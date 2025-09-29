Когда День учителя в 2025 году и как его отмечают в России?
Рассказываем, кого надо поздравить в этот день и как это правильно сделать
29 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
День учителя – наверное, самый известный профессиональный праздник. Он существует в нашей стране более полувека. В этот день люди, чья профессия – это еще и призвание, получают поздравления и слова благодарности от своих воспитанников, выпускников.
Какого числа День учителя в 2025 году, откуда взялся этот праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале amic.ru.
Какого числа День учителя в 2025 году?
День учителя – дата непереходящая. Этот праздник отмечают ежегодно 5 октября. В 2025 году он выпадает на воскресенье.
Но так было не всегда. В советские годы День учителя выпадал на разные даты, так как отмечали его в первое воскресенье октября. А впервые его отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. И тогда он пришелся на 29 сентября.
И только в 1994 году президент России закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.
В том же 1994-м День учителя стал Всемирным праздником. Оказывается, в далеком 1966 году именно 5 октября в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ "Рекомендации о положении учителей". В нем были прописаны обязанности и права педагогов, а также нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Впрочем, в 2025 году 5 октября выпадает на воскресенье. Соответственно, большинство торжественных мероприятий пройдет чуть раньше, в пятницу, 3 октября.
Зачем нужен этот праздник и кто его отмечает?
Как отмечают День учителя?
Ученики (даже бывшие) дарят своим преподавателям цветы, готовят концерты и творческие поздравления, рисуют стенгазеты, украшают кабинеты, записывают поздравительные ролики. В некоторых школах дети устраивают день самоуправления и ведут занятия вместо своих педагогов.
В День учителя или накануне подводят итоги профессиональных праздников и награждают победителей. А власти и руководство образовательных учреждений вручают отличившимся преподавателям грамоты и награды.
17:51:21 29-09-2025
По сколько сдавать на шторы?
20:06:34 29-09-2025
Зачем этот бред вообще отмечать? Кому радость от этого праздника?
06:03:33 30-09-2025
Гость (20:06:34 29-09-2025) Зачем этот бред вообще отмечать? Кому радость от этого празд... Из соседней страны чирикаешь, птичка? Прилетела гадить на ветках.
09:05:40 30-09-2025
Учителя сами разберутся, как отметить свой праздник. Двоечники, неудачники и пр. злопыхатели отдыхают.
13:28:09 30-09-2025
День учителя- прекрасный праздник! Моя мамочка проработала в школе учителем русского языка и литературы более 30 лет!'Выпустила в большую жизнь 10 тысяч учеников. Учила не только любимым предметам, а жизни бдо самого своего последнего дня, до последнего вздоха... И как Сухомлинский свое сердце отдала детям. Светлая память моей умной, красивой, талантливой мамочке! Пусть вспомнят все ученики, которым давала знания и опыт моя любимая мамочка Бондаренко Галина Петровна.
17:42:53 02-10-2025
Бондаренко Маргарита Геннадиев (13:28:09 30-09-2025) День учителя- прекрасный праздник! Моя мамочка проработала в... но грамотно писать тебя так и не научила.
17:23:57 02-10-2025
могу сказать только:"Спасибо, учителям за то, что они есть"