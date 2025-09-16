Житель Алтая "влюбился" в автомобиль по объявлению и перевел мошеннику задаток

Мужчина не желал потерять понравившийся вариант

16 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Автомобиль в мыслях / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 34-летнего жителя Рубцовского района, который хотел приобрести автомобиль за 175 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Через сайт бесплатных объявлений собирался приобрести автомобиль. Подобрав понравившееся транспортное средство, связался с владельцем, который сообщил, что необходимо внести предоплату», – рассказали в ведомстве.

Мужчина, не желая терять выбранный вариант, перевел мошеннику 30 тысяч рублей.

После этого профиль продавца оказался заблокирован. Мужчина попытался связаться с ним, но номер был недоступен.

