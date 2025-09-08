Покрутились — и хватит! Как демонтируют колесо обозрения в Барнауле
Теперь рабочие раскручивают гайки
08 сентября 2025, 12:40, ИА Амител
Колесо обозрения разбирают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени, поскольку его работа была рассчитана только на летние месяцы.
Напомним, колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта. И вот, ровно через месяц, 8 сентября, аттракцион демонтируют.
12:49:31 08-09-2025
кто-то чуток пощипал с граждан денюжку...
12:59:38 08-09-2025
Бгг (12:49:31 08-09-2025) кто-то чуток пощипал с граждан денюжку...... каким образом?
13:38:30 08-09-2025
Гость (12:59:38 08-09-2025) каким образом?... за прокат же
13:01:17 08-09-2025
Неужели столько заработали что выгодно ещё раз разбирать, а потом весной собирать?
14:18:02 08-09-2025
Гость (13:01:17 08-09-2025) Неужели столько заработали что выгодно ещё раз разбирать, а ... На этом месте это колесо собирать не будут...
13:15:22 08-09-2025
я бы разобрал быстрее.
но осколки были б на километр в округе.
в полукруге, точнее - железки ж в воде тонуть
13:32:29 08-09-2025
Наступила осень, с колеса осыпались кабинки...
14:04:55 08-09-2025
"...Аттракцион убирают в связи с наступлением осени..."
Оригинально. А осенью все аттракционы нужно сносить?
😁
14:06:52 08-09-2025
Катались в выходные. Пускают по 2 человека в кабинку ( нас было 3 один остался на земле). Из кабинок не видно НИЧЕГО. С Нагорного парка видно в 3-4 раза больше. правильно что разбирают.
15:31:13 08-09-2025
гость (14:06:52 08-09-2025) Катались в выходные. Пускают по 2 человека в кабинку ( нас б... а вы отчаянные ))) после всего, что было с этим недоколесом
14:06:53 08-09-2025
Боятся, что зимой может свалиться?
15:14:07 08-09-2025
а оно не может зиму постоять? а весной снова запуститься. или весной снова монтировать будут?
16:01:21 08-09-2025
Колесо "НЕВЕЗЕНИЯ" !!!🤦🏼♂️
16:21:42 08-09-2025
идиопатия короче, штош
16:24:45 08-09-2025
Да когда его только монтировать начали- все нормальные люди пальцем у виска крутили- касаемо этого чудноразвлекательного "прожекта". Угорели организаторы на этой теме- без сомнения
22:42:26 08-09-2025
Кто-то же писал в комментах, что свою функцию колесо выполнило))). Видимо человек знал прикуп. Может его спецом поставили, чтобы взгляд на другое не падал? Интересная загадка, нужен Шерлок))
23:37:39 08-09-2025
Это первый вопрос на который ИИ мне не смог дать ответа! Тупо зависает и не знает на фига в Барнауле на месяц на речном ставили колесо обозрения.
01:31:34 10-09-2025
Франк хочет выгнать оттуда общественный транспорт и сделать парковку для нового жк. Официально это типа для туркластера))
09:50:39 10-09-2025
а (01:31:34 10-09-2025) Франк хочет выгнать оттуда общественный транспорт и сделать ... Спасибо, теперь понятно.