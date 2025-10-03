Названа предварительная версия пропажи семьи в Красноярском крае
Следователи предполагают, что мужчине стало плохо, а его жена и ребенок не смогли сами выбраться из леса
03 октября 2025, 17:00, ИА Амител
Согласно информации, полученной ТАСС от Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, одной из вероятных причин исчезновения семьи туристов в Красноярском крае является внезапное ухудшение состояния здоровья мужчины, в результате чего женщина с ребенком не смогли самостоятельно выбраться из местности.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю предварительно сообщила, что 28 сентября супруги Усольцевы с дочерью пяти лет отправились в поход в местность под названием Буратинка, расположенную вблизи поселка Кутурчин Партизанского района. Спустя некоторое время связь с ними была утеряна.
«Следствие рассматривает несколько предположений. В частности, не исключается, что мужчине стало нездоровиться, а его жена и ребенок оказались не в силах выбраться. Также не исключено, что путешественники, углубившись в тайгу и столкнувшись с медведями, могли запаниковать и потерять ориентиры. Возможно, мужчина соорудил временное убежище, где они дожидаются спасателей», – заявили в Следственном комитете.
По информации ведомства, у пропавших туристов, по предварительным данным, отсутствовала палатка. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа.
17:43:32 03-10-2025
Не знаю как это работает. Через спутники видать. Но пару раз был в местах, где напрочь отсутствует мобильная связь и показывает точную геолокация. Если телефон может получать эту информацию. Неужели нельзя через запрос обратно?!
19:20:30 03-10-2025
Гость (17:43:32 03-10-2025) Не знаю как это работает. Через спутники видать. Но пару раз... Нельзя. У телефона есть только приëмник GPS сигнала и нет передатчика.
19:43:35 03-10-2025
Гость (17:43:32 03-10-2025) Не знаю как это работает. Через спутники видать. Но пару раз... Телефон геолокацию получает при условии что скачана карта края или области или РФ
Звонить не получится но выйти из леса запросто.
Вот этому нужно учить в школах а не песни шамана петь
19:44:58 03-10-2025
Гость (17:43:32 03-10-2025) Не знаю как это работает. Через спутники видать. Но пару раз... GPS/Глонасс/и т.д. - это система которая работает на основе анализа конечным устройством (телефоном, планшетом, трекером и другими) карты расположения спутников, полученных от них данных о времени и разницы в получении времени. За счет последнего вычисляется расстояние до спутника. И железке в космосе вообще все равно сколько таких конечных устройств получили данные.
Буквально пару-тройку лет как телефоны начали поддерживать отправку SOS сообщений через спутник, но вроде в РФ это не работает пока.
Так что давайте верить, что ребята найдутся живыми и здоровыми. А вот что с поиском их?
16:15:32 04-10-2025
Гость (19:44:58 03-10-2025) GPS/Глонасс/и т.д. - это система которая работает на основе ... там снег ветер и -5С. ага. И жирующие (активно ищущие корм хищники которые готовятся к спячке) медведи!! там даже костей не оставят. увы
16:13:46 04-10-2025
Гость (17:43:32 03-10-2025) Не знаю как это работает. Через спутники видать. Но пару раз... это спутниуовый специальный нужен "телефон", он такого хаки-цвета и пр. Отличная штука. Эти двое странные поперлись к медведям в самое время жирования((( очень ребенка жаль
15:03:55 04-10-2025
Прогноз посмотреть была не судьба. Ушли в летней одежде с малолетним ребенком. Было около +30, а на следующий день уже заморозки и снег.