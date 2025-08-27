Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в День города?

Временно изменят схему 22 городских маршрутов

27 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Автобус № 35 в Барнауле/Фото: сообщество любителей транспорта

День города отметят в Барнауле в субботу, 30 августа. Краевой столице исполнится 295 лет и по этому поводу власти подготовили интересную и разнообразную программу. Праздничные мероприятия запланированы во всех районах Барнаула, но основные пройдут в центре. Для их проведения придется перекрыть часть городских дорог, а также изменить схему движения общественного транспорта.

Движение каких маршрутов изменят в День города?

30 августа, а также в дни подготовки к праздничным мероприятиям изменят схему движения 22 автобусных маршрутов: № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 33р, 35, 40, 47, 53, 57, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 112, 112т, 144, а также двух троллейбусных маршрутов: № 1 и 7.

Какие дороги перекроют?

Самый большой участок, где будет запрещено движение транспорта, затрагивает правоповоротный съезд с Нового моста и правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина, а также проспекты Ленина и Социалистический, улицы Мамонтова, Пушкина. Ограничения будут действовать с 12 до 22 часов. Площадь Свободы перекроют с 8 утра 28 августа до 12 часов 31 августа.

На каких маршрутах временно изменят схему?

С 23 по 31 августа:

На проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. По маршруту № 60 при движении от конечного пункта "Спартак-2":

пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный":

пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

Ограничения будут действовать с 8 утра 23 августа до 12 часов 31 августа.

30 августа с 14:00 до 20:30:

Улица Георгия Исакова – в границах четной и нечетной сторон улицы Островского. По маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор":

ул. Георгия Исакова – ул. Островского (нечетная) – ул. Антона Петрова – разворот на пересечении с ул. Ленинградской – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Антона Петрова – ул. Островского (нечетная) – ул. Георгия Исакова, далее – без изменений.

30 августа с 09:00 до 15:00:

Улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического. По маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Нефтебаза":

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

30 августа с 12:00 до 22:00:

Правоповоротный съезд с Нового моста к площади имени В.Н. Баварина. По маршрутам № 47, 57, 60, 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений.

По маршрутам № 1, 10,20,25,27,35, 53, 110, 144 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный:

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршруту № 40 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Затон":

ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;

в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака).

По маршруту № 75 при движении на конечный остановочный пункт "Лемана Про":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;

в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршрутам № 112, 112т при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений.

По троллейбусным маршрутам № 1, 7 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы":

пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы – ул. Привокзальная;

в обратном направлении: ул. Привокзальная – пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений.

Можно ли будет кататься на электросамокатах в День города?

Для обеспечения безопасности комитетом ведется работа с операторами аренды электросамокатов и велосипедов по определению зон, запрещающих движение и возможность аренды средств индивидуальной мобильности на территории проведения массовых мероприятий.

Как вообще пройдет День города?

Городские власти опубликовали программу. Праздничные мероприятия в краевой столице пройдут на нескольких площадках. Подробнее о событиях, которые нельзя пропустить 30 августа, читайте в нашем материале по ссылке.