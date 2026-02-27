Канализация сливается в море. Российские туристы массово травятся во Вьетнаме
После купания туристы не могут отстирать купальники и плавки
27 февраля 2026, 11:37, ИА Амител
Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, сообщают о случаях массовых отравлений и связывают ухудшение самочувствия с загрязнением прибрежной зоны сточными водами. По их словам, сброс канализации происходит на пляже Лонг-Бич на острове Фукуок, вблизи популярных отелей и резортов, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
Отдыхающие утверждают, что сточные воды выводятся в ручьи, которые затем впадают в море. Загрязнение, по их словам, наблюдается в районе курортов Grand World, Vida Loca, Thanh Kieu и The Palmy Phu Quoc Resort & Spa. Вода у берега выглядит мутной, в ней плавает мусор, а после купания туристы не могут отстирать купальники и плавки.
Как рассказывают россияне, трубы с отходами стараются замаскировать — их засыпают песком и прикрывают листами шифера. При этом пляжи периодически закрывают из-за аварий на канализационных сетях, однако спустя несколько часов ограничения снимают и купание вновь разрешают.
«Многие туристы отмечают, что спустя несколько часов после захода в море у них появились симптомы пищевого или водного отравления: тошнота, рвота, слабость и повышенная температура. Часть отдыхающих была вынуждена обратиться за медицинской помощью в местные клиники из-за ухудшающегося состояния», — сообщается в Telegram-канале.
Официальных комментариев от местных властей или представителей курортов по ситуации на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что популярные курорты Вьетнама столкнулись с острой нехваткой гостиничных номеров из-за резкого увеличения потока туристов из России. Наиболее напряженная ситуация сложилась на острове Фукуок.
11:51:33 27-02-2026
Аминь, че. дома не сидится, изжайте травиться в другие страны.
12:37:05 27-02-2026
Типа в Анапе канализация не сливается в море
Типа в Анапе канализация не сливается в море
11:55:47 27-02-2026
Сами выбрали место.
12:16:03 27-02-2026
Такая ситуация с многими отелями и в Турции и Египте и на берегу нашего Черного моря. Из отелей в море выходит труба по которой все туда и сливается. У одних труба уходит далеко в море а в других через 200 метров заканчивается. Я много такого видел когда брал на прокат акваланг и заплывал на глубину. Мне даже хозяева аквалангов не советовали заплывать в теме места где выходит труба.
12:42:14 27-02-2026
В Таиланде в море сливается канализация. Раньше непрерывно сливалась. Потом стали стараться копить, сливать по средам. В среду и четверг не рекомендуется заходить в море, "санитарные дни". Сейчас планируют создание центральной канализации. Если хотите чистое море, надо ехать на острова да подальше.
13:23:41 27-02-2026
Не смешите, неужто на островах очистные соорудили??
13:31:18 27-02-2026
Там объем сливаемого меньше чем с материка и океанские течения более активны, без застоя как у Паттаи
15:01:11 27-02-2026
ресь про фому, вы про ерему. При чем тут Паттайя? и кто купается в Паттайе? только такие как вы бггг
12:18:34 27-02-2026
Давно известно, что "отдых" (естественно, в самых жирных кавычках) в тропических странах лишь радикально укорачивает жизнь, а туристы, гордо воображая себя "элитарами", оттуда массово привозят с собой и в себе кучу убивающей их живности в виде глистов, подкожных клещей, микробов, вирусов и бактерий.
12:36:38 27-02-2026
РКН, перелогинься
РКН, перелогинься
12:50:43 27-02-2026
Езжай в Анапу и хлебай там воду из моря, она же там "чистая"
13:42:10 27-02-2026
У нас в стране, вообще-то, прежде чем сливать что-то в море или в реки, типа Оби, канализационные стоки проходят многоуровневую систему очистки. А вы разве не знали?
14:13:52 27-02-2026
Вы серьезно?))) Такое чувство, что на море вы не были ни разу, даже у нас , не говоря уже о загранице)
12:49:08 27-02-2026
А я в Камрань лечу, там норм.
18:14:17 01-03-2026
Вам всё норм,в любых отходах будете плавать
13:17:57 27-02-2026
А где иначе, Венеция, Анапа, Судак также все через каналы в море сливают.
13:21:41 27-02-2026
а на Яровом (Алтайский край ) куда сливается канализация ? и все вода из города в дождь.
19:06:26 27-02-2026
Сиамский залив травится уже ОЧЕНЬ долго как и прочие побережья. не удивительно