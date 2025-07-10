Пока врачи не строят конкретных прогнозов, но отмечают незначительные улучшения

10 июля 2025, 11:15, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян лежит в коме уже полгода. Медики до сих пор оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Еще в конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ, который привел его к клинической смерти. С тех пор Кеосаян не приходит в сознание, а врачи борются за его жизнь.

Что сейчас происходит с режиссером и каковы его шансы на выздоровление – в материале amic.ru.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна по данным на 9 июля 2025 года?

На данный момент никаких новостей об улучшении состояния здоровья Тиграна Кеосаяна нет. Согласно последней информации, режиссер все еще находится в коме. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Жизнь телеведущего поддерживают с помощью аппаратов.

Что Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна?

Супруга режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщала, что его пробуждение не зависит от медицины. В своем Telegram-канале она написала, что сейчас врачи могут обеспечить только уход.

"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – ответила Симоньян на вопрос подписчика, уточнившего, чем можно помочь Кеосаяну.

Кроме того, в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" журналистка рассказала, что после 30 января в состоянии мужа начали фиксировать положительную динамику. Со слов Симоньян, он реагирует на ее голос.

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила журналистка.

Тогда же главред RT отметила, что врачи не дают никаких конкретных прогнозов по состоянию здоровья Кеосаяна.

Что о шансах Кеосаяна на выздоровление говорят врачи?

В состоянии режиссера врачи отмечают минимальную, но устойчивую положительную динамику: он слабо реагирует на свет и звук, моргая и шевеля пальцами. Медики отмечают, что это вселяет осторожную надежду, но также предупреждают, что после клинической смерти прогнозы на восстановление крайне осторожны. Кроме того, оно потребует много времени и усиленной реабилитации.

"Организм Тиграна продолжает бороться. Реакция на голос и прикосновения говорит о сохранении активности определенных зон мозга. Однако после клинической смерти и длительной комы прогноз остается крайне осторожным. Восстановление потребует много времени и усиленной реабилитации", – подчеркнул кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей Федоров.

Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому?

В конце 2024 года режиссер попал в реанимацию. 9 января 2025 года его супруга Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом она сказала, что у мужа "давно было больное сердце". Известно, что ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.