В Минфине разъяснили условия оформления "семейных" кредитных каникул

Введение кредитной отсрочки после рождения детей положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране, считают эксперты

22 июля 2025, 10:05, ИА Амител

Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru
Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru

Российским семьям предложили давать кредитные каникулы сроком до полутора лет. Соответствующие поправки в закон "О потребительском кредите" (353-ФЗ) 21 июля Минфин внес на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности при правительстве, сообщает РБК. Идею о кредитной отсрочке вынашивают с весны 2024 года. Тогда Минфин заявлял: мера нужна, чтобы стимулировать рождаемость и снизить риски дефолтов заемщиков. Кто может рассчитывать на каникулы и как будет работать новая мера поддержки – в материале amic.ru.

1

Долгую отсрочку (1,5 года) по выплате кредитов дают всем семьям?

Увы, нет. Эта льгота доступна семьям, в которых родился (или был усыновлен) второй ребенок и последующее. Обратиться за отсрочкой нужно в течение 180 дней с момента рождения ребенка. С седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.

Однако для семей, где родился (был усыновлен) первый ребенок, также предусмотрели каникулы. Правда, они доступны, если доход родителя упал более чем на 20% в сравнении с предыдущим годом, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Эти семьи смогут рассчитывать на отсрочку до шести месяцев.

2

Можно ли оформлять отсрочку каждый раз после рождения ребенка?

Прямо об этом в проекте ничего не сказано. В действующей редакции закона "О потребительском кредите" (353-ФЗ) отмечено, что по одному кредиту допускается один раз оформить каникулы в связи со снижением дохода, второй раз – при наступлении чрезвычайной ситуации.

3

Кредитные каникулы – это просрочка?

Нет, они не считаются просрочкой. До их окончания банк (или МФО) не может потребовать досрочно погасить кредит, начислить пени или штрафы, взыскать залог или обратиться к поручителю.
4

Временно не платить можно по всем видам займов?

Нет. Каникулы не распространяются на ипотеку и на кредиты, связанные с предпринимательской деятельностью (ФЗ № 106). Кроме того, суммы займов не должны превышать следующие значения:

  • 1,6 млн рублей – для автокредитов;
  • 150 тыс. рублей – для кредитных карт;
  • 450 тыс. рублей – для всех остальных потребительских кредитов и займов.

Такой лимит был установлен в 2024 году.

5

А может ли семья без детей, с маленькими или взрослыми детьми рассчитывать на отсрочку по кредитам?

Может. Сейчас финансовые каникулы доступны следующим категориям граждан:

  • у кого доход снизился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев;
  • заемщик потерял работу и за два месяца не нашел других источников дохода;
  • заемщик проживает в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), его имуществу нанесен ущерб или нарушены условия проживания.

Максимальный срок отсрочки – полгода.

6

После оформления кредитных каникул банки больше не выдадут заем?

Вовсе нет. Каникулы по платежам фиксируются в кредитной истории, но не портят ее, так как не считаются просрочкой. Но если заемщик на время кредитных каникул выбрал уменьшение платежа и допускал задержку оплаты (или не платил вовсе), этот факт негативно повлияет на его кредитную историю. В таком случае банк действительно может отказать в следующих кредитах. Добросовестным плательщикам, выполняющим все обязательства, опасаться нечего.

