Барнаул в "несахарной пудре". Как выглядят улицы и люди после почти зимнего снегопада

05 ноября 2025, 12:12, ИА Амител

Снегопад в Барнауле 5 ноября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле после теплого октября погода резко сменилась на "почти зимнюю" и город в очередной раз накрыло снегом. Но теперь эта "белая шапка" уже больше напоминает о приближающихся новогодних праздниках, в отличие от тех "пробников", которые были 6 и 9 октября, когда "задекабрило в октябре" и "застыло время".

Город после снегопада сковали максимальные пробки в 10 баллов. А дорожники перешли на круглосуточный режим работы: обрабатывают дороги противогололедными средствами, чистят тротуары.

Кстати, согласно прогнозам, весь ноябрь в Алтайском крае будет весьма теплым, даже несмотря на обильные снегопады, которые ожидаются в конце месяца.