Китайские ученые протестировали инновационную инъекцию против старения

Инъекция с SRCs замедлила системное старение у приматов

18 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Китайский ученый / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Китайские ученые сообщили о первых результатах испытаний экспериментальной инъекции, способной замедлять процессы старения организма. Статья об этом опубликована в журнале Cell.

Исследователи разработали препарат, который активирует иммунную систему и заставляет ее уничтожать сенесцентные клетки – те, что потеряли способность к делению и начинают накапливаться в тканях, мешая их нормальной работе. Дополнительно в организм вводились генетически модифицированные стволовые клетки, устойчивые к признакам старения.

«В ходе 12-недельных экспериментов зафиксированы заметные изменения: улучшение памяти и работы мозга, укрепление мышечной ткани, восстановление репродуктивных функций, а также положительные изменения в работе внутренних органов», – отмечается в статье.

Даже внешний вид подопытных, по данным авторов, изменился – кожа и волосы демонстрировали признаки омоложения. Ученые оценили этот эффект как эквивалентный "минус семь лет" биологического возраста.

При этом исследователи подчеркивают, что работа находится на раннем этапе. Для подтверждения эффективности и безопасности метода потребуются масштабные клинические испытания.

Ранее сообщалось, что ученый из Алтайского государственного университета, старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии, арахнолог Александр Фомичев вернулся из экспедиции российских зоологов в Папуа – Новую Гвинею. Он обнаружил там десятки интересных видов животных, а также открыл новые виды пауков и змей, которые теперь будет изучать в Барнауле.