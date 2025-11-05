Барнаул в "несахарной пудре". Как выглядят улицы и люди после почти зимнего снегопада
Теперь эта "белая шапка" уже больше напоминает о приближающихся новогодних праздниках
05 ноября 2025, 12:12, ИА Амител
В Барнауле после теплого октября погода резко сменилась на "почти зимнюю" и город в очередной раз накрыло снегом. Но теперь эта "белая шапка" уже больше напоминает о приближающихся новогодних праздниках, в отличие от тех "пробников", которые были 6 и 9 октября, когда "задекабрило в октябре" и "застыло время".
Город после снегопада сковали максимальные пробки в 10 баллов. А дорожники перешли на круглосуточный режим работы: обрабатывают дороги противогололедными средствами, чистят тротуары.
Кстати, согласно прогнозам, весь ноябрь в Алтайском крае будет весьма теплым, даже несмотря на обильные снегопады, которые ожидаются в конце месяца.
Ничего удивительного. На 7 ноября всегда шел снег.