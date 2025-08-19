Барнаулец "пожаловался" Путину на новое колесо обозрения
В шутливом видео блогер говорит, что многие жители города хотят покататься
19 августа 2025, 15:42, ИА Амител
Житель Барнаула Дмитрий Ишутин записал шутливый ролик, в котором "пожаловался" президенту России Владимиру Путину на новое колесо обозрения, установленное возле набережной Оби.
Дмитрий якобы позвонил главе государства и состоялся следующий диалог:
– Владимир Владимирович, я про новое колесо хочу рассказать.
– Привет, как ты покатался, расскажи.
– Я катался и застрял.
– Ветра нет? Дует? Ты хочешь покататься еще?
– Да не только я!
Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. После недельного ремонта аттракцион вновь запустили.
Ранее барнаульский блогер Дмитрий Ишутин провел уборку на спортивной площадке в парке "Юбилейный" и собрал пять огромных мешков бутылок и банок.
15:46:36 19-08-2025
Ну молодец, че
Главное чтобы теперь Макса, не заставили установить........... Шутка
16:32:22 19-08-2025
Главное видео с извинениями записал сразу, чтоб не ждать.