"Это реальная помощь". Какую поддержку в Алтайском крае получают учителя, уехавшие в села

Уже второй год в регионе реализуют собственную программу, похожую на "Земский учитель"

20 августа 2025, 08:00, ИА Амител

В большинстве небольших населенных пунктов нашей страны складывается непростая ситуация: ехать в сельскую местность готов далеко не каждый молодой специалист.

Впрочем, в последнее время тенденция меняется. С 2020 года по всей стране запустили программу "Земский учитель", по которой педагог, приехавший в деревенскую школу, может получить миллион рублей. В прошлом году в Алтайском крае "удвоили" эту поддержку: запустили свой проект, в рамках которого молодой учитель тоже может получить миллион, но уже из регионального бюджета.

О том, как работают меры поддержки молодых педагогов в Алтайском крае и что говорят те, кто ими уже воспользовался, – в материале amic.ru.

Миллион, а потом еще миллион

Конечно, главной мерой поддержки остается федеральная программа "Земский учитель". По ее условиям педагог, который переедет в населенный пункт с численностью менее 50 тысяч человек и устроится в школу, сможет претендовать на миллион рублей на конкурсной основе.

«Программа действительно помогает решить вопросы с кадровым обеспечением в школах, поэтому очень востребована в районах Алтайского края. Получатели единовременной выплаты обязуются отработать по месту трудоустройства на протяжении не менее пяти лет, что позволяет нам закрывать вакансии на длительный срок. Критерии конкурсного отбора составлены таким образом, что наивысший балл получают специалисты, нацеленные ехать в труднодоступные районы края», – говорит Татьяна Манянина, начальник отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края.

Муниципалитеты, куда едут специалисты, стараются дополнить федеральную меру поддержки своими силами. Участникам программы, например, предоставляют служебное жилье или компенсируют часть арендной платы, а в некоторых районах предусмотрены и подъемные.

В прошлом году аналогичная "Земскому учителю" мера поддержки появилась и на краевом уровне. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о старте программы "Земский учитель для Алтайского края". По условиям молодой специалист (возраст – до 35 лет), который устраивается в школу, где меньше 500 учеников, в населенном пункте с численностью не более 50 тысяч жителей, может претендовать на единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Таким образом, в ряде случаев учитель может получить сразу две меры поддержки, "удвоив" свой миллион.

Но и это еще не все. Ежегодно из краевого бюджета выделяют средства на поддержку молодых специалистов, которые устраиваются в малочисленные сельские школы. Переехав на село, молодой специалист может претендовать на "губернаторские подъемные" в размере 300 тысяч рублей для выпускников высших учебных заведений и 200 тысяч рублей – для выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Так что общий объем матпомощи, на которую может рассчитывать педагог на старте своей карьеры, в ряде случаев составит 2,3 млн рублей.

"На другой работе я бы такой фундамент не получила"

Эти меры поддержки – огромная помощь для молодого специалиста, считает учитель математики в Сростинской СОШ в Егорьевском районе Татьяна Мещерякова. Окончив вуз, она откликнулась на приглашение родного муниципалитета и приехала работать в сельскую школу.

«Я подала документы на краевую единовременную выплату в размере миллиона рублей. Это ощутимая поддержка, которая может стать первоначальным взносом на жилье. На другой работе быстро заработать такую сумму было бы очень сложно», – признает Татьяна.Учась в магистратуре, педагог уже попробовала поработать учителем в одном из барнаульских лицеев. По ее словам, сельские реалии отличаются от городских, но они точно не хуже.

«Мне все нравится. Коллектив очень душевный. Для меня было приятной неожиданностью, что после уроков все собираются в учительской, что-то обсуждают, смеются. В первое время мне очень помогали и поддерживали», – говорит Мещерякова.Еще более ощутимую поддержку получила Юлия Русских, которая работает в Пещерской СОШ (филиал Залесовской СОШ № 1). Девушка из учительской семьи, а потому с детства хотела пойти по стопам мамы и бабушки. В университете училась на "целевом", поэтому изначально знала, что после учебы вернется в родной округ. Денежная поддержка стала для Юлии не мотивацией на переезд, а приятным бонусом.

«Я участвовала в конкурсе для выпускников 2025 года, трудоустроившихся в малокомплектные школы, и получила 300 тысяч рублей. Кроме того, я стала одним из победителей, получивших из краевого бюджета миллион рублей. Эти деньги я положила в банк, а в будущем планирую использовать как первоначальный взнос для покупки жилья», – делится Русских.Кроме того, девушку поддержала и администрация Залесовского округа – из муниципального бюджета молодому учителю выделили 200 тысяч рублей в качестве подъемных. Это, кстати, одна из самых больших районных мер поддержки в крае – больше платят только в Павловском районе (250 тысяч рублей). 200 тысяч подъемных молодым учителям платят также в Краснощековском и Курьинском районах.

Сколько учителей получили выплаты?

С 2020 по 2024 год в школы Алтайского края трудоустроили 176 "земских учителей", сообщили в Министерстве образования региона. На 2025 год предусмотрено еще шесть выплат.

Материальную поддержку по программе "Земский учитель для Алтайского края" в первый год ее работы получили 20 молодых учителей. Реализация продолжается и в 2025 году, до 5 сентября еще есть возможность заявиться на конкурсный отбор. Победителей также будет 20.

Губернаторские подъемные ежегодно получают 65 человек – 30 выпускников вузов (по 300 тысяч рублей) и 35 выпускников профессиональных образовательных организаций (по 200 тысяч рублей).