Питоны плавают по улицам. На Бали объявлен наивысший уровень погодной опасности

Во время паводков рептилии покидают привычные укрытия и ищут более сухие места

24 февраля 2026, 23:04, ИА Амител

В прибрежных районах Бали из-за начала сезона проливных дождей объявлен максимальный уровень погодной опасности. Обильные осадки привели к масштабным подтоплениям: на улицах вода местами поднялась выше колен, а передвижение в отдельных районах возможно только на надувных лодках и сапбордах, пишет Mash.

По словам проживающих на острове россиян, дожди не прекращались несколько суток подряд. В результате из берегов вышла река Бадунг, что привело к затоплению жилых кварталов в округах Бадунг, Джембрана и Гианьяр. Некоторые местные жители отмечают, что столь сильного наводнения не наблюдали более десяти лет.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в туристических зонах Кута, Легиан и Семиньяк на юго-западе острова. В прибрежном районе Санур уровень воды достигает 30–70 сантиметров, из-за чего проводится эвакуация жителей прибрежных кварталов.

В социальных сетях активно распространяются видеозаписи, на которых видно, как по затопленным улицам передвигаются питоны. Специалисты отмечают, что во время паводков рептилии покидают привычные укрытия и ищут более сухие места, нередко появляясь в жилых районах.

По имеющимся данным, сейчас на Бали находятся около 35 тысяч граждан России, проживающих на острове на постоянной основе, а также порядка 18 тысяч российских туристов. В течение года Индонезию посещают более 215 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что в Индонезии с 2 января вступил в силу новый Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Действие новых норм распространяется не только на граждан страны, но и на иностранных туристов, включая отдыхающих на острове Бали.