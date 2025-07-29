Клубный дом в "тихом центре" и автосервис: в Барнауле обновили строительный реестр

В перечне одобренных проектов – два многоквартирных дома

29 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Проект нового квартала "Камчатка"в Барнауле / Фото: "Мастерская Алексея Квасова"

С начала года горадминистрация выдала 69 разрешений на строительство и реконструкцию объектов, 13 из них – за прошедший месяц (с конца июня по конец июля). Среди одобренных проектов – несколько складов, магазины, автостоянка, а также многоквартирные дома. Девелоперы пока не спешат "разгоняться": с января компании получили всего десять разрешений на многоэтажки.

Закрытый ЖК

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 161 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Десятиэтажный дом на 43 квартиры возведут на ул. Папанинцев, 161 (пересечение с пер. Ядринцева), напротив Центрального районного суда. Участок в 12 соток образовали после сноса частных домов.

Первый этаж ЖК займут помещения общественного назначения, вход в которые будет с ул. Папанинцев. Попасть в само здание возможно только со двора. Участок имеет перепад рельефа, который архитекторы решили обыграть: они разместили там двухуровневый паркинг.

Во дворе проектом предусмотрены площадки для игр детей, тихого отдыха, спортивные зоны.

Дом построят по монолитной технологии, отделка – декоративная штукатурка молочно-белого цвета с использованием ярких бордовых акцентов (в тон окружающей застройки). Первый этаж дома и гаражную часть отделают кирпичом.

Разрешение на строительство действует до октября 2027 года: в течение этого времени инвестор должен завершить работы и сдать комплекс.

"Недомавзолей"

Проект кассово-инкассаторского центра в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

Реконструкция кассово-инкассаторского центра запланирована на пр.Комсомольском, 106б (рядом с главным офисом Сбера). Объект двухэтажный, имеет вытянутую форму. Пристройка к зданию будет прямоугольной и одноэтажной. На крыше разместят солнечные батареи, которые не видно с уровня земли.

В отделке фасадов применят навесные системы и фибробетон под кирпич. Как заметили на майском заседании градсовета, где представляли проект реконструкции, кассово-инкассаторский центр похож на главный офис Сберба в Алтайском крае, а также чуть напоминает мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Разрешение на реконструкцию действительно до 26 апреля 2026 года.

Квартальный размах

Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: "Мастерская Алексея Квасова"

Четвертый дом скоро начнут возводить в ЖК "Камчатка" (ул. Власихинская, 212). Разрешение на его строительство выдано 2 июля и действует ровно два года. Первые дома в квартале уже возводят: документацию корпуса №1 и №2 девелопер получил в феврале 2025 года, на третий дом – в апреле.

Всего в микрорайоне запроектировано 14 корпусов от 8 до 24 этажей. Количество квартир – свыше 3 тыс., а число жителей – 6 тыс. Многоэтажки объединят в жилые группы так, чтобы сформировать закрытые дворы. В границах квартала разместят 2300 парковочных мест, из них 851 – на участке застройки.

В квартале запроектированы школа, детский сад, стадион с беговыми дорожками.

Автосервис с офисами

Проект здания бытового обслуживания на улице Солнечная Поляна / Фото: мастерская "АртПроет"

Здание автосервиса возведут на ул. Солнечная Поляна, 24в. Площадь запроектированного объекта – 1,2 тыс. квадратных метров. Первый этаж займут мастерские, на втором разместят несколько офисов для сотрудников компании.

В границах земельного участка запланирована парковка на 11 автомобилей, а также контейнерная площадка.

Возвести объект должны до середины июня 2026 года.