Как правило, компания-разработчик предоставляет доступ к бесплатному (тестовому) периоду. Так что можно сначала попробовать

10 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJU2aXS

Работники офиса / Фото: stockking на Freepik

CRM-система – бизнес-система, созданная для управления взаимоотношениями с клиентами. Это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать рутинные операции, отслеживать действия действующих и потенциальных заказчиков и сотрудников компании, а также совершать другие полезные действия. При этом сегодня доступна мобильная и максимально удобная CRM для телефона, которая позволяет поддерживать общение с клиентами в режиме 24/7.

Как понять, что бизнесу нужна CRM-система?

Перед тем как принять решение о внедрении системы, многие задумываются о целесообразности такого действия. Ситуации, когда CRM будет полезна:

у компании преобладают сделки длинного цикла;

большой отдел продаж, процессы в котором нуждаются в постоянном контроле или корректировке;

каналы трафика представлены в большом разнообразии;

компания крупная, есть много филиалов;

присутствует большая нагрузка на менеджеров, но расширять штат пока не планируется.

Изучите виды систем (они бывают операционные, аналитические и комбинированные) и выберите ту, которая больше подходит именно для вашего бизнеса.

Основные функции CRM-системы

Благодаря широкому функционалу CRM-система станет незаменимым помощником как для малого бизнеса, так и для крупного холдинга с большим числом филиалов. К основным функциям можно отнести:

сбор клиентской базы – система умеет систематизировать и упорядочивать данные о клиентах, их предпочтениях, визитах на сайтах, сделанных заказах и прочем;

отслеживание метрик – позволяет легко проанализировать, какие товары или услуги пользуются большим спросом, как влияет фактор сезонности, насколько эффективно работают сотрудники, срок взаимодействия с каждым клиентом и т.д.;

отслеживание клиентского трафика путем формирования карточки для каждого посетителя;

упрощение работы с документацией.

Контроль эффективности работы персонала. Сотрудники получают задачи, а система автоматически следит за их решением.

Как будут храниться данные? Существует два варианта: физический, когда информация находится на собственных серверах компании, и облачный (используется хранилище поставщика ПО). Первый способ обычно выбирают крупные компании, которые могут оплатить дорогостоящее оборудование и содержать в штате айти-специалиста.

Облачная версия CRM намного проще: доступ есть из любой точки мира, нужен только интернет. Покупать серверы и поддерживать работу оборудования не требуется. Именно поэтому все чаще такие бизнес-системы внедряются в смартфоны, что делает управление еще более доступным и простым.

Фото: Freepik

ООО "Центр информационных технологий "ВЕБИОН"

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