Кадровый голод в Барнауле. Формулировки увольнения теряют значение для рекрутеров
Формальные атрибуты трудовой биографии утрачивают былое значение, уступая место оценке реальных навыков
11 ноября 2025, 16:17, ИА Амител
Исследование рынка труда Барнаула показало значительные изменения в подходе к подбору персонала. 71% рекрутеров города больше не придают значения формулировке записи об увольнении соискателя с предыдущего места работы, сообщает SuperJob.
Этот тренд напрямую связан с текущим дефицитом квалифицированных кадров, заставляющим HR-специалистов пересматривать сложившиеся практики и смещать фокус с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции кандидатов.
Статистика увольнений среди экономически активных граждан Барнаула показывает, что большинство (71%) расторгали трудовой договор по собственному желанию. Формулировку "по соглашению сторон" указали 16% соискателей, "по сокращению штата" – 8%, а другие варианты – 5%.
При этом отмечаются гендерные и возрастные различия: мужчины вдвое чаще женщин сообщали об уходе по соглашению сторон (21% против 12%), а среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 22%.
Показательно, что 61% тех, кто уволился по соглашению сторон, считают, что такая запись не влияет на перспективы дальнейшего трудоустройства. Как поясняют сами рекрутеры, ни одна из формулировок не раскрывает истинных причин расставания с работодателем:
«По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник, а соглашение сторон часто становится способом избежать сложной процедуры сокращения или просто "откупиться" от неугодного сотрудника».
Таким образом, в условиях кадрового голода формальные атрибуты трудовой биографии утрачивают былое значение, уступая место оценке реальных навыков и компетенций соискателей.
Ранее аналитики выяснили, какие специалисты в Алтайском крае хотят получать больше, чем им готовы платить.
16:25:36 11-11-2025
Кадровый голод за какие зарплаты? 25 тысяч рублей в месяц? Можете без соли продолжать голодать.
22:01:40 11-11-2025
Гость (16:25:36 11-11-2025) Кадровый голод за какие зарплаты? 25 тысяч рублей в месяц? М... Многим и столько платить не за что
16:36:19 11-11-2025
Кризис капитализма! Очередной!
Работодатели не хотят платить много, но при этом хотят получить всезнающего всёумеющего покладистого работника, который бы тянул три-четыре должности на своих плечах...!
22:01:03 11-11-2025
Гость (16:36:19 11-11-2025) Кризис капитализма! Очередной! Работодатели не хотят пла... Работяга в свою очередь хочет ковырять в носу за многотысяч. Все хороши
18:12:47 11-11-2025
Гость (17:50:06 11-11-2025) продолжай дальше чушь писать за 25 тысяч, а вот пошел бы рук... К чему это ваше... словоизвержение? Хотите сказать, что на стотысячную зарплату не наблюдается "кадрового голода"? И работа там именно "руками". Но вас-то на ней нет, потому что именно вы - тарахтелкин.
А человек правильно задал вопрос: на каких именно вакансиях наблюдается такая нехватка специалистов, что готовы брать "хоть кого"?
18:42:02 11-11-2025
В России занимаются подбором кадров неопытные люди. Они больше приносят вреда своему предприятию чем кто-либо. Даже если кто-то умышленно вредит предприятию от их действий вреда меньше кратно.
19:02:59 11-11-2025
Интересная тенденция. Берут на работу, кто лучше умеет писать резюме, а не кто лучший специалист в своей професси. Много раз убеждался в этом. А специалисто действительно нет у нас в России, которые умееют качественно отбирать претендентов.
19:13:00 11-11-2025
Гость (19:02:59 11-11-2025) Интересная тенденция. Берут на работу, кто лучше умеет писат... А откуда бы им взяться?
"Умные нам не надобны. Нам надобны верные" (с)
21:32:26 11-11-2025
Гость (19:02:59 11-11-2025) Интересная тенденция. Берут на работу, кто лучше умеет писат... А как Вы это определили? Вы читали резюме других? Или считаете, что лучше по профессии?
22:03:52 11-11-2025
Работник пропал и не выходит на работу. Но уволить за прогулы можно с такой тягомотиной что проще подсунуть "по собственному"