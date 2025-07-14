Пока врачи не дают точных прогнозов относительно здоровья режиссера

14 июля 2025, 15:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян уже более шести месяцев находится в коме. До сих пор медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ, который привел его к клинической смерти. С тех пор Кеосаян находится без сознания, а врачи продолжают бороться за его жизнь.

Что происходит с режиссером сегодня и есть ли у него шансы на выздоровление – в материале amic.ru.

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна на 14 июля 2025 года?

К сожалению, никаких новостей об улучшении или ухудшении самочувствия режиссера нет. Согласно последним официальным данным, он все еще находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как врачи оценивают шансы Кеосаяна на выход из комы?

По данным медиков, в последние дни телеведущий начал слабо реагировать на внешние раздражители: световые и звуковые сигналы. Такая динамика может говорить о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы. Один из врачей отметил, что эти реакции уже можно рассматривать как позитивный знак. Однако специалисты утверждают, что говорить о восстановлении сознания, несмотря на обнадеживающие сдвиги, пока рано. За состоянием Тиграна Кеосаяна продолжают тщательно наблюдать, подчеркивая необходимость времени и осторожность в оценках.

Что о состоянии режиссера говорит Маргарита Симоньян?

Маргарита Симоньян, главный редактор RT и супруга режиссера ранее сообщала, что его пробуждение не зависит от врачей. В своем Telegram-канале, где журналистка активно общается с подписчиками, она написала, что сейчас в силах медиков только обеспечить уход.

"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – так ответила Симоньян на вопрос подписчика, который уточнил, чем можно помочь Тиграну Кеосаяну.

Помимо этого, в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян рассказала, что в состоянии мужа начали фиксировать положительную динамику после 30 января. С ее слов, он реагирует на ее голос, моргая и протягивая руки:

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила журналистка.

При этом она также отмечает, что по состоянию здоровья Кеосаяна врачи по-прежнему не дают никаких конкретных прогнозов.

Что происходит в семье Тиграна Кеосаяна?

Жена режиссера также говорила о большом стрессе, который из-за комы отца испытывают дети. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она призналась, что почти всегда в течение месяца находилась в больнице с супругом. Она заявила, что это стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – добавила Симоньян.

По ее словам, супруги почти не ездили в командировки. Но если и уезжали куда-то, то только вместе.

Маргарита Симоньян, помимо прочего, заботится о 86-летней матери Тиграна Кеосаяна. Журналистка отметила, что свекрови очень трудно пережить болезнь сына. Она призналась, что поддерживает родственницу путем давления и очень сожалеет об этом.

Почему Тигран Кеосаян впал в кому?

Режиссер попал в реанимацию в конце 2024 года. О том, что он пережил клиническую смерть и впал в кому, его супруга Маргарита Симоньян сообщила 9 января 2025 года. Тогда же она заявила, что у Кеосаяна "давно было больное сердце". Также известно, что ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.