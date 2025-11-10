Здесь будет скользко. Как выглядят растаявшие улицы Барнаула за несколько часов до мороза

Там, где сейчас слякоть, завтра утром будет настоящий каток

10 ноября 2025, 16:20, ИА Амител

Слякоть в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульские улицы после снегопадов и потепления в понедельник, 10 ноября, превратились в реки с грязью и коричневым снегом вперемешку. При этом уже в ближайшие часы начнет холодать: ночью будет -9...-11 градусов.

Так что там, где сейчас слякоть, завтра утром будет настоящий каток. Придется быть максимально осторожным, чтобы не упасть и не получить травму. Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед, уберечься от травм и выжить.

Кстати, морозы продлятся совсем недолго – всего одну ночь, а после вновь придет потепление, которое задержится в Алтайском крае на несколько дней.