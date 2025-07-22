В Минфине разъяснили условия оформления "семейных" кредитных каникул
Введение кредитной отсрочки после рождения детей положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране, считают эксперты
22 июля 2025, 10:05, ИА Амител
Российским семьям предложили давать кредитные каникулы сроком до полутора лет. Соответствующие поправки в закон "О потребительском кредите" (353-ФЗ) 21 июля Минфин внес на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности при правительстве, сообщает РБК. Идею о кредитной отсрочке вынашивают с весны 2024 года. Тогда Минфин заявлял: мера нужна, чтобы стимулировать рождаемость и снизить риски дефолтов заемщиков. Кто может рассчитывать на каникулы и как будет работать новая мера поддержки – в материале amic.ru.
Долгую отсрочку (1,5 года) по выплате кредитов дают всем семьям?
Увы, нет. Эта льгота доступна семьям, в которых родился (или был усыновлен) второй ребенок и последующее. Обратиться за отсрочкой нужно в течение 180 дней с момента рождения ребенка. С седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.
Однако для семей, где родился (был усыновлен) первый ребенок, также предусмотрели каникулы. Правда, они доступны, если доход родителя упал более чем на 20% в сравнении с предыдущим годом, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Эти семьи смогут рассчитывать на отсрочку до шести месяцев.
Можно ли оформлять отсрочку каждый раз после рождения ребенка?
Кредитные каникулы – это просрочка?
Временно не платить можно по всем видам займов?
Нет. Каникулы не распространяются на ипотеку и на кредиты, связанные с предпринимательской деятельностью (ФЗ № 106). Кроме того, суммы займов не должны превышать следующие значения:
- 1,6 млн рублей – для автокредитов;
- 150 тыс. рублей – для кредитных карт;
- 450 тыс. рублей – для всех остальных потребительских кредитов и займов.
Такой лимит был установлен в 2024 году.
А может ли семья без детей, с маленькими или взрослыми детьми рассчитывать на отсрочку по кредитам?
Может. Сейчас финансовые каникулы доступны следующим категориям граждан:
- у кого доход снизился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев;
- заемщик потерял работу и за два месяца не нашел других источников дохода;
- заемщик проживает в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), его имуществу нанесен ущерб или нарушены условия проживания.
Максимальный срок отсрочки – полгода.
Комментарии 0