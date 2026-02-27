Канализация сливается в море. Российские туристы массово травятся во Вьетнаме

После купания туристы не могут отстирать купальники и плавки

27 февраля 2026, 11:37, ИА Амител

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, сообщают о случаях массовых отравлений и связывают ухудшение самочувствия с загрязнением прибрежной зоны сточными водами. По их словам, сброс канализации происходит на пляже Лонг-Бич на острове Фукуок, вблизи популярных отелей и резортов, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Отдыхающие утверждают, что сточные воды выводятся в ручьи, которые затем впадают в море. Загрязнение, по их словам, наблюдается в районе курортов Grand World, Vida Loca, Thanh Kieu и The Palmy Phu Quoc Resort & Spa. Вода у берега выглядит мутной, в ней плавает мусор, а после купания туристы не могут отстирать купальники и плавки.

Как рассказывают россияне, трубы с отходами стараются замаскировать — их засыпают песком и прикрывают листами шифера. При этом пляжи периодически закрывают из-за аварий на канализационных сетях, однако спустя несколько часов ограничения снимают и купание вновь разрешают.

«Многие туристы отмечают, что спустя несколько часов после захода в море у них появились симптомы пищевого или водного отравления: тошнота, рвота, слабость и повышенная температура. Часть отдыхающих была вынуждена обратиться за медицинской помощью в местные клиники из-за ухудшающегося состояния», — сообщается в Telegram-канале.

Официальных комментариев от местных властей или представителей курортов по ситуации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что популярные курорты Вьетнама столкнулись с острой нехваткой гостиничных номеров из-за резкого увеличения потока туристов из России. Наиболее напряженная ситуация сложилась на острове Фукуок.

Гость

11:51:33 27-02-2026

Аминь, че. дома не сидится, изжайте травиться в другие страны.

Гость

12:37:05 27-02-2026

Типа в Анапе канализация не сливается в море

Гость

11:55:47 27-02-2026

Сами выбрали место.

Гость

12:16:03 27-02-2026

Такая ситуация с многими отелями и в Турции и Египте и на берегу нашего Черного моря. Из отелей в море выходит труба по которой все туда и сливается. У одних труба уходит далеко в море а в других через 200 метров заканчивается. Я много такого видел когда брал на прокат акваланг и заплывал на глубину. Мне даже хозяева аквалангов не советовали заплывать в теме места где выходит труба.

Гость

12:42:14 27-02-2026

В Таиланде в море сливается канализация. Раньше непрерывно сливалась. Потом стали стараться копить, сливать по средам. В среду и четверг не рекомендуется заходить в море, "санитарные дни". Сейчас планируют создание центральной канализации. Если хотите чистое море, надо ехать на острова да подальше.

Гость

13:23:41 27-02-2026

Не смешите, неужто на островах очистные соорудили??

Гость

13:31:18 27-02-2026

Там объем сливаемого меньше чем с материка и океанские течения более активны, без застоя как у Паттаи

Гость

15:01:11 27-02-2026

ресь про фому, вы про ерему. При чем тут Паттайя? и кто купается в Паттайе? только такие как вы бггг

Гость

12:18:34 27-02-2026

Давно известно, что "отдых" (естественно, в самых жирных кавычках) в тропических странах лишь радикально укорачивает жизнь, а туристы, гордо воображая себя "элитарами", оттуда массово привозят с собой и в себе кучу убивающей их живности в виде глистов, подкожных клещей, микробов, вирусов и бактерий.

Гость

12:36:38 27-02-2026

РКН, перелогинься
РКН, перелогинься

Ого

12:50:43 27-02-2026

Езжай в Анапу и хлебай там воду из моря, она же там "чистая"

Гость

13:42:10 27-02-2026

Ого (12:50:43 27-02-2026) Езжай в Анапу и хлебай там воду из моря, она же там "чистая"... У нас в стране, вообще-то, прежде чем сливать что-то в море или в реки, типа Оби, канализационные стоки проходят многоуровневую систему очистки. А вы разве не знали?

Гость

14:13:52 27-02-2026

Вы серьезно?))) Такое чувство, что на море вы не были ни разу, даже у нас , не говоря уже о загранице)

Ничесебе

12:49:08 27-02-2026

А я в Камрань лечу, там норм.

Гость

18:14:17 01-03-2026

Вам всё норм,в любых отходах будете плавать

Гость

13:17:57 27-02-2026

А где иначе, Венеция, Анапа, Судак также все через каналы в море сливают.

Гость

13:21:41 27-02-2026

а на Яровом (Алтайский край ) куда сливается канализация ? и все вода из города в дождь.

Гость

19:06:26 27-02-2026

Сиамский залив травится уже ОЧЕНЬ долго как и прочие побережья. не удивительно

