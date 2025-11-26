НОВОСТИОбщество

Каждый десятый россиянин регулярно читает гороскопы

В то, что положение и фазы луны могут влиять на жизнь, верит больше половины опрошенных

26 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

С приближением конца года наблюдается всплеск интереса к астрологическим прогнозам, лунным календарям и метеорологическим сводкам. Согласно исследованию социальной сети "Одноклассники", опубликованному "Газетой.ru", каждый десятый житель России ежедневно обращается к гороскопам.

Половина населения России (50%) признает воздействие лунных фаз на свою жизнь, особенно часто это отмечают женщины и люди старше 65 лет. Более трети россиян (35%) регулярно или время от времени используют лунный календарь, причем наибольший интерес к нему проявляют люди старшего поколения (65+).

В ходе опроса выяснилось, что россияне используют лунный календарь в основном для планирования работ в саду и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) обращается к нему из простого любопытства. Контроль за состоянием здоровья также входит в число популярных мотивов (21%).

Половина опрошенных россиян убеждены, что гороскопы оказывают влияние на их жизнь. 10% респондентов читают гороскопы регулярно каждый день, в то время как 50% делают это время от времени.

Комментарии 7


Гость

14:48:04 26-11-2025

Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образованием. Ещё и над молодым поколением смеются. Кумушки.

  


Гость

15:11:12 26-11-2025

Гость (14:48:04 26-11-2025) Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образован... Ну а в чем противоречие? Движение Луны в том числе гравитационно влияет на Землю. Об этом в курсе физики 9 класса написано.

  


Гость

18:47:38 26-11-2025

Гость (14:48:04 26-11-2025) Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образован... нет, те люди то уже в минималке остались

  


Гость

16:46:46 26-11-2025

Луна-согласен. Но вот тем кто гороскоп, которые каждое утро смотрят и под него сами себя "подстраивают", точно психиатр нужен

  


Гость

18:53:49 26-11-2025

Гость (16:46:46 26-11-2025) Луна-согласен. Но вот тем кто гороскоп, которые каждое утро... Это ещё терпимо. А вот был у нас тут один предприниматель в пищевой промышленности, который себе людей на работу по гороскопу подбирал... сейчас продал бизнес, да.

  


Гость

18:46:59 26-11-2025

настолько образованные все, дада. люди стали очень глупые с развитием технологий.

  


Гость

23:21:35 26-11-2025

30 лет уже не читаю. Видела, кто и как их пишет.

  

