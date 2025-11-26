Каждый десятый россиянин регулярно читает гороскопы

В то, что положение и фазы луны могут влиять на жизнь, верит больше половины опрошенных

26 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

С приближением конца года наблюдается всплеск интереса к астрологическим прогнозам, лунным календарям и метеорологическим сводкам. Согласно исследованию социальной сети "Одноклассники", опубликованному "Газетой.ru", каждый десятый житель России ежедневно обращается к гороскопам.

Половина населения России (50%) признает воздействие лунных фаз на свою жизнь, особенно часто это отмечают женщины и люди старше 65 лет. Более трети россиян (35%) регулярно или время от времени используют лунный календарь, причем наибольший интерес к нему проявляют люди старшего поколения (65+).

В ходе опроса выяснилось, что россияне используют лунный календарь в основном для планирования работ в саду и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) обращается к нему из простого любопытства. Контроль за состоянием здоровья также входит в число популярных мотивов (21%).

Половина опрошенных россиян убеждены, что гороскопы оказывают влияние на их жизнь. 10% респондентов читают гороскопы регулярно каждый день, в то время как 50% делают это время от времени.