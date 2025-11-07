В Барнауле женщины больше всего обеспокоены маленькой зарплатой, а мужчины - нагрузкой
Наиболее распространенным общим страхом оказался риск увольнения или потери работы
07 ноября 2025, 16:30, ИА Амител
Согласно результатам исследования трудовых страхов среди жителей Барнаула, 63% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо опасений, связанных с профессиональной деятельностью, сообщает SuperJob. Однако остальная часть респондентов поделилась конкретными тревогами, связанными с работой.
Наиболее распространенным страхом оказался риск увольнения или потери работы – об этом заявили 13% участников опроса. На втором месте расположилась боязнь недооцененности и маленькой зарплаты (9%), а на третьем – опасения по поводу возможного закрытия или банкротства предприятия (6%).
5% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты заработной платы, испытывают страх перед конфликтами с руководством и тревожатся о перспективе остаться на текущем месте работы надолго.
Исследование выявило заметные гендерные различия в трудовых страхах. Мужчины значительно чаще заявляют об отсутствии каких-либо профессиональных фобий (72% против 53% среди женщин).
Женщины больше всего обеспокоены:
- недооцененностью и маленькой зарплатой (13% против 5% у мужчин);
- вероятностью не справиться с обязанностями (7% против 3%);
- перспективой остаться на текущей работе надолго (5% против 4%).
Мужчины чаще упоминают:
- риск невыплаты заработка (9% против 2% у женщин);
- увеличение рабочей нагрузки (2% против менее 1%).
Остальные страхи, включая профессиональную нестабильность, проблемы в коллективе, эмоциональное выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.
