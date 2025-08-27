Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в День города?
Временно изменят схему 22 городских маршрутов
27 августа 2025, 08:15, ИА Амител
День города отметят в Барнауле в субботу, 30 августа. Краевой столице исполнится 295 лет и по этому поводу власти подготовили интересную и разнообразную программу. Праздничные мероприятия запланированы во всех районах Барнаула, но основные пройдут в центре. Для их проведения придется перекрыть часть городских дорог, а также изменить схему движения общественного транспорта.
Движение каких маршрутов изменят в День города?
30 августа, а также в дни подготовки к праздничным мероприятиям изменят схему движения 22 автобусных маршрутов: № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 33р, 35, 40, 47, 53, 57, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 112, 112т, 144, а также двух троллейбусных маршрутов: № 1 и 7.
Какие дороги перекроют?
Самый большой участок, где будет запрещено движение транспорта, затрагивает правоповоротный съезд с Нового моста и правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина, а также проспекты Ленина и Социалистический, улицы Мамонтова, Пушкина. Ограничения будут действовать с 12 до 22 часов. Площадь Свободы перекроют с 8 утра 28 августа до 12 часов 31 августа.
На каких маршрутах временно изменят схему?
С 23 по 31 августа:
На проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. По маршруту № 60 при движении от конечного пункта "Спартак-2":
пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
пр. Красноармейский, далее – без изменений;
в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный":
пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – без изменений;
в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
в обратном направлении – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный":
пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;
в обратном направлении – без изменений.
Ограничения будут действовать с 8 утра 23 августа до 12 часов 31 августа.
30 августа с 14:00 до 20:30:
Улица Георгия Исакова – в границах четной и нечетной сторон улицы Островского. По маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор":
ул. Георгия Исакова – ул. Островского (нечетная) – ул. Антона Петрова – разворот на пересечении с ул. Ленинградской – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;
в обратном направлении: ул. Антона Петрова – ул. Островского (нечетная) – ул. Георгия Исакова, далее – без изменений.
30 августа с 09:00 до 15:00:
Улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического. По маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Нефтебаза":
пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;
в обратном направлении – без изменений.
30 августа с 12:00 до 22:00:
Правоповоротный съезд с Нового моста к площади имени В.Н. Баварина. По маршрутам № 47, 57, 60, 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений.
По маршрутам № 1, 10,20,25,27,35, 53, 110, 144 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – ул. Пушкина (пл. Спартака);
в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный:
пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;
в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршруту № 40 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Затон":
ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;
в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака).
По маршруту № 75 при движении на конечный остановочный пункт "Лемана Про":
пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;
в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршрутам № 112, 112т при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений.
По троллейбусным маршрутам № 1, 7 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы":
пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы – ул. Привокзальная;
в обратном направлении: ул. Привокзальная – пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений.
Можно ли будет кататься на электросамокатах в День города?
Для обеспечения безопасности комитетом ведется работа с операторами аренды электросамокатов и велосипедов по определению зон, запрещающих движение и возможность аренды средств индивидуальной мобильности на территории проведения массовых мероприятий.
Как вообще пройдет День города?
Городские власти опубликовали программу. Праздничные мероприятия в краевой столице пройдут на нескольких площадках. Подробнее о событиях, которые нельзя пропустить 30 августа, читайте в нашем материале по ссылке.
09:27:17 27-08-2025
75й в Лемана Про? Давно?
17:04:02 27-08-2025
Спасибо за оповещение)))
11:34:59 30-08-2025
Безобразно он будет ходить. Еще безобразнее, чм в обычные дни.