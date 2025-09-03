Шуфутинский получит 36 млн рублей за концерт в Кремле 3 сентября
В этот день шансонье отказался от выступлений на корпоративах, сосредоточившись на концерте в Кремле
03 сентября 2025, 12:50, ИА Амител
Михаил Шуфутинский на своем концерте 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце заработает около 36 миллионов рублей. День, ставший визитной карточкой певца благодаря его хиту, в этот раз соберет шесть тысяч зрителей, и все билеты уже распроданы.
По данным Mash, итоговая прибыль артиста после вычета организационных расходов (аренды зала, технического обеспечения, света, охраны и райдера) составит около 36 миллионов рублей. Несмотря на многочисленные предложения выступить на частных корпоративах с удвоенным гонораром, Шуфутинский отказался.
«Он заявил, что все силы и энергия будут направлены исключительно на главное шоу в Кремле, поэтому в этот день дополнительных выступлений не будет», – пишет Telegram-канал.
Таким образом, 3 сентября вновь станет для певца не только символической датой, но и рекордным по доходам концертом, подтвердив статус одной из главных фигур российской эстрады.
Ранее сообщалось, что вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн даст сольные концерты в Казахстане и Узбекистане.
13:24:34 03-09-2025
Надоел
15:11:28 03-09-2025
36 млн рублей за концерт --- а просят помочь участникам освобождения
15:21:55 03-09-2025
депрессивная дурацкая песенка.
"Журавлей белый клин,
твоя дочь и мой сын-
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой,..."
21:22:42 06-09-2025
Это ему собираются народного дать? Если он сейчас дерет 36 лимонов, то сколько будет после присвоения, стыд. Страна воюет, а звёзды престарелые дерут.
21:37:57 06-09-2025
Забыл в своем комментарии выразить лично мое мнение. Собственно за какие заслуги он должен стать народным? Репертуар для тюремной босоты , дурацкие примитивные песни. Стиль исполнения кабацкий. Мне 88 лет вполн возможно я устарел для. суждения, извиняюсь.