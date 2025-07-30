Как часто нужно проходить техосмотр и есть ли штрафы за плохое техническое состояние ТС?

Исправное транспортное средство – залог безопасной поездки

Несмотря на то, что правила техосмотра изменили больше трёх лет назад, эта тема до сих пор вызывает много вопросов у водителей. В каких случаях нужно проходить техосмотр и кому за отсутствие диагностической карты могут выписать штраф – рассказываем в материале на amic.ru.

Как часто нужно проходить техосмотр?

Периодичность прохождения техосмотра зависит от вида транспортного средства и года его изготовления. Собственники легковых автомобилей и мотоциклов, использующие их в личных целях, не обязаны проходить техосмотр, за исключением отдельных случаев.

Освобождение от техосмотра

Техосмотр заключается в проверке технического состояния автомобиля на соответствие обязательным требованиям безопасности с целью его допуска к участию в дорожном движении.

По общему правилу, если вы стали владельцем нового легкового автомобиля, то в течение четырех лет, включая год изготовления, ваш автомобиль освобожден от процедуры техосмотра. Диагностическая карта на такой автомобиль не требуется.

Такой же "льготой" пользуются грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, мототранспортные средства, а также прицепы и полуприцепы.

По общему правилу легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат физическим лицам и используются исключительно в личных целях, не связанных, в частности, с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием их в служебных целях, не подлежат техосмотру.

Так, в частности, наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Примечание. Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты можно на официальном сайте Госавтоинспекции (Информация МВД России).

Отметим, что прицепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, владельцами которых являются физические лица, также техосмотру не подлежат.

Периодичность техосмотра и категории ТС, для которых техосмотр

Если ваше транспортное средство (легковой, грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой до 3,5 т или мотоцикл) находится в эксплуатации более четырех лет, включая год изготовления, и не подпадает под случаи освобождения от прохождения техосмотра, указанные выше, то вам необходимо пройти техосмотр.

По результатам проведения технического осмотра оформляется диагностическая карта.

В отношении указанных транспортных средств, с года изготовления которых прошло от четырех до десяти лет, техосмотр проводится раз в 24 месяца. По прошествии указанного времени техосмотр указанных транспортных средств проводится раз в 12 месяцев.

Ежегодному техосмотру подлежат следующие транспортные средства, с года изготовления которых прошло не более пяти лет:

﻿﻿легковые такси;

автобусы;

﻿﻿грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров с числом мест для сидения более восьми (за исключением места водителя).

Если с года изготовления указанных транспортных средств прошло более пяти лет, то техосмотр проводится в отношении них каждые шесть месяцев.

Ежегодному техосмотру подлежат следующие транспортные средства вне зависимости от года их изготовления:

грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами.

Кроме того, раз в полгода должны проходить техосмотр специализированные транспортные средства и прицепы к ним, которые предназначены и оборудованы для перевозки опасных грузов.

Обратите внимание! Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движений, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 2 000 руб. (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Техосмотр по желанию

При необходимости автовладелец может пройти техосмотр транспортного средства раньше, чем истекает срок, указанный диагностической карте. Это может потребоваться, например, при выезде в страну, где действуют правила прохождения техосмотра, отличные от российских. В прохождении внепланового техосмотра вам отказать не могут.

Также владельцы легковых автомобилей или мотоциклов, используемых исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием в служебных целях, вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Повторный техосмотр в случае выявления при первичном техосмотре неисправностей

При прохождении техосмотра нередко выявляются неисправности, которые препятствуют оформлению диагностической карты. В таких случаях автомобиль подлежит повторному техосмотру.

В течение 20 календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра владелец транспорта может устранить все дефекты и представить автомобиль на повторный техосмотр тому же оператору и в тот же пункт техосмотра.

В этом случае проверка автомобиля осуществляется только в отношении тех показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего техосмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Если же повторный техосмотр проводится позднее 20 календарных дней со дня проведения предыдущего техосмотра, либо в другом пункте техосмотра, либо у другого оператора техосмотра, такой техосмотр проводится в полном объеме.

