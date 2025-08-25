НОВОСТИНедвижимость

Как в Москве. Алтай оказался в конце рейтинга регионов по расходам на ЖКУ

В крае оплата жилищно-коммунальных услуг составляет 10,9% в доле расходов, а в столице России – 10,7%

25 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой низкой долей затрат на ЖКУ, а Республика Алтай – 77-е, сообщает РИА Новости.

Для оценки ситуации эксперты рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходов в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на ЖКУ, включена оплата топлива для освещения и отопления жилья.

«В Алтайском крае доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, – 10,9%. Изменение за год составляет +0,3 процентного пункта. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц – 4637,1 рубля», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля расходов на жилищно-коммунальные услуги составляет 11,4%, или 5893,3 рубля. Изменение за год составляет -0,3 процентного пункта.

Сибирские регионы в рейтинге:

  • Республика Тыва (14-е место) – 7,8%, или 5764,8 рубля;
  • Республика Хакасия (15-е место) – 7,8%, или 4524,1 рубля;
  • Новосибирская область (18-е место) – 7,9%, или 4579,8 рубля;
  • Иркутская область (34-е место) – 8,6%, или 5017,1 рубля;
  • Кемеровская область (39-е место) – 8,8%, или 4806,6 рубля;
  • Томская область (40-е место) – 8,8%, или 5356,8 рубля;
  • Омская область (62-е место) – 10,1%, или 5397,9 рубля;
  • Алтайский край (70-е место) – 10,9%, или 4637,1 рубля;
  • Красноярский край (76-е место) – 11,2%, или 6823,0 рубля;
  • Республика Алтай (77-е место) – 11,4%, или 5893,3 рубля.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия: 4,6%, или 3500,5 рубля. Аутсайдером – Новгородская область: 13,6%, или 6611,6 рубля.

Кстати, Москва заняла 67-е место. Здесь жители в среднем за ЖКУ и топливо платят 10 875,1 рубля, но это составляет 10,7% в доле потребительских расходов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за чертой бедности живут 12% населения, регион оказался в конце рейтинга по доходам населения.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране

Край, если рассматривать сибирские регионы, занял последнее место в рейтинге
Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:53:55 25-08-2025

У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёвке или гостинке на 18 кв.м. живёт??? И если 4637.1 рубля это 10.9%, то доход среднестатистической семьи получается 42542.2 рублей в месяц!!! Как то совсем не вяжется с официальной статистикой, которая вещает о примерно 60 тысячах рублей в месяц на каждого работающего члена семьи в АК.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:38 25-08-2025

Гость (12:53:55 25-08-2025) У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёв... Так летом отопления нет, так что 4,6 тр норм

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:26 25-08-2025

Гость (12:53:55 25-08-2025) У нас что, среднестатистическая семья в однокомнатной хрущёв... Нет оснований недоверять

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:59:18 25-08-2025

Да быть не может...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:40 25-08-2025

зато самые дорогие машины у чиновников и ресурсовиков (СГК, водоканал, горэлектросеть, газсервис..и т.п.)

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:28 25-08-2025

Гость (13:07:40 25-08-2025) зато самые дорогие машины у чиновников и ресурсовиков (СГК, ... Кто на кого учился.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:36 25-08-2025


НЕЛЬЗЯ ТАК РАССУЖДАТЬ!!!
А кто будет учить Ваших детей, кто будет ставить уколы и убирать улицы,кто будет кормить малышей в саду и мыть за ними посуду, кто будет ухаживать за стариками и следить за чистотой в подъездах? Зарплаты должны отличаться,но не так ,как сейчас!
Амик,напишите в преддверии Дня знаний,какая средняя зарплата у учителей(в районах края и в городе), чтобы люди понимали, о чем пишут.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:02 25-08-2025

Мы, наверное, в каком-то другом Алтайском крае живем - у нас уже давно зимой по 7-10 тысяч выходит за не самые большие квартиры (46-60 квадратов). Сколько нынче будет - даже представить страшно! Ну и зарплаты, если пользоваться реальными данными, а не статистикой, то 25-32 тыс. ДО вычета налогов предлагают. Так что врали бы - да не завирались!

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:24:56 25-08-2025

10,9% в доле расходов, а в столице России – 10,7% = !? Осталось сравнить зарплаты, льготы, доплаты.. Москвы и АК - разница так же = 0,2% ! Полная справедливость..

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:12 25-08-2025

Платежи зимой 15 000, оклад 27 000...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:02 25-08-2025

Гость (14:45:12 25-08-2025) Платежи зимой 15 000, оклад 27 000...... Скок квадратов квартира-то? А помимо оклада какая премиальная либо выработочная часть?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:35 25-08-2025

Мне данные по Москве особо понравились с зарплатой 101 000 руб . Если учителя там в среднем получают 149 000 руб, а кто тогда там получает меньше 100 000 руб? Наверное министры и силовики. Скорее всего это данные 2-3 летней давности. Тогда сейчас Барнаул - явный лидер с конца.

  12 Нравится
Ответить
