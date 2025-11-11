Кадровый голод в Барнауле. Формулировки увольнения теряют значение для рекрутеров

Формальные атрибуты трудовой биографии утрачивают былое значение, уступая место оценке реальных навыков

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Исследование рынка труда Барнаула показало значительные изменения в подходе к подбору персонала. 71% рекрутеров города больше не придают значения формулировке записи об увольнении соискателя с предыдущего места работы, сообщает SuperJob.

Этот тренд напрямую связан с текущим дефицитом квалифицированных кадров, заставляющим HR-специалистов пересматривать сложившиеся практики и смещать фокус с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции кандидатов.

Статистика увольнений среди экономически активных граждан Барнаула показывает, что большинство (71%) расторгали трудовой договор по собственному желанию. Формулировку "по соглашению сторон" указали 16% соискателей, "по сокращению штата" – 8%, а другие варианты – 5%.

При этом отмечаются гендерные и возрастные различия: мужчины вдвое чаще женщин сообщали об уходе по соглашению сторон (21% против 12%), а среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 22%.

Показательно, что 61% тех, кто уволился по соглашению сторон, считают, что такая запись не влияет на перспективы дальнейшего трудоустройства. Как поясняют сами рекрутеры, ни одна из формулировок не раскрывает истинных причин расставания с работодателем:

«По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник, а соглашение сторон часто становится способом избежать сложной процедуры сокращения или просто "откупиться" от неугодного сотрудника».

Таким образом, в условиях кадрового голода формальные атрибуты трудовой биографии утрачивают былое значение, уступая место оценке реальных навыков и компетенций соискателей.

