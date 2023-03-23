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Качество жизни правоохранителей будут мониторить в России, чтобы улучшать

После каждого "исследования" будут подготавливать доклад для выработки предложений

23 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России будут проверять качество жизни сотрудников правоохранительных органов и членов их семей – такой закон Госдума приняла 22 марта, пишет "Парламентская газета".

Ежегодно мониторить будут сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы судебных приставов. Порядок организации "исследования" определит правительство РФ.

"Принятие закона будет способствовать повышению правовой, а также социальной защищённости всех сотрудников органов правопорядка", – глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

После каждого мониторинга будут подготавливать доклад, который планируют использовать для совершенствования законодательства и выработки предложений по усилению социальной защиты правоохранителей.

Комментарии 5

  • В России будут проверять качество жизни сотрудников правоохранительных органов и членов их семей---правильно, остальные нафиг не нужны!!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Если руководитель думает о будущем страны, он заботится о медицине и образовании.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Они в новых регионах тоже бывают
    23 марта, Гость   Ответить
  • Правильно - остальные не лояльные, то зарплата, то медицина не нравиться. а эти ручные, дрессированные.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Они не народ охраняют, они власть от народа защищают, поэтому денег на них идёт много.
    23 марта, Гость   Ответить
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