НОВОСТИОбщество

Колбасу из Алтайского края будут поставлять в столовую первых лиц государства

Первую партию уже оценили в столице

10 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com
Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com

Колбасу, которую производят в Камне-на-Оби, будут поставлять в кремлевскую столовую. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На каменском предприятии выпускают более 100 видов продукции, однако особой популярностью пользуются колбасы "Краковская", "Московская" и сервелат. Их и оценили в Кремле.

"Пробная партия составила 90 кг. Сейчас идут переговоры по поводу дальнейших поставок", – рассказали в редакции.

Примечательно, что в сетевых магазинах Алтайского края каменскую колбасу можно встретить нечасто. Это связано с коротким сроком хранения большинства позиций – лишь 15 дней.

Колбасные изделия / Фото: unsplash.com / Vije Vijendranath

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Камень-на-Оби общественное питание заводы

Комментарии 18

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Гость

22:58:47 10-12-2024

Какие молодцы! Только как её так быстро привезти и реализовать?

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Гость

07:59:58 11-12-2024

Гость (22:58:47 10-12-2024) Какие молодцы! Только как её так быстро привезти и реализова... Про самолет не слышали?

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Гость

09:55:33 11-12-2024

Гость (07:59:58 11-12-2024) Про самолет не слышали?... Дороговата логистика для колбаски...

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Кхм...

01:05:31 11-12-2024

"Поставщики двора его императорского величия"
😆

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Покупателка

02:15:00 11-12-2024

Не обольщайтесь, обыватели… Партии для первых лиц не равно обычным партиям

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Гость

07:29:13 11-12-2024

Партия 90 килограмм для небожителей. Чудные дела Господи, творятся в стране.

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По

07:47:15 11-12-2024

Ага, всех поваров из Кремля сократят, а стадо спецоткорма ликвидируют.

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Гость

09:47:29 11-12-2024

В селе Редкая Дубрава, немецкого национального района, что по трассе камень- славгород, есть довольно крупный мясоперерабатывающий-коптильный цех, там вся продукция первоклассная, всякие пищевики итд рядом не стояли. Даже Брюкке проигрывает по аналогичным позициям. Но в Барнаул не возят. И много по краю отличных производителей, которые либо не хотят либо не могут в крупные сети заходить. Делают качественно, вкусно, но небольшими объемами.

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Бгг

10:38:01 11-12-2024

каменская колбаса и в СССР поставлялась в закрома Родины и на стол 1-м лицам, в продаже ее не было

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Галина

18:28:16 11-12-2024

Бгг (10:38:01 11-12-2024) каменская колбаса и в СССР поставлялась в закрома Родины и н... Сейчас в магазинах города камня на Оби всякая колбаса, но она не вкусная, она завезены из Москвы, Новосибирска, Белоруссии, а вот Восходрвская произведенная в городе камень на Оби вкусная, долго хранится.

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Андрей

12:59:30 11-12-2024

Я сам с алтайского края у нас колбасу делают отличную мне больше нравится колбаса наш Барнаульский пищевик очень вкусную делают колбасу

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Бес

13:01:04 11-12-2024

Ну да, они же недоедают! Слуги народа!

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Гость

14:00:25 11-12-2024

Бес (13:01:04 11-12-2024) Ну да, они же недоедают! Слуги народа!... Так и Ленин в Смольном с матросами пил морковный чай, но в кабинете у себя грузинский чай с колбаской. Веками ничего не меняется и не поменяется.

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Гость

13:16:08 11-12-2024

В городе Камень на Оби мяса нет для производства.

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Евгений

13:25:47 11-12-2024

Каменская колбаса из-за качества воды была не очень.Вот в Тюменцево колбаса была отличная ,пока обхсс не закрыл производство.

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Гость

14:24:10 11-12-2024

Вот это ребята себе рекламу замутили! Их теперь от Калиниграда до Владивостока знать будут название их фирмы и заказы колбасы делать. Они еще и на этикетку наклеют буквочки внизу "Поставляется в президенскую столовую". Я б купил их колбасу. Просто из интереса

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Лариса

16:31:14 11-12-2024

А что теперь только ,,большое начальство,,у нас кормят натуральной колбасой?Да..... больше нечего сказать. А мы наверное рылом не вышли

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Олег

02:12:37 12-12-2024

Там своя хорошая, например клинская. Зачем еще туда дешевку эту надо

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