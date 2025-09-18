Китайские ученые протестировали инновационную инъекцию против старения
Инъекция с SRCs замедлила системное старение у приматов
18 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Китайские ученые сообщили о первых результатах испытаний экспериментальной инъекции, способной замедлять процессы старения организма. Статья об этом опубликована в журнале Cell.
Исследователи разработали препарат, который активирует иммунную систему и заставляет ее уничтожать сенесцентные клетки – те, что потеряли способность к делению и начинают накапливаться в тканях, мешая их нормальной работе. Дополнительно в организм вводились генетически модифицированные стволовые клетки, устойчивые к признакам старения.
«В ходе 12-недельных экспериментов зафиксированы заметные изменения: улучшение памяти и работы мозга, укрепление мышечной ткани, восстановление репродуктивных функций, а также положительные изменения в работе внутренних органов», – отмечается в статье.
Даже внешний вид подопытных, по данным авторов, изменился – кожа и волосы демонстрировали признаки омоложения. Ученые оценили этот эффект как эквивалентный "минус семь лет" биологического возраста.
При этом исследователи подчеркивают, что работа находится на раннем этапе. Для подтверждения эффективности и безопасности метода потребуются масштабные клинические испытания.
15:09:32 18-09-2025
депутатов омолаживаем первыми.
15:30:28 18-09-2025
"В 44-недельном исследовании мы внутривенно вводили SRC стареющим макакам, отметив системное снижение показателей старения, таких как клеточное старение, хроническое воспаление и дегенерация тканей, без каких-либо выявленных побочных эффектов."
16:04:58 18-09-2025
а через неделю они сдохли. но какое это имеет значение, правда?
20:58:20 18-09-2025
такое же как их машины? спасиба
07:39:29 19-09-2025
Вот нам насильно поставят эту инъекцию- и под предлогом что мы теперь не стареем- отменят пенсии и заставят работать до 150 лет.
08:19:15 20-09-2025
примешь синюю таблетку и сказке конец, примешь красную таблетку войдешь в страну чудес.