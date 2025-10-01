Кемеровчанка приехала к дочери в Новосибирск и неожиданно выиграла 20 млн рублей

Семья уже решила, как распорядиться выигрышем

01 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск и выиграла 20 млн рублей в лотерее "12 Добрых дел", отойдя от привычки покупать только билеты с числом 25, сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".

По словам дочери, мама покупает лотерейные билеты много лет:

«Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Она всегда старается брать билеты с числом 25. А в этот раз сказала девушке на почте: "Дайте мне любые, какие вам нравятся". Та выбрала сама – и вот результат. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал».

Узнала о победе женщина не сразу. Когда позвонили из "Национальной лотереи", она решила, что это мошенники.

Как рассказала дочь, семья уже решила, как распорядиться выигрышем:

«У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план».

