Сильное похолодание синоптики ожидают в субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря

02 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Погодные качели в Алтайском крае закончатся периодом устойчивых морозов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Как отметила специалист, сутки 3 декабря пройдут преимущественно без осадков. Ночью местами по северу и востоку выпадет небольшой снег. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, местами похолодает до -14 градусов. В утренние часы на регион опустится туман. Днем резко потеплеет до -4...+1 градуса.

4 декабря в Алтайском крае выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер усилится до 15−18 м/с.

«Температура воздуха ночью: -3...-8, местами до -14 градусов. Днем -3...+2 градуса», – уточнила Наталия Кобякова.

А на следующий день, 5 декабря, большинство районов накроет мокрый снег, на юге и востоке он будет особенно сильным. Местами ветер поднимется до 15−20 м/с, на регион обрушатся метели. Столбики термометров ночью покажут от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, ожидаются морозы. Ночью – до -9...-15 градусов, местами до -20...-23. Днем – до -5...-11, местами до -16 градусов.