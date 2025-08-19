Барнаулец "пожаловался" Путину на новое колесо обозрения

В шутливом видео блогер говорит, что многие жители города хотят покататься

19 августа 2025, 15:42, ИА Амител

Житель Барнаула Дмитрий Ишутин записал шутливый ролик, в котором "пожаловался" президенту России Владимиру Путину на новое колесо обозрения, установленное возле набережной Оби.

Дмитрий якобы позвонил главе государства и состоялся следующий диалог:

– Владимир Владимирович, я про новое колесо хочу рассказать.

– Привет, как ты покатался, расскажи.

– Я катался и застрял.

– Ветра нет? Дует? Ты хочешь покататься еще?

– Да не только я!

Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. После недельного ремонта аттракцион вновь запустили.

