Покрутились — и хватит! Как демонтируют колесо обозрения в Барнауле

Теперь рабочие раскручивают гайки

08 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Колесо обозрения разбирают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени, поскольку его работа была рассчитана только на летние месяцы.

Напомним, колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта. И вот, ровно через месяц, 8 сентября, аттракцион демонтируют.