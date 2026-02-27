Канализация сливается в море. Российские туристы массово травятся во Вьетнаме

После купания туристы не могут отстирать купальники и плавки

27 февраля 2026, 11:37, ИА Амител

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, сообщают о случаях массовых отравлений и связывают ухудшение самочувствия с загрязнением прибрежной зоны сточными водами. По их словам, сброс канализации происходит на пляже Лонг-Бич на острове Фукуок, вблизи популярных отелей и резортов, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Отдыхающие утверждают, что сточные воды выводятся в ручьи, которые затем впадают в море. Загрязнение, по их словам, наблюдается в районе курортов Grand World, Vida Loca, Thanh Kieu и The Palmy Phu Quoc Resort & Spa. Вода у берега выглядит мутной, в ней плавает мусор, а после купания туристы не могут отстирать купальники и плавки.

Как рассказывают россияне, трубы с отходами стараются замаскировать — их засыпают песком и прикрывают листами шифера. При этом пляжи периодически закрывают из-за аварий на канализационных сетях, однако спустя несколько часов ограничения снимают и купание вновь разрешают.

«Многие туристы отмечают, что спустя несколько часов после захода в море у них появились симптомы пищевого или водного отравления: тошнота, рвота, слабость и повышенная температура. Часть отдыхающих была вынуждена обратиться за медицинской помощью в местные клиники из-за ухудшающегося состояния», — сообщается в Telegram-канале.

Официальных комментариев от местных властей или представителей курортов по ситуации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что популярные курорты Вьетнама столкнулись с острой нехваткой гостиничных номеров из-за резкого увеличения потока туристов из России. Наиболее напряженная ситуация сложилась на острове Фукуок.