Как в Москве. Алтай оказался в конце рейтинга регионов по расходам на ЖКУ

В крае оплата жилищно-коммунальных услуг составляет 10,9% в доле расходов, а в столице России – 10,7%

25 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой низкой долей затрат на ЖКУ, а Республика Алтай – 77-е, сообщает РИА Новости.

Для оценки ситуации эксперты рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходов в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на ЖКУ, включена оплата топлива для освещения и отопления жилья.

«В Алтайском крае доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, – 10,9%. Изменение за год составляет +0,3 процентного пункта. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц – 4637,1 рубля», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля расходов на жилищно-коммунальные услуги составляет 11,4%, или 5893,3 рубля. Изменение за год составляет -0,3 процентного пункта.

Сибирские регионы в рейтинге:

Республика Тыва (14-е место) – 7,8%, или 5764,8 рубля;

Республика Хакасия (15-е место) – 7,8%, или 4524,1 рубля;

Новосибирская область (18-е место) – 7,9%, или 4579,8 рубля;

Иркутская область (34-е место) – 8,6%, или 5017,1 рубля;

Кемеровская область (39-е место) – 8,8%, или 4806,6 рубля;

Томская область (40-е место) – 8,8%, или 5356,8 рубля;

Омская область (62-е место) – 10,1%, или 5397,9 рубля;

Алтайский край (70-е место) – 10,9%, или 4637,1 рубля;

Республика Алтай (77-е место) – 11,4%, или 5893,3 рубля.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия: 4,6%, или 3500,5 рубля. Аутсайдером – Новгородская область: 13,6%, или 6611,6 рубля.

Кстати, Москва заняла 67-е место. Здесь жители в среднем за ЖКУ и топливо платят 10 875,1 рубля, но это составляет 10,7% в доле потребительских расходов.

