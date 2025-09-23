Когда по сезону нужно менять шины и чем опасны "лысые" покрышки

Своевременная смена шин весной и осенью – одна из гарантий безопасных поездок

Автомобилям, как и людям, при смене сезонов требуется замена "обуви". Так, в России (как и во многих странах мира) в теплое время года машины ездят на летних шинах, а с наступлением холодов и почти до самого лета – на зимних. Каждый из видов адаптирован под температурный режим, и использование их в другое время года опасно. Так, летние изделия теряют свою гибкость уже при температуре +5°C, что чревато заносами и авариями на дороге. Amic.ru разбирался, почему еще важно менять сезонные шины, когда это лучше делать и какие наказания ждут водителей, которые решают круглый год ездить на одном комплекте.

Когда следует менять?

Переходить на зимние шины лучше не в первый снегопад и гололед, а гораздо раньше. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендует сменить шины при среднесуточной температуре ниже нуля.

Синоптик объясняет: это происходит, когда днем еще около +5°C, но ночью стабильно ниже нуля. А вот автоэксперты рекомендуют менять шины, когда днем похолодает до +7°C. И уж тем более не стоит ждать серьезных заморозков: ночью и утром велики риски гололеда и снега, а в автомастерские будут длинные очереди.

Что говорит закон?

Согласно техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), зимние шины обязательны с 1 декабря по 28 февраля. В северных регионах страны (Якутия, Мурманск) их можно использовать дольше – до мая. На юге (Краснодарский край) переход на летние шины начинается уже в марте. В Алтайском крае среднесуточные +5…+7°C – это середина октября. Однако точных сроков нет, и погода может преподнести сюрпризы как в виде ранней зимы, так и теплой затяжной осени. Поэтому лучше ориентироваться на прогноз погоды и готовить "сани летом".

Виды зимних шин

В составе всех зимних шин различных добавок больше, чем в летних. Именно они делают изделия более мягкими на морозе, улучшая сцепление с поверхностью дороги. Протектор "зимы" состоит из множества блоков и канавок для самоочищения, а у блоков много мелких прорезей (ламелей) для лучшего сцепления со льдом и снегом. Важно, что резина сохраняет эти свойства при минусовых температурах.

Всего же выделяют два вида зимних покрышек:

шипованные – металлические шипы, расположенные на поверхности протектора, впиваются в зимнее полотно и обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой. Подходят при езде по снегу и заледеневшей поверхности, но быстрее изнашиваются на сухой дороге;

нешипованные ("липучки") – их протектор с глубоким рисунком, а также ламелями. Такие шины увереннее чувствуют себя на асфальте при отрицательной температуре, но могут проскальзывать на ледяной или заснеженной поверхности.

"Липучки" могут быть "европейскими" и "скандинавскими". Первые предназначены для мягкой зимы, рисунок протектора у них в виде елочки. "Скандинавские" подходят для езды в условиях суровой зимы, эти шины отличаются повышенной эластичностью.

Смотрим на состояние

Автошины – это то, что требует регулярной замены. Как узнать, пора ли покупать новые? Нужно оценить их состояние.

Недопустимы глубокие порезы, трещины, деформации, выпуклости и другие дефекты;

если на одной стороне резины протектор уже изношен до предела, а на другой "рисунок" еще в нормальном состоянии – это также повод для покупки новой;

шины стоит обновить, если они старше шести-десяти лет. Однако не стоит ориентироваться только на внешние признаки, также важно учитывать годичный пробег и сезоны эксплуатации.

Кроме того, если глубина протектора на шине уменьшилась до 1,6 мм (или стерлась вообще) – пора приобретать новую. Некоторые производители рекомендуют менять шины при глубине протектора менее 3 мм.

Именно в этом случае говорят, что "резина лысая". Визуально такая шина отличается от новой отсутствием четкого рельефного рисунка: если на новой покрышке хорошо видны глубокие "канавки" и выступы, то на изношенной они практически неразличимы, а поверхность выглядит гладкой и однородной.

Опасность "лысой резины" в том, что она не может обеспечить хорошего сцепления с дорогой. То есть на снегу и в гололед машина будет неуправляемой.

Правила замены

Если при осмотре комплекта автовладелец выявил дефекты на одной из шин, актуален вопрос, можно ли заменить лишь ее одну. Ответ: нет.

Согласно п. 5.8 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", нельзя эксплуатировать ТС, если на одну ось установлены шины разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимние и не зимние, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. Указанные требования не применяются в случае временной установки на транспортное средство запасной шины.

Шины должны быть идентичны по размеру, конструкции, рисунку протектора, индексу нагрузки. При этом не обязательно покупать весь комплект из четырех изделий: достаточно заменить покрышки на одной оси. То есть нельзя поставить на передние колеса "шипы", а на задние – "липучку".

Эксперты советуют подбирать как можно более схожие по параметрам шины на переднюю и заднюю ось, чтобы автомобиль на мокром асфальте увереннее держал дорогу.

Какое наказание?

Согласно ПДД, ответственность за езду на легковых шинах, износ протектора которых превышает установленные нормы, определяется ст. 12.5 ч. 1 КоАП и влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Для иных видов транспорта, в том числе и грузового, действует та же ответственность.

За эксплуатацию автомобиля с разными шинами на одной оси также придется заплатить штраф в размере 500 рублей (ст. 12.5 КоАП).

