НОВОСТИОбщество

Когда День учителя в 2025 году и как его отмечают в России?

Рассказываем, кого надо поздравить в этот день и как это правильно сделать

29 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru
День знаний в школе / Фото: amic.ru

День учителя – наверное, самый известный профессиональный праздник. Он существует в нашей стране более полувека. В этот день люди, чья профессия – это еще и призвание, получают поздравления и слова благодарности от своих воспитанников, выпускников. 

Какого числа День учителя в 2025 году, откуда взялся этот праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале amic.ru.

1

Какого числа День учителя в 2025 году?

День учителя – дата непереходящая. Этот праздник отмечают ежегодно 5 октября. В 2025 году он выпадает на воскресенье.

Но так было не всегда. В советские годы День учителя выпадал на разные даты, так как отмечали его в первое воскресенье октября. А впервые его отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. И тогда он пришелся на 29 сентября.

И только в 1994 году президент России закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.

В том же 1994-м День учителя стал Всемирным праздником. Оказывается, в далеком 1966 году именно 5 октября в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ "Рекомендации о положении учителей". В нем были прописаны обязанности и права педагогов, а также нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.

Впрочем, в 2025 году 5 октября выпадает на воскресенье. Соответственно, большинство торжественных мероприятий пройдет чуть раньше, в пятницу, 3 октября.

2

Зачем нужен этот праздник и кто его отмечает?

Праздник нужен для того, чтобы в очередной раз напомнить обществу о важности профессии педагога и выразить благодарность учителям и наставникам за их нелегкий труд. Отмечают его не только педагоги образовательных заведений. Он посвящен всем просветителям мира, всем наставникам и мастерам. Каждому, кто делится своими знаниями и опытом с другими. С удовольствием отмечают этот день школьники и студенты. Да и взрослые стараются поздравить своих любимых педагогов с их замечательным  праздником, если не по телефону или лично, так хотя бы в социальных сетях.
3

Как отмечают День учителя?

Ученики (даже бывшие) дарят своим преподавателям цветы, готовят концерты и творческие поздравления, рисуют стенгазеты, украшают кабинеты, записывают поздравительные ролики. В некоторых школах дети устраивают день самоуправления и ведут занятия вместо своих педагогов.

В День учителя или накануне подводят итоги профессиональных праздников и награждают победителей. А власти и руководство образовательных учреждений вручают отличившимся преподавателям грамоты и награды. 

4

5 октября будет выходным днем?

День учителя не относится к праздничным выходным. Даже сами учителя в этот праздник, если он выпадает на будний день, от работы не освобождаются. Но в 2025 году 5 октября выпадает на воскресенье, поэтому учителей, учеников, как и всех остальных, ждет выходной.
День знаний в школе / Фото: amic.ru

"Это реальная помощь". Какую поддержку в Алтайском крае получают учителя, уехавшие в села

Уже второй год в регионе реализуют собственную программу, похожую на "Земский учитель"
НОВОСТИОбщество
праздники Учителя

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:51:21 29-09-2025

По сколько сдавать на шторы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:34 29-09-2025

Зачем этот бред вообще отмечать? Кому радость от этого праздника?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:33 30-09-2025

Гость (20:06:34 29-09-2025) Зачем этот бред вообще отмечать? Кому радость от этого празд... Из соседней страны чирикаешь, птичка? Прилетела гадить на ветках.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:40 30-09-2025

Учителя сами разберутся, как отметить свой праздник. Двоечники, неудачники и пр. злопыхатели отдыхают.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бондаренко Маргарита Геннадиев

13:28:09 30-09-2025

День учителя- прекрасный праздник! Моя мамочка проработала в школе учителем русского языка и литературы более 30 лет!'Выпустила в большую жизнь 10 тысяч учеников. Учила не только любимым предметам, а жизни бдо самого своего последнего дня, до последнего вздоха... И как Сухомлинский свое сердце отдала детям. Светлая память моей умной, красивой, талантливой мамочке! Пусть вспомнят все ученики, которым давала знания и опыт моя любимая мамочка Бондаренко Галина Петровна.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:53 02-10-2025

Бондаренко Маргарита Геннадиев (13:28:09 30-09-2025) День учителя- прекрасный праздник! Моя мамочка проработала в... но грамотно писать тебя так и не научила.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
людмила

17:23:57 02-10-2025

могу сказать только:"Спасибо, учителям за то, что они есть"

  -26 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров