Кандидату в депутаты пытались вручить повестку в Краснодаре после скандала в вузе
Он попросил руководство образовательного учреждения не давить на студентов
10 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
В Краснодаре кандидат в городскую думу от КПРФ Владимир Козорог заявил о попытке вручить ему повестку в военкомат. Об этом политик рассказал Telegram-каналу "Осторожно, новости".
По его словам, несколько дней подряд студенты Кубанского университета жаловались на давление со стороны администрации перед единым днем голосования. Молодым людям угрожали проблемами с учебой и отчислением.
Козорог пришел в вуз, чтобы разобраться в ситуации, но во время визита ему попытались вручить повестку в военкомат на 12 сентября.
«Согласно законодательству, во время выборов у кандидата должна действовать отсрочка», – пишет Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва в армию граждан, не менее полугода воевавших в составе добровольческих формирований Минобороны РФ.
Вот оно истинное лицо этих трибунных говорилок
С какой стати у них иммунитет от службы в армии?
Давно пора нерожавших баб и не служивших небаб гнать ссаными тряпками из дум и администраций.