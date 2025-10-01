НОВОСТИОбщество

Кемеровчанка приехала к дочери в Новосибирск и неожиданно выиграла 20 млн рублей

Семья уже решила, как распорядиться выигрышем

01 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск и выиграла 20 млн рублей в лотерее "12 Добрых дел", отойдя от привычки покупать только билеты с числом 25, сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".

По словам дочери, мама покупает лотерейные билеты много лет:

«Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Она всегда старается брать билеты с числом 25. А в этот раз сказала девушке на почте: "Дайте мне любые, какие вам нравятся". Та выбрала сама – и вот результат. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал».

Узнала о победе женщина не сразу. Когда позвонили из "Национальной лотереи", она решила, что это мошенники.

Как рассказала дочь, семья уже решила, как распорядиться выигрышем:

«У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план».

Ранее жительница Москвы выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря гороскопу.

Гора рублей / Фото: amic.ru

Новосибирский пенсионер стал миллионером, выиграв в лотерею

Михаил Стулов долгие годы участвовал в лотереях, используя для покупки новых билетов деньги с предыдущих небольших выигрышей
Новосибирская область Кемеровская область

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

08:09:33 01-10-2025

Захожу почитать новости Алтайского края, чего же новенького в нашем регионе за сутки. Но приходится видеть, то на Кухбасе кто-то выиграл, то в Тамбове перевернулся. Неужели В Барнауле такой жуткий пробел? Может утаивают местные новости, чтобы панику не вызвать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:11 01-10-2025

Вот зачем этой девчёнке 20 миллионов(спорт лото 82)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:30 01-10-2025

Фейк и постанова.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:43 01-10-2025

"Когда позвонили из "Национальной лотереи"" - как они там узнали номер телефона счастливой обладательницы ? :(

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:37 01-10-2025

Гость (10:06:43 01-10-2025) "Когда позвонили из "Национальной лотереи"" - как они там у... Когда покупаешь билет, его регят на твой номер телефона.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:43 01-10-2025

Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее удача была, а тетка по сути воспользовалась удачей девушки, тетке получается ни разу в жизни не повезло с лотерей и в этот раз тоже, это был не ее выбор. Я думаю она должна минимум лям занести девушке на почту.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:49 01-10-2025

Гость (10:17:43 01-10-2025) Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее уда...
так эта девушка на почте просто выдает билеты сотням таких покупателей. также как и тетки в пунктах их продажи

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:37 01-10-2025

Гость (10:17:43 01-10-2025) Фактически выиграла не тетка, а девушка на почте. Это ее уда... кто оплатил билет, тот и выиграл

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:18 01-10-2025

Задача для игроманов: вы три раза подкинули монетку и все три раза выпала решка. Какая вероятность что подкинув монетку в четвертый раз -выпадет орел?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:43:56 01-10-2025

Гость (10:39:18 01-10-2025) Задача для игроманов: вы три раза подкинули монетку и все тр... 0,5

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:17 01-10-2025

Хорошая реклама. Дураки побегут бегом покупать лотереи.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

13:23:56 01-10-2025

Аххха! Очень смешная реклама лотереек!

  -1 Нравится
Ответить
