Полгода в коме. Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна и его шансах на восстановление
Пока врачи не строят конкретных прогнозов, но отмечают незначительные улучшения
10 июля 2025, 11:15, ИА Амител
Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян лежит в коме уже полгода. Медики до сих пор оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Еще в конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ, который привел его к клинической смерти. С тех пор Кеосаян не приходит в сознание, а врачи борются за его жизнь.
Что сейчас происходит с режиссером и каковы его шансы на выздоровление – в материале amic.ru.
Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна по данным на 9 июля 2025 года?
На данный момент никаких новостей об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна нет. Согласно последней информации, режиссер все еще находится в коме. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Жизнь телеведущего поддерживают с помощью аппаратов.
Что Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна?
Супруга режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщала, что его пробуждение не зависит от медицины. В своем Telegram-канале она написала, что сейчас врачи могут обеспечить только уход.
"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – ответила Симоньян на вопрос подписчика, уточнившего, чем можно помочь Кеосаяну.
Кроме того, в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" журналистка рассказала, что после 30 января в состоянии мужа начали фиксировать положительную динамику. Со слов Симоньян, он реагирует на ее голос.
"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила журналистка.
Тогда же главред RT отметила, что врачи не дают никаких конкретных прогнозов по состоянию здоровья Кеосаяна.
Что о шансах Кеосаяна на выздоровление говорят врачи?
В состоянии режиссера врачи отмечают минимальную, но устойчивую положительную динамику: он слабо реагирует на свет и звук, моргая и шевеля пальцами. Медики отмечают, что это вселяет осторожную надежду, но также предупреждают, что после клинической смерти прогнозы на восстановление крайне осторожны. Кроме того, оно потребует много времени и усиленной реабилитации.
"Организм Тиграна продолжает бороться. Реакция на голос и прикосновения говорит о сохранении активности определенных зон мозга. Однако после клинической смерти и длительной комы прогноз остается крайне осторожным. Восстановление потребует много времени и усиленной реабилитации", – подчеркнул кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей Федоров.
Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому?
В конце 2024 года режиссер попал в реанимацию. 9 января 2025 года его супруга Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом она сказала, что у мужа "давно было больное сердце". Известно, что ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.
12:30:23 10-07-2025
А с простым гражданином так возилиь бы или он давно бы на погост переехал
16:14:49 10-07-2025
гость (12:30:23 10-07-2025) А с простым гражданином так возились бы или он давно бы на ... за деньги простого гражданина с ним возились бы точно так же.
00:58:01 05-08-2025
Гость (16:14:49 10-07-2025) за деньги простого гражданина с ним возились бы точно так же... Люди, не будьте такими злыми... Неужели ни у кого нет доброго слова, чтобы пожелать Тиграну выздоровления... Он хороший человек и я от всего сердца желаю ему справиться с тяжелой болезнью, а Маргарите неиссякаемой веры, сил и терпения, чтобы вытащить мужа из этой беды... Господь, не оставь его и помоги ему вернуться к полноценной жизни!
03:12:14 11-07-2025
Отпустите его.