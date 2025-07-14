Как пройти на бюджет в АлтГУ вне общего конкурса?

Рассказываем, сколько в вузе будет целевых мест и как на них поступить

Поступить на бюджет вне общего конкурса и получить гарантию на трудоустройство после выпуска – такие возможности есть у абитуриентов в рамках обучения по целевому набору. В Алтайском государственном университете в 2025 году открыто 347 целевых мест, из них 250 – на программах бакалавриата и специалитета, 77 – в магистратуре и 20 – на программы аспирантуры. Причем чтобы получить квоту, не обязательно самому искать организацию, которая даст такую возможность. Но отработать там потом нужно будет обязательно.

Что такое целевое обучение?

Целевое обучение – это поступление в вуз на бюджетные места, которые выделены под конкретных заказчиков. Это могут быть органы государственной власти, государственные учреждения, компании и корпорации, организации оборонно-промышленного комплекса, а также частные компании с государственным участием.

Студенты целевого набора обучаются бесплатно, получают стипендию и дополнительные бонусы от предприятия-заказчика. Например, возможность прохождения практики, оплату дополнительных образовательных услуг или жилья на период учебы. После окончания университета и получения диплома выпускнику гарантируется трудоустройство у работодателя, с которым был заключен договор о целевом обучении. В зависимости от условий договора на предприятии надо отработать от трех до пяти лет.

Как найти заказчика целевого обучения?

Самостоятельно ничего искать не надо. Все предложения о целевом обучении для абитуриентов, поступающих на программы высшего образования, опубликованы на портале "Работа в России" в разделе "Целевое обучение". В списке необходимо выбрать фильтр по учебному заведению – например, Алтайский государственный университет, – далее откроется список заказчиков и направлений подготовки. После отклика на предложение заказчика абитуриент автоматически перенаправляется на портал "Госуслуги" для оформления заявки на обучение.

Важно, что одновременно участвовать в конкурсе можно только на одно целевое место, то есть только в соответствии с одним предложением.

Кстати, здесь также можно получить дополнительные баллы. За индивидуальные достижения – участие в профориентационных мероприятиях заказчика – дают пять баллов. К таким мероприятиям относятся олимпиады, конкурсы, которые проводил заказчик, а также обучение в профильных классах.

Когда нужно успеть подать документы в 2025 году?

Заявки на поступление в текущем году вуз принимает в следующие сроки:

до 15 июля предоставить пакет документов в госуниверситет необходимо тем, кто выбрал программы бакалавриата и специалитета и сдает экзамены в вузе. Это актуально для поступающих на творческие направления, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам;

до 25 июля – абитуриентам, которые также выбрали бакалавриат и специалитет, но у них уже есть результаты ЕГЭ;

до 18 августа должны успевают те, кто претендует на места бюджетного набора по программам магистратуры.

Для поступления необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство, документ об образовании (или его копию) установленного образца и СНИЛС. Если имеются особые права и индивидуальные достижения, то их тоже надо подтвердить документально.

И обязательно потребуется написать согласие на зачисление, именно по нему, а не школьному аттестату теперь проходит зачисление. Причем подается такое согласие не на определенное направление подготовки, а общее на зачисление в Алтайский государственный университет. То есть если абитуриент выбирает пять направлений подготовки или специальностей, то согласие будет действовать для всех выбранных программ.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году в АлтГУ выделено 1934 бюджетных места. Это на 250 меньше, чем в прошлом году. При этом выросло число мест на ИТ-направлении, математике, биологии и химии.