Названа предварительная версия пропажи семьи в Красноярском крае

Следователи предполагают, что мужчине стало плохо, а его жена и ребенок не смогли сами выбраться из леса

03 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Поиск пропавших людей /Сгенерировано нейросетью

Согласно информации, полученной ТАСС от Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, одной из вероятных причин исчезновения семьи туристов в Красноярском крае является внезапное ухудшение состояния здоровья мужчины, в результате чего женщина с ребенком не смогли самостоятельно выбраться из местности.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю предварительно сообщила, что 28 сентября супруги Усольцевы с дочерью пяти лет отправились в поход в местность под названием Буратинка, расположенную вблизи поселка Кутурчин Партизанского района. Спустя некоторое время связь с ними была утеряна.

«Следствие рассматривает несколько предположений. В частности, не исключается, что мужчине стало нездоровиться, а его жена и ребенок оказались не в силах выбраться. Также не исключено, что путешественники, углубившись в тайгу и столкнувшись с медведями, могли запаниковать и потерять ориентиры. Возможно, мужчина соорудил временное убежище, где они дожидаются спасателей», – заявили в Следственном комитете.

По информации ведомства, у пропавших туристов, по предварительным данным, отсутствовала палатка. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа.