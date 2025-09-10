НОВОСТИПолитика

Кандидату в депутаты пытались вручить повестку в Краснодаре после скандала в вузе

Он попросил руководство образовательного учреждения не давить на студентов

10 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

В Краснодаре кандидат в городскую думу от КПРФ Владимир Козорог заявил о попытке вручить ему повестку в военкомат. Об этом политик рассказал Telegram-каналу "Осторожно, новости".

По его словам, несколько дней подряд студенты Кубанского университета жаловались на давление со стороны администрации перед единым днем голосования. Молодым людям угрожали проблемами с учебой и отчислением.

Козорог пришел в вуз, чтобы разобраться в ситуации, но во время визита ему попытались вручить повестку в военкомат на 12 сентября.

«Согласно законодательству, во время выборов у кандидата должна действовать отсрочка», – пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва в армию граждан, не менее полугода воевавших в составе добровольческих формирований Минобороны РФ.

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

Гость

18:32:31 10-09-2025

Вот оно истинное лицо этих трибунных говорилок
С какой стати у них иммунитет от службы в армии?
Давно пора нерожавших баб и не служивших небаб гнать ссаными тряпками из дум и администраций.

  -14 Нравится
Ответить
