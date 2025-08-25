К учебному году готовы. Как в Барнауле за лето отремонтировали школы
В сентябре учащихся ждут обновленные стадионы, а также спортивные и актовые залы
25 августа 2025, 19:20, ИА Амител
Власти Барнаула проверили, как городские школы отремонтировали к новому учебному году. За лето 2025 года в нескольких учреждениях обновили стадионы, а также актовые и спортивные залы. Ход выполненных ремонтных работ проверили глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульской администрации.
Так, на территории школы № 127 завершили масштабный ремонт школьного стадиона. Здесь усовершенствовали беговую дорожку и футбольное поле, создали баскетбольную площадку и установили новые спортивные снаряды: рукоход, лабиринт и шведскую стенку. Как отметила директор образовательного учреждения Яна Дуванова, на обновленном стадионе будут проводить не только уроки физкультуры, но и различные спортивные мероприятия. Кроме того, территория станет местом активного отдыха для барнаульцев. На ремонт и модернизацию объекта направили 11,5 млн рублей из городского бюджета.
Еще одной значимой новинкой для школы стала научная детская площадка "Алтайский край – вчера, сегодня, завтра". Это образовательно-игровое пространство для учащихся разного возраста. В него входит несколько тематических зон: "Транспорт", "Энергетика", "Экология", "История", "Аграрная", "Метеостанция", "Деревообрабатывающая" и "Краеведение".
«Стационарные игровые панели и напольные объекты предназначены для развития познавательной активности. А интерактивные элементы с QR-кодами делают обучение интересным и доступным. В итоге площадка превращает изучение родного края в увлекательное совместное занятие для детей и родителей», – прокомментировала Яна Дуванова.
Однако в 2025 году преобразилась не только школа № 127. Так, в гимназиях № 40 и № 42 заново отделали актовые залы, а в гимназии № 74 и школе № 94 – спортивные. В школе № 72 отремонтировали обеденный зал. Также стадион обновили на территории школы № 53.
Как рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль, межведомственная комиссия закончила проверку готовности образовательных организаций к новому учебному году на прошлой неделе. Всего эксперты тщательно осмотрели 250 учреждений. В их числе школы, детские сады и организации дополнительного образования.
«Всего на подготовку было направлено около 370 млн рублей, из этой суммы 95,4 млн рублей пошло на обеспечение безопасности – модернизацию и оснащение соответствующих систем. Остальные средства были направлены на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территорий, закупку оборудования и учебных материалов», – добавил Муль.
20:05:05 25-08-2025
Благоустроить бы подходы и под,езды к школам. Очень многих детей родители подвозят на машинах, а припарковать авто негде...
10:40:25 26-08-2025
Прохожий (20:05:05 25-08-2025) Благоустроить бы подходы и под,езды к школам. Очень многих д... Пешеходные дорожки нужны, а то больно смотреть, как они всю осень в соплях и грязи по колено. А вот подъезд надо ограничить, кроме спецтранспорта. Личному транспорту ближе 300 метров от входа делать нечего. Ехать потоком через дворы и пешкходную зону, обливая грязью других детей и жителей близлежащих домов, создавать аварийные ситуации и заторы - не надо. Дворы не были рассчитаны на такое. Там и развернуться негде.
10:16:17 26-08-2025
Вопрос с доставкой детей в школу решается либо доставкой автобусами, либо координацией мам на автомобилях, почему-то у нас данную проблему решили не замечать
10:36:01 26-08-2025
Гость (10:16:17 26-08-2025) Вопрос с доставкой детей в школу решается либо доставкой авт... Можно еще самому решить этот вопрос, не покупая недвижимость в сильно комфортабельных поселках и ЖК которые всего 15 минут до центра. А не требовать потом с кого-то автобусы. Ситуации бывают разные, но в основном сами себя увозят из цивилизации, а потом кто-то должен решить вопрос за них.
10:43:03 26-08-2025
Гость (10:36:01 26-08-2025) Можно еще самому решить этот вопрос, не покупая недвижимость... Ну так можно бы было и школы строить в посёлках, где люди живут, а не трамбовать всех в советской ещё постройки.