Как поливоркинг позволяет сотрудникам ретейла совмещать работу и личные увлечения?

В "Пятерочке" рассказали о творчестве и хобби сотрудников

07 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Букеты Елены Чабан / Фото из личного архива

Современная жизнь разрушает устоявшиеся стереотипы, что профессию нужно выбирать один раз и навсегда. Сейчас все больше людей предпочитают поливоркинг – сочетание основной работы с увлечениями. Особенно это актуально в ретейле, где гибкие графики не только позволяют зарабатывать, но и дают шанс раскрывать свои таланты.

Идеальный баланс

Поливоркинг имеет несколько очевидных плюсов. Во-первых, это возможность для самовыражения – пробовать себя в разных сферах, осваивать новые навыки и расширять горизонты. Во-вторых, это дополнительный источник дохода, который помогает сделать жизнь более комфортной. Но главное – такой подход позволяет сохранить баланс между работой и личной жизнью, что существенно снижает риск профессионального выгорания.

«Современный ритм жизни требует от нас многозадачности и адаптивности. Поливоркинг отвечает этим вызовам и позволяет не только находить новые источники дохода, но и раскрывать в себе другие грани», – сказала директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети "Пятерочка" Екатерина Фролова.По ее словам, для многих профессиональное развитие – это не просто линейный карьерный рост, а шанс заниматься разными направлениями. В компании уделяют внимание интересам сотрудников. К примеру, если кассир увлекается кондитерским делом в свободное время, ему могут предложить перейти на должность пекаря. Такой подход не только способствует повышению удовлетворенности работников, но и помогает создать кадровый резерв для дальнейшего роста бизнеса.

Из кассира в кондитеры

Хороший пример – история Фираи Хафизовой, продавца-кассира из "Пятерочки" в Казани. После 12 лет работы в ретейле она открыла в себе талант кондитера. Фирая рассказала, что никогда не думала о такой карьере. Однажды она просто наткнулась на рецепт в блоге, решила попробовать и была приятно удивлена, когда первый же торт оказался вкусным. С тех пор занятие стало ее главной страстью. Потом Фирая развивала навыки, осваивая новые техники.

Торты Фираи Хафизовой / Фото из личного архива

«На создание одного торта уходит минимум два дня, поэтому готовлю после работы или в выходные. Больших планов по заработку у меня нет – это прежде всего творчество», – призналась кассир-кондитер.И уточнила, что своими десертами любит угощать внуков и коллег по праздникам. И главное в новых начинаниях – не бояться пробовать.

Хобби, приносящее радость людям

Не менее вдохновляющая история у Анны Буровой, директора магазина из Славгорода. Во время декрета она начала заниматься созданием мыльных букетов, и теперь это хобби стало для нее источником дополнительного дохода.

«Гости, приходя к нам домой, всегда хвалили мою работу, так я решила заняться мыльной флористикой. Это бюджетный и долговечный подарок, а мне нравится приносить людям радость и добавлять ярких красок в жизнь», – поделилась Анна.

Должность директора в "Пятерочке" помогает ей в продвижении хобби: большинство заказчиков – это покупатели магазина. Они знают, что Анна изготавливает букеты после основной работы, поэтому заказывают их заранее.

Букеты уже отправляются за пределы Алтайского края, и Анна осваивает платформы для онлайн-продаж, чтобы расширить свой бизнес.

Мыльные букеты Анны Буровой / Фото из личного архива

«Мечтаю, чтобы мои букеты радовали людей по всей стране. В "Пятерочке" я научилась торговле, общению с покупателями, анализу рынка. Эти навыки помогают выделяться среди других мастеров», – отметила Анна Бурова.

Креативная семья

Старший продавец "Пятерочки" из села Сокур Елена Чабан показала, что даже при плотном расписании можно найти время для творчества. Ее интерес к флористике, начавшийся с простого увлечения, стал настоящим семейным хобби.

«Я смотрела много видео по созданию букетов и подумала: почему бы не попробовать самой? Начала с конфетно-цветочных корзинок для детей, потом меня пригласили в местный цветочный магазин в качестве помощницы. Там я училась у опытных флористов, помогала работать в праздники. Свои работы выкладываю в соцсети – разбирают быстро, особенно на дни рождения», – рассказала Елена.

И уточнила, что всегда старается придумать что-то особенное и необычное.

Творческие работы Елены Чабан / Фото из личного архива

Секрет неисчерпаемой энергии кроется в поддержке семьи и правильном распределении времени. В первый выходной девушка старается отдохнуть, уделить внимание дому и детям, а второй посвящает творчеству: занимается поделками для школы или сада, ищет идеи в интернете. Семью даже прозвали самой креативной – недавно ее сын получил медаль за их совместные работы.

Своим примером Елена вдохновляет окружающих, утверждая, что тем, кто хочет совмещать работу с увлечениями, важно находить время для творчества и привлекать близких. Это не только помогает личному развитию, но и превращает привычные выходные в яркие моменты, проведенные с семьей.