Военный врач из Алейска добивается пересмотра дела о разделе квартиры, объявив голодовку

На данный момент военнослужащая проживает вместе с ребенком в служебном жилье

26 февраля 2026, 11:14, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Участница специальной военной операции из Алейска объявила голодовку на фоне затяжного судебного конфликта с бывшим супругом из-за квартиры, приобретенной по военной ипотеке. Женщина записала видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию после того, как суды всех инстанций признали за ее экс-мужем право на долю в жилье. Сейчас дело принято к производству Конституционным судом РФ, однако дата его рассмотрения пока не определена.

Речь идет о военном враче Татьяне Добрыниной, которая приобрела квартиру в 2010 году за счет средств накопительно-ипотечной системы военнослужащих. На тот момент она состояла в браке, однако спустя два с половиной года супруги официально развелись. После расставания на попечении женщины осталась дочь-инвалид, в воспитании которой отец, по словам Добрыниной, участия не принимал и алименты не выплачивал, пишет "Банкфакс".

Спустя время бывший супруг обратился в Алейский городской суд с требованием о разделе жилья, настаивая на выплате ему половины стоимости квартиры либо выделении доли в недвижимости. В ходе процесса он заявил, что после развода супруги якобы продолжали совместно проживать и вести семейный быт, а окончательно разошлись значительно позже. Также он пояснил, что обратился в суд после того, как бывшая жена стала требовать выплаты алиментов, и заявил о сложном материальном положении.

Суд удовлетворил требования мужчины, признав за ним право на долю в жилье. Попытки оспорить это решение в апелляционной и кассационной инстанциях результата не принесли — судебные акты были оставлены без изменений. Аналогичная позиция была подтверждена и Верховным судом Российской Федерации.

По словам Добрыниной, разбирательства длятся уже несколько лет. Ранее она уже обращалась к президенту с просьбой о помощи, после чего была принята на уровне региональных властей, однако, как утверждает женщина, ей дали понять, что изменить ситуацию возможно лишь на федеральном уровне. Обращения в различные инстанции в Москве, по её словам, вновь возвращались в регион, а жалоба, направленная председателю Верховного суда РФ, была оставлена без рассмотрения.

На фоне судебного спора женщина отправилась в зону проведения специальной военной операции, где принимала участие в выполнении боевых задач. В это время ее дочь-инвалид находилась под присмотром старшей сестры. Как утверждает Добрынина, ей сообщали о попытках бывшего мужа оказывать психологическое давление на детей. Позднее младшая дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, виновник которого скрылся с места аварии. После этого девушке была подтверждена инвалидность первой группы.

«Зато ее отец, который не исполнял свои обязанности по воспитанию и содержанию, оформил льготную пенсию как родитель ребенка-инвалида и справно получал ее, не тратя этих денег на дочь. Сейчас в этом разбирается Следственный комитет», – рассказала женщина.

В начале 2026 года сторона Добрыниной направила жалобу в Конституционный суд Российской Федерации, настаивая на пересмотре сложившейся правоприменительной практики по делам о разделе жилья, приобретенного по военной ипотеке. Жалоба была принята к производству, однако сроки ее рассмотрения пока не определены.

Не дождавшись реакции, женщина объявила голодовку, заявив, что отказывается от пищи и намерена пить только воду до тех пор, пока, по ее словам, на ситуацию не обратят внимание власти. Официальной реакции на ее обращение на данный момент не последовало.

Ожидается, что позиция Конституционного суда может стать ключевой не только для конкретного имущественного спора, но и для аналогичных дел по всей стране, связанных с разделом жилья, приобретенного военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы.

Ранее сообщалось, что вдова бойца СВО и четверо детей остались без выплат в Екатеринбурге. У женщины из-за забот не хватало ни сил, ни времени для оспаривания решения в суде.