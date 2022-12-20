Как оформить интерьер в бежевых тонах: идеи от производителя плитки Italon

Бежевый цвет станет отличной базой для любого интерьера в любом помещении

20 декабря 2022, 18:35, ИА Амител

Фото: keramogranit.ru

Бежевую палитру считают классикой: она прекрасно сочетается с другими цветами, может стать идеальным фоном для акцентной мебели и аксессуаров и существует вне времени. Поэтому её часто используют в современной отделке.

Элегантную плитку и керамогранит бежевого цвета можно найти в компании «Италон». Здесь представлено множество интересных решений для обустройства визуально привлекательного и неподвластного влиянию модных течений пространства.

Продукция Italon не только красива, но и очень практична. Керамика бренда устойчива к агрессивному воздействию влаги и нагрузкам. Материал обладает почти нулевым водопоглощением, защищая от скопления и размножения бактерий. При этом он легко очищается от разного рода загрязнений.