Шуфутинский получит 36 млн рублей за концерт в Кремле 3 сентября

В этот день шансонье отказался от выступлений на корпоративах, сосредоточившись на концерте в Кремле

03 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Концерт шансонье / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Михаил Шуфутинский на своем концерте 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце заработает около 36 миллионов рублей. День, ставший визитной карточкой певца благодаря его хиту, в этот раз соберет шесть тысяч зрителей, и все билеты уже распроданы.

По данным Mash, итоговая прибыль артиста после вычета организационных расходов (аренды зала, технического обеспечения, света, охраны и райдера) составит около 36 миллионов рублей. Несмотря на многочисленные предложения выступить на частных корпоративах с удвоенным гонораром, Шуфутинский отказался.

«Он заявил, что все силы и энергия будут направлены исключительно на главное шоу в Кремле, поэтому в этот день дополнительных выступлений не будет», – пишет Telegram-канал.

Таким образом, 3 сентября вновь станет для певца не только символической датой, но и рекордным по доходам концертом, подтвердив статус одной из главных фигур российской эстрады.

Ранее сообщалось, что вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн даст сольные концерты в Казахстане и Узбекистане.

Комментарии 5

Гость

13:24:34 03-09-2025

Надоел

Гость

15:11:28 03-09-2025

36 млн рублей за концерт --- а просят помочь участникам освобождения

Мусик

15:21:55 03-09-2025

депрессивная дурацкая песенка.

"Журавлей белый клин,
твоя дочь и мой сын-
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой,..."

Борис

21:22:42 06-09-2025

Это ему собираются народного дать? Если он сейчас дерет 36 лимонов, то сколько будет после присвоения, стыд. Страна воюет, а звёзды престарелые дерут.

Борис

21:37:57 06-09-2025

Забыл в своем комментарии выразить лично мое мнение. Собственно за какие заслуги он должен стать народным? Репертуар для тюремной босоты , дурацкие примитивные песни. Стиль исполнения кабацкий. Мне 88 лет вполн возможно я устарел для. суждения, извиняюсь.

