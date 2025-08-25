К учебному году готовы. Как в Барнауле за лето отремонтировали школы

В сентябре учащихся ждут обновленные стадионы, а также спортивные и актовые залы

25 августа 2025, 19:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула проверили, как городские школы отремонтировали к новому учебному году. За лето 2025 года в нескольких учреждениях обновили стадионы, а также актовые и спортивные залы. Ход выполненных ремонтных работ проверили глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульской администрации.

Так, на территории школы № 127 завершили масштабный ремонт школьного стадиона. Здесь усовершенствовали беговую дорожку и футбольное поле, создали баскетбольную площадку и установили новые спортивные снаряды: рукоход, лабиринт и шведскую стенку. Как отметила директор образовательного учреждения Яна Дуванова, на обновленном стадионе будут проводить не только уроки физкультуры, но и различные спортивные мероприятия. Кроме того, территория станет местом активного отдыха для барнаульцев. На ремонт и модернизацию объекта направили 11,5 млн рублей из городского бюджета.

Еще одной значимой новинкой для школы стала научная детская площадка "Алтайский край – вчера, сегодня, завтра". Это образовательно-игровое пространство для учащихся разного возраста. В него входит несколько тематических зон: "Транспорт", "Энергетика", "Экология", "История", "Аграрная", "Метеостанция", "Деревообрабатывающая" и "Краеведение".

«Стационарные игровые панели и напольные объекты предназначены для развития познавательной активности. А интерактивные элементы с QR-кодами делают обучение интересным и доступным. В итоге площадка превращает изучение родного края в увлекательное совместное занятие для детей и родителей», – прокомментировала Яна Дуванова.

Однако в 2025 году преобразилась не только школа № 127. Так, в гимназиях № 40 и № 42 заново отделали актовые залы, а в гимназии № 74 и школе № 94 – спортивные. В школе № 72 отремонтировали обеденный зал. Также стадион обновили на территории школы № 53.

Как рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль, межведомственная комиссия закончила проверку готовности образовательных организаций к новому учебному году на прошлой неделе. Всего эксперты тщательно осмотрели 250 учреждений. В их числе школы, детские сады и организации дополнительного образования.