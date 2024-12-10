Колбасу из Алтайского края будут поставлять в столовую первых лиц государства
Первую партию уже оценили в столице
10 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com
Колбасу, которую производят в Камне-на-Оби, будут поставлять в кремлевскую столовую. Об этом сообщают "Вести Алтай".
На каменском предприятии выпускают более 100 видов продукции, однако особой популярностью пользуются колбасы "Краковская", "Московская" и сервелат. Их и оценили в Кремле.
"Пробная партия составила 90 кг. Сейчас идут переговоры по поводу дальнейших поставок", – рассказали в редакции.
Примечательно, что в сетевых магазинах Алтайского края каменскую колбасу можно встретить нечасто. Это связано с коротким сроком хранения большинства позиций – лишь 15 дней.
22:58:47 10-12-2024
Какие молодцы! Только как её так быстро привезти и реализовать?
07:59:58 11-12-2024
Гость (22:58:47 10-12-2024) Какие молодцы! Только как её так быстро привезти и реализова... Про самолет не слышали?
09:55:33 11-12-2024
Гость (07:59:58 11-12-2024) Про самолет не слышали?... Дороговата логистика для колбаски...
01:05:31 11-12-2024
"Поставщики двора его императорского величия"
😆
02:15:00 11-12-2024
Не обольщайтесь, обыватели… Партии для первых лиц не равно обычным партиям
07:29:13 11-12-2024
Партия 90 килограмм для небожителей. Чудные дела Господи, творятся в стране.
07:47:15 11-12-2024
Ага, всех поваров из Кремля сократят, а стадо спецоткорма ликвидируют.
09:47:29 11-12-2024
В селе Редкая Дубрава, немецкого национального района, что по трассе камень- славгород, есть довольно крупный мясоперерабатывающий-коптильный цех, там вся продукция первоклассная, всякие пищевики итд рядом не стояли. Даже Брюкке проигрывает по аналогичным позициям. Но в Барнаул не возят. И много по краю отличных производителей, которые либо не хотят либо не могут в крупные сети заходить. Делают качественно, вкусно, но небольшими объемами.
10:38:01 11-12-2024
каменская колбаса и в СССР поставлялась в закрома Родины и на стол 1-м лицам, в продаже ее не было
18:28:16 11-12-2024
Бгг (10:38:01 11-12-2024) каменская колбаса и в СССР поставлялась в закрома Родины и н... Сейчас в магазинах города камня на Оби всякая колбаса, но она не вкусная, она завезены из Москвы, Новосибирска, Белоруссии, а вот Восходрвская произведенная в городе камень на Оби вкусная, долго хранится.
12:59:30 11-12-2024
Я сам с алтайского края у нас колбасу делают отличную мне больше нравится колбаса наш Барнаульский пищевик очень вкусную делают колбасу
13:01:04 11-12-2024
Ну да, они же недоедают! Слуги народа!
14:00:25 11-12-2024
Бес (13:01:04 11-12-2024) Ну да, они же недоедают! Слуги народа!... Так и Ленин в Смольном с матросами пил морковный чай, но в кабинете у себя грузинский чай с колбаской. Веками ничего не меняется и не поменяется.
13:16:08 11-12-2024
В городе Камень на Оби мяса нет для производства.
13:25:47 11-12-2024
Каменская колбаса из-за качества воды была не очень.Вот в Тюменцево колбаса была отличная ,пока обхсс не закрыл производство.
14:24:10 11-12-2024
Вот это ребята себе рекламу замутили! Их теперь от Калиниграда до Владивостока знать будут название их фирмы и заказы колбасы делать. Они еще и на этикетку наклеют буквочки внизу "Поставляется в президенскую столовую". Я б купил их колбасу. Просто из интереса
16:31:14 11-12-2024
А что теперь только ,,большое начальство,,у нас кормят натуральной колбасой?Да..... больше нечего сказать. А мы наверное рылом не вышли
02:12:37 12-12-2024
Там своя хорошая, например клинская. Зачем еще туда дешевку эту надо