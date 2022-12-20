Как оформить интерьер в бежевых тонах: идеи от производителя плитки Italon
Бежевый цвет станет отличной базой для любого интерьера в любом помещении
20 декабря 2022, 18:35, ИА Амител
Бежевую палитру считают классикой: она прекрасно сочетается с другими цветами, может стать идеальным фоном для акцентной мебели и аксессуаров и существует вне времени. Поэтому её часто используют в современной отделке.
Элегантную плитку и керамогранит бежевого цвета можно найти в компании «Италон». Здесь представлено множество интересных решений для обустройства визуально привлекательного и неподвластного влиянию модных течений пространства.
https://www.keramogranit.ru/brands/italon/charme-deluxe-floor-project-italon/
Продукция Italon не только красива, но и очень практична. Керамика бренда устойчива к агрессивному воздействию влаги и нагрузкам. Материал обладает почти нулевым водопоглощением, защищая от скопления и размножения бактерий. При этом он легко очищается от разного рода загрязнений.
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