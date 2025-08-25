Как в Москве. Алтай оказался в конце рейтинга регионов по расходам на ЖКУ
В крае оплата жилищно-коммунальных услуг составляет 10,9% в доле расходов, а в столице России – 10,7%
25 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой низкой долей затрат на ЖКУ, а Республика Алтай – 77-е, сообщает РИА Новости.
Для оценки ситуации эксперты рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходов в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на ЖКУ, включена оплата топлива для освещения и отопления жилья.
«В Алтайском крае доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, – 10,9%. Изменение за год составляет +0,3 процентного пункта. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц – 4637,1 рубля», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай доля расходов на жилищно-коммунальные услуги составляет 11,4%, или 5893,3 рубля. Изменение за год составляет -0,3 процентного пункта.
Сибирские регионы в рейтинге:
- Республика Тыва (14-е место) – 7,8%, или 5764,8 рубля;
- Республика Хакасия (15-е место) – 7,8%, или 4524,1 рубля;
- Новосибирская область (18-е место) – 7,9%, или 4579,8 рубля;
- Иркутская область (34-е место) – 8,6%, или 5017,1 рубля;
- Кемеровская область (39-е место) – 8,8%, или 4806,6 рубля;
- Томская область (40-е место) – 8,8%, или 5356,8 рубля;
- Омская область (62-е место) – 10,1%, или 5397,9 рубля;
- Алтайский край (70-е место) – 10,9%, или 4637,1 рубля;
- Красноярский край (76-е место) – 11,2%, или 6823,0 рубля;
- Республика Алтай (77-е место) – 11,4%, или 5893,3 рубля.
Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия: 4,6%, или 3500,5 рубля. Аутсайдером – Новгородская область: 13,6%, или 6611,6 рубля.
Кстати, Москва заняла 67-е место. Здесь жители в среднем за ЖКУ и топливо платят 10 875,1 рубля, но это составляет 10,7% в доле потребительских расходов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за чертой бедности живут 12% населения, регион оказался в конце рейтинга по доходам населения.
12:53:55 25-08-2025
У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёвке или гостинке на 18 кв.м. живёт??? И если 4637.1 рубля это 10.9%, то доход среднестатистической семьи получается 42542.2 рублей в месяц!!! Как то совсем не вяжется с официальной статистикой, которая вещает о примерно 60 тысячах рублей в месяц на каждого работающего члена семьи в АК.
13:38:38 25-08-2025
Гость (12:53:55 25-08-2025) У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёв... Так летом отопления нет, так что 4,6 тр норм
13:48:26 25-08-2025
Гость (12:53:55 25-08-2025) У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёв... Нет оснований недоверять
12:59:18 25-08-2025
Да быть не может...
13:07:40 25-08-2025
зато самые дорогие машины у чиновников и ресурсовиков (СГК, водоканал, горэлектросеть, газсервис..и т.п.)
13:33:28 25-08-2025
Гость (13:07:40 25-08-2025) зато самые дорогие машины у чиновников и ресурсовиков (СГК, ... Кто на кого учился.
15:00:36 25-08-2025
НЕЛЬЗЯ ТАК РАССУЖДАТЬ!!!
А кто будет учить Ваших детей, кто будет ставить уколы и убирать улицы,кто будет кормить малышей в саду и мыть за ними посуду, кто будет ухаживать за стариками и следить за чистотой в подъездах? Зарплаты должны отличаться,но не так ,как сейчас!
Амик,напишите в преддверии Дня знаний,какая средняя зарплата у учителей(в районах края и в городе), чтобы люди понимали, о чем пишут.
13:49:02 25-08-2025
Мы, наверное, в каком-то другом Алтайском крае живем - у нас уже давно зимой по 7-10 тысяч выходит за не самые большие квартиры (46-60 квадратов). Сколько нынче будет - даже представить страшно! Ну и зарплаты, если пользоваться реальными данными, а не статистикой, то 25-32 тыс. ДО вычета налогов предлагают. Так что врали бы - да не завирались!
14:24:56 25-08-2025
10,9% в доле расходов, а в столице России – 10,7% = !? Осталось сравнить зарплаты, льготы, доплаты.. Москвы и АК - разница так же = 0,2% ! Полная справедливость..
14:45:12 25-08-2025
Платежи зимой 15 000, оклад 27 000...
15:06:02 25-08-2025
Гость (14:45:12 25-08-2025) Платежи зимой 15 000, оклад 27 000...... Скок квадратов квартира-то? А помимо оклада какая премиальная либо выработочная часть?
17:00:35 25-08-2025
Мне данные по Москве особо понравились с зарплатой 101 000 руб . Если учителя там в среднем получают 149 000 руб, а кто тогда там получает меньше 100 000 руб? Наверное министры и силовики. Скорее всего это данные 2-3 летней давности. Тогда сейчас Барнаул - явный лидер с конца.