07 октября 2025, 08:55, ИА Амител

Две туристки в Красноярском крае видели семью, которая 28 сентября ушла в поход на гору Буратинка и не вернулась. Ее местонахождение все еще неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

По данным правоохранителей, две женщины заметили красноярцев на подходе к горе.

«Достоверно установлено, что на подходе к горе (Буратинка. – Прим. ред.) их видели женщины-туристки. Они установлены, допрошены», – рассказали журналистам в Следственном комитете.

В ведомстве также прокомментировали информацию из СМИ о том, что телефоны пропавших в последний раз зафиксировали у горы. Правоохранители уточнили, что достоверных сведений по этому поводу нет.

Напомним, 2 октября стало известно, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с дочкой выдвинулись в направлении горы Буратинка 28 сентября. По данным СМИ, семья хотела остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле, где нет мобильной связи.

Одна из основных версий пропажи красноярцев – нападение диких зверей. Следствие не исключает, что у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем, а его ребенок и жена оказались не в силах выбраться. По предварительной информации, у туристов не было с собой палатки.

Поиски бесследно исчезнувшей семьи продолжаются.