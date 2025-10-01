Кемеровчанка приехала к дочери в Новосибирск и неожиданно выиграла 20 млн рублей
Семья уже решила, как распорядиться выигрышем
01 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск и выиграла 20 млн рублей в лотерее "12 Добрых дел", отойдя от привычки покупать только билеты с числом 25, сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".
По словам дочери, мама покупает лотерейные билеты много лет:
«Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Она всегда старается брать билеты с числом 25. А в этот раз сказала девушке на почте: "Дайте мне любые, какие вам нравятся". Та выбрала сама – и вот результат. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал».
Узнала о победе женщина не сразу. Когда позвонили из "Национальной лотереи", она решила, что это мошенники.
Как рассказала дочь, семья уже решила, как распорядиться выигрышем:
«У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план».
Ранее жительница Москвы выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря гороскопу.
08:09:33 01-10-2025
Захожу почитать новости Алтайского края, чего же новенького в нашем регионе за сутки. Но приходится видеть, то на Кухбасе кто-то выиграл, то в Тамбове перевернулся. Неужели В Барнауле такой жуткий пробел? Может утаивают местные новости, чтобы панику не вызвать?
09:54:11 01-10-2025
Вот зачем этой девчёнке 20 миллионов(спорт лото 82)
10:06:30 01-10-2025
Фейк и постанова.
10:06:43 01-10-2025
"Когда позвонили из "Национальной лотереи"" - как они там узнали номер телефона счастливой обладательницы ? :(
10:13:37 01-10-2025
Гость (10:06:43 01-10-2025) "Когда позвонили из "Национальной лотереи"" - как они там у... Когда покупаешь билет, его регят на твой номер телефона.
10:17:43 01-10-2025
Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее удача была, а тетка по сути воспользовалась удачей девушки, тетке получается ни разу в жизни не повезло с лотерей и в этот раз тоже, это был не ее выбор. Я думаю она должна минимум лям занести девушке на почту.
10:43:49 01-10-2025
Гость (10:17:43 01-10-2025) Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее уда...
так эта девушка на почте просто выдает билеты сотням таких покупателей. также как и тетки в пунктах их продажи
14:55:37 01-10-2025
Гость (10:17:43 01-10-2025) Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее уда... кто оплатил билет, тот и выиграл
10:39:18 01-10-2025
Задача для игроманов: вы три раза подкинули монетку и все три раза выпала решка. Какая вероятность что подкинув монетку в четвертый раз -выпадет орел?
10:43:56 01-10-2025
Гость (10:39:18 01-10-2025) Задача для игроманов: вы три раза подкинули монетку и все тр... 0,5
12:18:17 01-10-2025
Хорошая реклама. Дураки побегут бегом покупать лотереи.
13:23:56 01-10-2025
Аххха! Очень смешная реклама лотереек!