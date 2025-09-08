НОВОСТИОбщество

Покрутились — и хватит! Как демонтируют колесо обозрения в Барнауле

Теперь рабочие раскручивают гайки

08 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Колесо обозрения разбирают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени, поскольку его работа была рассчитана только на летние месяцы.

Напомним, колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта. И вот, ровно через месяц, 8 сентября, аттракцион демонтируют.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 19

Avatar Picture
Бгг

12:49:31 08-09-2025

кто-то чуток пощипал с граждан денюжку...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:38 08-09-2025

Бгг (12:49:31 08-09-2025) кто-то чуток пощипал с граждан денюжку...... каким образом?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
123

13:38:30 08-09-2025

Гость (12:59:38 08-09-2025) каким образом?... за прокат же

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:17 08-09-2025

Неужели столько заработали что выгодно ещё раз разбирать, а потом весной собирать?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:02 08-09-2025

Гость (13:01:17 08-09-2025) Неужели столько заработали что выгодно ещё раз разбирать, а ... На этом месте это колесо собирать не будут...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:15:22 08-09-2025

я бы разобрал быстрее.
но осколки были б на километр в округе.
в полукруге, точнее - железки ж в воде тонуть

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1-q

13:32:29 08-09-2025

Наступила осень, с колеса осыпались кабинки...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:04:55 08-09-2025

"...Аттракцион убирают в связи с наступлением осени..."
Оригинально. А осенью все аттракционы нужно сносить?
😁

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:06:52 08-09-2025

Катались в выходные. Пускают по 2 человека в кабинку ( нас было 3 один остался на земле). Из кабинок не видно НИЧЕГО. С Нагорного парка видно в 3-4 раза больше. правильно что разбирают.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

15:31:13 08-09-2025

гость (14:06:52 08-09-2025) Катались в выходные. Пускают по 2 человека в кабинку ( нас б... а вы отчаянные ))) после всего, что было с этим недоколесом

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:53 08-09-2025

Боятся, что зимой может свалиться?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:14:07 08-09-2025

а оно не может зиму постоять? а весной снова запуститься. или весной снова монтировать будут?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:21 08-09-2025

Колесо "НЕВЕЗЕНИЯ" !!!🤦🏼‍♂️

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:42 08-09-2025

идиопатия короче, штош

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:45 08-09-2025

Да когда его только монтировать начали- все нормальные люди пальцем у виска крутили- касаемо этого чудноразвлекательного "прожекта". Угорели организаторы на этой теме- без сомнения

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:26 08-09-2025

Кто-то же писал в комментах, что свою функцию колесо выполнило))). Видимо человек знал прикуп. Может его спецом поставили, чтобы взгляд на другое не падал? Интересная загадка, нужен Шерлок))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:37:39 08-09-2025

Это первый вопрос на который ИИ мне не смог дать ответа! Тупо зависает и не знает на фига в Барнауле на месяц на речном ставили колесо обозрения.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
а

01:31:34 10-09-2025

Франк хочет выгнать оттуда общественный транспорт и сделать парковку для нового жк. Официально это типа для туркластера))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:39 10-09-2025

а (01:31:34 10-09-2025) Франк хочет выгнать оттуда общественный транспорт и сделать ... Спасибо, теперь понятно.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров