Колбасу из Алтайского края будут поставлять в столовую первых лиц государства

Первую партию уже оценили в столице

10 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com

Колбасу, которую производят в Камне-на-Оби, будут поставлять в кремлевскую столовую. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На каменском предприятии выпускают более 100 видов продукции, однако особой популярностью пользуются колбасы "Краковская", "Московская" и сервелат. Их и оценили в Кремле.

"Пробная партия составила 90 кг. Сейчас идут переговоры по поводу дальнейших поставок", – рассказали в редакции.

Примечательно, что в сетевых магазинах Алтайского края каменскую колбасу можно встретить нечасто. Это связано с коротким сроком хранения большинства позиций – лишь 15 дней.