Качество жизни правоохранителей будут мониторить в России, чтобы улучшать

После каждого "исследования" будут подготавливать доклад для выработки предложений

23 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России будут проверять качество жизни сотрудников правоохранительных органов и членов их семей – такой закон Госдума приняла 22 марта, пишет "Парламентская газета".

Ежегодно мониторить будут сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы судебных приставов. Порядок организации "исследования" определит правительство РФ.

"Принятие закона будет способствовать повышению правовой, а также социальной защищённости всех сотрудников органов правопорядка", – глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

После каждого мониторинга будут подготавливать доклад, который планируют использовать для совершенствования законодательства и выработки предложений по усилению социальной защиты правоохранителей.