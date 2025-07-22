Увы, нет. Эта льгота доступна семьям, в которых родился (или был усыновлен) второй ребенок и последующее. Обратиться за отсрочкой нужно в течение 180 дней с момента рождения ребенка. С седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.

Однако для семей, где родился (был усыновлен) первый ребенок, также предусмотрели каникулы. Правда, они доступны, если доход родителя упал более чем на 20% в сравнении с предыдущим годом, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Эти семьи смогут рассчитывать на отсрочку до шести месяцев.