Каждый десятый россиянин регулярно читает гороскопы
В то, что положение и фазы луны могут влиять на жизнь, верит больше половины опрошенных
26 ноября 2025, 14:35, ИА Амител
С приближением конца года наблюдается всплеск интереса к астрологическим прогнозам, лунным календарям и метеорологическим сводкам. Согласно исследованию социальной сети "Одноклассники", опубликованному "Газетой.ru", каждый десятый житель России ежедневно обращается к гороскопам.
Половина населения России (50%) признает воздействие лунных фаз на свою жизнь, особенно часто это отмечают женщины и люди старше 65 лет. Более трети россиян (35%) регулярно или время от времени используют лунный календарь, причем наибольший интерес к нему проявляют люди старшего поколения (65+).
В ходе опроса выяснилось, что россияне используют лунный календарь в основном для планирования работ в саду и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) обращается к нему из простого любопытства. Контроль за состоянием здоровья также входит в число популярных мотивов (21%).
Половина опрошенных россиян убеждены, что гороскопы оказывают влияние на их жизнь. 10% респондентов читают гороскопы регулярно каждый день, в то время как 50% делают это время от времени.
14:48:04 26-11-2025
Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образованием. Ещё и над молодым поколением смеются. Кумушки.
15:11:12 26-11-2025
Гость (14:48:04 26-11-2025) Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образован... Ну а в чем противоречие? Движение Луны в том числе гравитационно влияет на Землю. Об этом в курсе физики 9 класса написано.
18:47:38 26-11-2025
Гость (14:48:04 26-11-2025) Парадокс. Т.е. это люди с "самым лучшим советским" образован... нет, те люди то уже в минималке остались
16:46:46 26-11-2025
Луна-согласен. Но вот тем кто гороскоп, которые каждое утро смотрят и под него сами себя "подстраивают", точно психиатр нужен
18:53:49 26-11-2025
Гость (16:46:46 26-11-2025) Луна-согласен. Но вот тем кто гороскоп, которые каждое утро... Это ещё терпимо. А вот был у нас тут один предприниматель в пищевой промышленности, который себе людей на работу по гороскопу подбирал... сейчас продал бизнес, да.
18:46:59 26-11-2025
настолько образованные все, дада. люди стали очень глупые с развитием технологий.
23:21:35 26-11-2025
30 лет уже не читаю. Видела, кто и как их пишет.