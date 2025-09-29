День учителя – дата непереходящая. Этот праздник отмечают ежегодно 5 октября. В 2025 году он выпадает на воскресенье.

Но так было не всегда. В советские годы День учителя выпадал на разные даты, так как отмечали его в первое воскресенье октября. А впервые его отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. И тогда он пришелся на 29 сентября.

И только в 1994 году президент России закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.

В том же 1994-м День учителя стал Всемирным праздником. Оказывается, в далеком 1966 году именно 5 октября в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ "Рекомендации о положении учителей". В нем были прописаны обязанности и права педагогов, а также нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.

Впрочем, в 2025 году 5 октября выпадает на воскресенье. Соответственно, большинство торжественных мероприятий пройдет чуть раньше, в пятницу, 3 октября.