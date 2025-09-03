Шуфутинский получит 36 млн рублей за концерт в Кремле 3 сентября

В этот день шансонье отказался от выступлений на корпоративах, сосредоточившись на концерте в Кремле

03 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Концерт шансонье / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Михаил Шуфутинский на своем концерте 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце заработает около 36 миллионов рублей. День, ставший визитной карточкой певца благодаря его хиту, в этот раз соберет шесть тысяч зрителей, и все билеты уже распроданы.

По данным Mash, итоговая прибыль артиста после вычета организационных расходов (аренды зала, технического обеспечения, света, охраны и райдера) составит около 36 миллионов рублей. Несмотря на многочисленные предложения выступить на частных корпоративах с удвоенным гонораром, Шуфутинский отказался.

«Он заявил, что все силы и энергия будут направлены исключительно на главное шоу в Кремле, поэтому в этот день дополнительных выступлений не будет», – пишет Telegram-канал.

Таким образом, 3 сентября вновь станет для певца не только символической датой, но и рекордным по доходам концертом, подтвердив статус одной из главных фигур российской эстрады.

